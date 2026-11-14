Bao Vinh, vẻ đẹp trầm mặc của phố cổ xứ Huế

Phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu với hệ thống nhà cổ, không gian sinh hoạt cộng đồng và giá trị lịch sử lâu đời, được thành phố Huế xác định là điểm nhấn quan trọng, có khả năng hình thành các sản phẩm du lịch, văn hóa cộng đồng đặc sắc; nhất là khi được kết nối đồng bộ bằng các tuyến du lịch đường thủy.

Chợ Bao Vinh ở phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Một góc phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Một góc phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nhà cổ ở phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế được bảo tồn, để tạo điểm nhấn văn hóa và du lịch. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nhịp sống yên bình ở phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nhà cổ ở phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế được bảo tồn, để tạo điểm nhấn văn hóa và du lịch. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nhịp sống yên bình ở phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Bến thuyền ở phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN