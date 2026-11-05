Bảo Việt thu gần 28 tỷ đồng lãi tiền gửi mỗi ngày

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 tại Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.010 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt gần 835 tỷ đồng, tăng khoảng 6,2% YoY.

Trong quý 3/2026, Bảo Việt đạt doanh thu hoạt động tài chính 4.668 tỷ đồng, tăng 32,2% YoY. Lãi tiền gửi tiếp tục đóng góp lớn nhất với 2.652 tỷ đồng, tăng 44,2% YoY. Hoạt động đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu mang về 1.656 tỷ đồng, tăng 22,8% YoY.

Chi phí hoạt động tài chính của tập đoàn tăng 83,7% YoY, lên 1.153 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 3.515 tỷ đồng, tăng 21% YoY.

Ở mảng bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo Việt đạt 10.666 tỷ đồng, tăng 2,1% YoY. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 9.856 tỷ đồng, tăng 1,1% YoY.

Tuy nhiên, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong kỳ tăng 8,6% YoY, lên 9.009 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo đó lỗ gộp gần 512 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi gộp khoảng 245 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của tập đoàn trong quý 3/2026 đạt 1.951 tỷ đồng, tăng 4,9% YoY. Sau các khoản thu, chi, Bảo Việt đạt 1.010 tỷ đồng lãi trước thuế và 835 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 824 tỷ đồng, tăng 8,6% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bảo Việt đạt tổng doanh thu hợp nhất 47.928 tỷ đồng, tăng 9,1% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.299 tỷ đồng, tăng 24,3% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 2.698 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ tháng 9 năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt đạt 305.991 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2025. Tập đoàn thu về 7.579 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 42,9% so với cùng kỳ, tính bình quân 9 tháng năm 2026, mỗi ngày Bảo Việt thu về khoảng 27,76 tỷ đồng lãi tiền gửi. Khoản thu này đóng góp gần 58% doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng của Bảo Việt, đạt 13.130 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại doanh nghiệp này đạt 112.843 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính dài hạn đạt 176.335 tỷ đồng. Nợ phải trả của tập đoàn ở mức 278.678 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 27.313 tỷ đồng, tăng khoảng 3,5% so với cuối năm trước.

Bảo Việt thu gần 7.600 tỷ đồng lãi tiền gửi trong 9 tháng. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Tính riêng công ty mẹ, Bảo Việt đạt tổng doanh thu 9 tháng là 1.480 tỷ đồng, tăng 11,5% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỷ đồng, tăng 6,9% YoY. Tổng tài sản của công ty mẹ tại cuối tháng 9/2026 đạt 19.730 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 4/11, cổ phiếu BVH tăng 1.400 đồng, tương ứng 2,24% so với phiên trước, lên 63.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt 959.200 cổ phiếu, giảm khoảng 1,3% so với phiên 3/11; giá trị giao dịch đạt 60,28 tỷ đồng, giảm gần 3%.