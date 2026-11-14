Bao Vinh, vẻ đẹp trầm mặc của phố cổ xứ Huế
Nằm trầm mặc bên dòng sông Hương, phố cổ Bao Vinh (phường Hóa Châu) từ lâu đã lưu giữ những dấu ấn vàng son của một thương cảng sầm uất bậc nhất xứ Đàng Trong xưa.
Phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu với hệ thống nhà cổ, không gian sinh hoạt cộng đồng và giá trị lịch sử lâu đời, được thành phố Huế xác định là điểm nhấn quan trọng, có khả năng hình thành các sản phẩm du lịch, văn hóa cộng đồng đặc sắc; nhất là khi được kết nối đồng bộ bằng các tuyến du lịch đường thủy.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/bao-vinh-ve-dep-tram-mac-cua-pho-co-xu-hue/444369.html