Bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ tư lệnh 86 từng bước khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt của Quân đội trong tác chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin và làm nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Nổi bật là, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về tổ chức, lực lượng, chức năng, nhiệm vụ, trang bị, công nghệ và phương thức tác chiến. Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, khả năng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ; hình thành năng lực trinh sát, giám sát, ứng cứu sự cố và tác chiến trên không gian mạng và bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, tích cực tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chuyển đổi số... Năm 2021, Bộ tư lệnh 86 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; năm 2024, 2025 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống, với thành tích xuất sắc đột xuất trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, ngày 19-8-2026, Bộ tư lệnh vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh 86 tặng hoa chúc mừng các cá nhân bắn giỏi trong kiểm tra bắn đạn thật năm 2026. Ảnh: VĂN VIỆT

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tổ chức lực lượng và tiến hành chiến tranh... đã và đang đặt ra cho bộ đội tác chiến không gian mạng những yêu cầu ngày càng cao, toàn diện và nặng nề hơn. Theo đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị, tư tưởng theo phương châm “Chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả”. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy cao độ giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng xây dựng Bộ tư lệnh hiện đại. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “4 định hướng chiến lược”, phương châm “5 vững” và “6 rõ”, cụ thể hóa thành chủ trương, giải pháp lãnh đạo cụ thể, chất lượng, hiệu quả.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại. Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 2 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ, đi đầu, tiên phong về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Theo đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh tích cực chủ động nhận định, đánh giá tình hình, nắm chắc tình hình không gian mạng; dự báo các nguy cơ để tham mưu, xử lý hiệu quả tình huống, yêu cầu nhiệm vụ, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Bộ tư lệnh trong chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng, xây dựng và quản trị dữ liệu số quân sự; bảo đảm chuyển đổi số gắn chặt với an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. Đẩy mạnh tự chủ chiến lược về công nghệ, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát; từng bước làm chủ các công nghệ lõi, nền tảng, công cụ và trang bị phục vụ tác chiến không gian mạng. Phấn đấu tự chủ ngày càng cao từ kiến trúc hệ thống, mã nguồn, dữ liệu, quy trình vận hành đến khả năng cập nhật, phát triển và xử lý tình huống; giảm phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, bảo đảm lực lượng có thể hoạt động độc lập, an toàn, liên tục trong mọi tình huống.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, góp phần tổ chức bảo đảm kỹ thuật công nghệ thông tin kịp thời cho các trang bị, hệ thống phục vụ nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và đời sống, chính sách của bộ đội. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”... Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực về công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong Bộ Quốc phòng; phối hợp với Cục Tuyên huấn triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ số trong Bộ Quốc phòng.

Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức; yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao hơn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường và truyền thống “Trung thành-kỷ luật-trí tuệ-hiệu quả”; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm chủ khoa học, công nghệ và nghệ thuật tác chiến trên không gian mạng; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.