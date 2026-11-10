Bảo Việt mắc kẹt với khoản nợ 870 tỷ đồng tại công ty đã phá sản

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, trong giai đoạn 2007-2009, Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con đã ký các hợp đồng tiền gửi với Công ty Cho thuê tài chính II – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALCII).

Tuy nhiên, từ năm 2009, do khó khăn tài chính, ALCII không thực hiện chi trả gốc và lãi của một số hợp đồng tiền gửi đến hạn. Đến năm 2016, Bảo Việt đã khởi kiện doanh nghiệp này do không thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng.

Theo hai bản án số 1009/2016/KDTM-PT ngày 5/9/2016 và 1158/2016/KDTM-PT ngày 30/9/2016 của Tòa phúc thẩm – Tòa án Nhân dân TP.HCM, ALCII có trách nhiệm thanh toán cho Bảo Việt các khoản nợ tính đến ngày 31/5/2016.

Cụ thể, số nợ gốc tiền gửi chưa thanh toán là 326,6 tỷ đồng; nợ lãi trong hạn chưa thanh toán gần 53 tỷ đồng; nợ lãi quá hạn tính trên dư nợ gốc hơn 421,2 tỷ đồng và nợ lãi quá hạn tính trên dư nợ lãi trong hạn hơn 69 tỷ đồng.

Như vậy, riêng các khoản nợ được xác định tại thời điểm 31/5/2016 đã lên tới hơn 870 tỷ đồng, chưa kể tiền lãi tiếp tục phát sinh theo thỏa thuận trong các hợp đồng tiền gửi.

Đáng chú ý, ngày 31/7/2018, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã có quyết định tuyên bố phá sản đối với ALCII.

Theo Bảo Việt, căn cứ các quyết định thi hành án và thanh lý, bán đấu giá tài sản, Tập đoàn cùng các công ty con đã thực nhận 4,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí thi hành án vào ngày 26/12/2025. Tiếp đó, ngày 8/7/2026, doanh nghiệp tiếp tục nhận được gần 1,59 tỷ đồng.

Tổng số tiền thực nhận từ quá trình thi hành án đối với ALCII đến nay đạt gần 6,1 tỷ đồng. Bảo Việt cho biết vẫn đang phối hợp với các bên liên quan để tiếp tục thu hồi công nợ.

Tập đoàn Bảo Việt đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để thu hồi những khoản công nợ phát sinh từ hợp đồng tiền gửi và đầu tư trái phiếu trong giai đoạn 2007-2010.

Các khoản phải thu từ VFC và VNS

Bên cạnh ALCII, Bảo Việt cũng đề cập đến các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động gửi tiền tại Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy (VFC) và mua trái phiếu của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VNS).

Theo thuyết minh, trong giai đoạn 2007-2010, Bảo Việt và các công ty con đã ký hợp đồng tiền gửi với VFC, đồng thời mua trái phiếu do VNS phát hành.

Tuy nhiên, từ năm 2009 và 2010, do tình hình tài chính khó khăn, VFC không thực hiện thanh toán nợ gốc của các hợp đồng tiền gửi đến hạn, trong khi VNS không chi trả lãi trái phiếu định kỳ.

Năm 2021, Bảo Việt khởi kiện cả hai đơn vị tại tòa án nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Đối với VFC, tòa án các cấp đã chấp thuận yêu cầu khởi kiện của Bảo Việt, buộc doanh nghiệp này thanh toán nợ gốc và lãi từ các hợp đồng tiền gửi.

Trong khi đó, đối với VNS, tòa án chấp thuận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc doanh nghiệp thanh toán nợ gốc, lãi trong hạn và lãi quá hạn từ các hợp đồng mua trái phiếu.

Quá trình thi hành án đối với hai khoản công nợ này tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Ngày 18/10/2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình ban hành quyết định buộc VNS thanh toán nợ gốc, lãi trong hạn và lãi chậm trả theo các trái phiếu cho Bảo Việt.

Đến ngày 11/12/2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm cũng ra quyết định buộc VFC thanh toán nợ gốc, lãi trong hạn và lãi quá hạn theo các hợp đồng tiền gửi.

Tuy nhiên, ngày 17/3/2026, Thi hành án dân sự TP.Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với VNS cho đến khi có quyết định của tòa án có thẩm quyền về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

Bảo Việt cho biết hiện vẫn tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác thu hồi công nợ từ VFC và VNS.

Các khoản công nợ nói trên cho thấy những khoản tiền gửi và đầu tư trái phiếu được thực hiện từ gần hai thập kỷ trước vẫn đang được Bảo Việt theo đuổi thông qua các thủ tục pháp lý và thi hành án.