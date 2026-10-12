Bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, góp phần tạo điều kiện để Tây Bắc phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các đồng chí tướng lĩnh, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện khách quốc tế và cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu.

Ôn lại truyền thống lịch sử, Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 2, nhấn mạnh, ngày 19/10/1946, Lực lượng vũ trang Chiến khu 10 - Tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 được thành lập, đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ cách mạng.

80 năm xây dựng, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ, trải qua thử thách và tôi luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã đúc kết nên truyền thống ''Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng'', góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, oanh liệt của quân, dân Tây Bắc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tự hào truyền thống vẻ vang, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, xây dựng địa bàn Quân khu vững mạnh về quốc phòng-an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tiếp tục lập chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 2 là chặng đường bền gan, vững chí, vượt qua gian khổ, hy sinh, một lòng vì nước, vì dân. Danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Lực lượng vũ trang Quân khu 2. Vinh dự thuộc về các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, có công sức và sự chở che, đùm bọc của đồng bào các dân tộc, đóng góp thầm lặng của biết bao gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tây Bắc là miền đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có vị trí chiến lược trọng yếu trên hướng bắc và tây bắc của Tổ quốc. Trên địa bàn Quân khu 2 có Đất Tổ Hùng Vương, cội nguồn thiêng liêng của dân tộc. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Địa bàn Quân khu 2 rộng, địa hình chia cắt, biên giới dài, đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn, thiên tai, sạt lở, lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm; những khó khăn ấy đòi hỏi từng cấp ủy, người chỉ huy phải sâu sát cơ sở, hiểu rõ địa bàn, nắm chắc lực lượng và chuẩn bị kỹ mọi phương án. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ bình yên cho Nhân dân, góp phần tạo điều kiện để Tây Bắc phát triển, đóng góp cho sự lớn mạnh từng ngày của đất nước.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cụ thể hóa sát với đặc điểm Quân khu; nhận diện sớm nguy cơ, dự báo đúng chiều hướng, chủ động tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải luôn nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, kiên quyết không để chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, xây dựng Quân khu 2 vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ. Cán bộ chủ trì làm gương về phẩm chất, năng lực và hành động, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cấp trên sâu sát cấp dưới, chỉ huy gần gũi chiến sĩ; chăm lo điều kiện sinh hoạt và đời sống tinh thần của bộ đội. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực, né tránh trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Huấn luyện sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng và điều kiện tác chiến. Chủ động nghiên cứu sự phát triển của khoa học quân sự, công nghệ và phương thức tác chiến; đưa phong trào Bình dân học vụ số vào thực chất; nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, bảo vệ thông tin, bảo đảm an toàn. Thực hiện tốt yêu cầu “thực túc, binh cường”; chủ động bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản, đất quốc phòng, vũ khí, trang bị; thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; củng cố khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, phải chủ động đến với Nhân dân, biết dân cần gì để giúp đúng việc; nắm chắc địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chia cắt; phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Khi có thiên tai, hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng Nhân dân lên trước hết, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Sau hoạn nạn, tiếp tục giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Cán bộ, chiến sĩ phải hiểu phong tục, tập quán, phải biết tiếng đồng bào, tập trung chăm lo cho những nơi còn khó khăn.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, địa phương thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong xử lý tình huống. Mỗi hoạt động đối ngoại phải có nội dung thiết thực, kết quả cụ thể, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau lễ kỷ niệm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động; lựa chọn đúng việc trọng tâm, khâu cần đột phá, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra kết quả. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, cùng Quân khu 2 giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.