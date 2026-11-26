Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có trên 42.000 con trâu, hơn 27.000 con bò, 185.000 con lợn và trên 5,2 triệu con gia cầm. Chăn nuôi không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm mà còn tạo thu nhập quan trọng cho nhiều hộ chăn nuôi. Chính vì vậy, chủ động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần duy trì sản xuất.

Người dân xã Lợi Bác chăm sóc đàn trâu

Ông Dương Doãn Doanh, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh cho biết: Năm nay, chi cục đã sớm ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường bảo vệ đàn vật nuôi và thủy sản trên địa bàn. Trong đó, khuyến cáo người dân gia cố chuồng trại; theo dõi sát dự báo thời tiết, không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 12°C; đồng thời dự trữ thức ăn thô xanh (phụ phẩm nông nghiệp hoặc ủ chua thức ăn xanh) kết hợp thức ăn tinh để vật nuôi sinh nhiệt chống rét. Cùng với đó, chi cục khuyến cáo người dân duy trì thường xuyên việc theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại để phòng, chống dịch bệnh.

Trên cơ sở hướng dẫn chuyên môn, chính quyền cấp xã đã bám sát thực tế địa bàn, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải tạo chuồng nuôi, giữ nền chuồng khô ráo, bổ sung dinh dưỡng và tuyệt đối không thả rông gia súc khi trời mưa rét.

Tại xã Mẫu Sơn, địa bàn có nền nhiệt thấp hơn nhiều khu vực khác trong tỉnh, công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi được chính quyền xã triển khai với sự chủ động cao. Bà Dương Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Mẫu Sơn cho biết: Toàn xã có hơn 2.000 con gia súc và hơn 40.000 con gia cầm. Để chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi, phòng đã tham mưu UBND xã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố chuồng trại, che chắn kín gió và chủ động dự trữ thức ăn. Đáng chú ý, bên cạnh việc tích trữ rơm rạ, nhiều hộ dân trong xã vẫn duy trì hiệu quả kinh nghiệm dân gian: nấu cháo ấm, pha nước muối loãng cho trâu, bò uống để tăng sức đề kháng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Đối với gia đình ông Triệu Chằn Hinh (thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn), khi thời tiết chuyển lạnh, việc chăm sóc đàn bò được chủ động thực hiện kỹ lưỡng hơn. Theo kinh nghiệm chăn nuôi ở địa bàn có mùa đông lạnh, ông luôn chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn từ sớm, không để bò phải chịu rét, thiếu ăn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ông Hinh cho biết: Gia đình tôi có 2 con bò. Mùa đông ở đây rét buốt lắm. Để giữ ấm cho bò, tôi dùng bạt dứa quây kín chuồng trại, nền chuồng luôn dọn khô ráo. Rơm khô đã được dự trữ từ sau vụ gặt nên dù trời rét mấy bò vẫn no bụng và khỏe mạnh.

Không riêng gì xã vùng cao Mẫu Sơn, tại các địa bàn khác công tác phòng, chống rét cũng đang được người chăn nuôi thực hiện bài bản, sát với đặc thù từng loại vật nuôi.

Tại xã Tân Thành, gia đình ông Lý Văn Thân (thôn Làng Ngôn) duy trì nuôi 2 lứa gà mỗi năm với quy mô 1.000 con/lứa. Với số lượng nuôi tương đối nhiều, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu giữ ấm cũng có thể gây thiệt hại nặng nề. Để đàn gà sinh trưởng ổn định trong mùa đông, gia đình ông Thân luôn chuẩn bị tốt các điều kiện chống rét từ trước khi mùa đông đến. Ông Thân cho biết: Phòng rét là phải làm trước một bước, chứ đợi trời rét đậm mới xoay xở thì không kịp, đàn gà dễ sinh bệnh và chậm lớn. Những ngày này, gia đình tôi thường xuyên kiểm tra chuồng trại, điều chỉnh khẩu phần ăn và nước uống phù hợp nên đàn gà phát triển khỏe mạnh.

Mùa đông năm nay dự báo còn diễn biến phức tạp với nhiều đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Các xã, phường và ngành chuyên môn trên địa bàn tỉnh đang tập trung duy trì chặt chẽ công tác theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó phù hợp và người chăn nuôi tiếp tục duy trì chế độ nuôi nhốt hợp lý, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.