“Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) đến nay vẫn nguyên giá trị lịch sử. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa chính là bệ đỡ tinh thần, là “sức mạnh mềm” định hình bản lĩnh Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên số, khi không gian mạng trở thành mặt trận mới đầy biến động, bài toán đặt ra không chỉ là giữ gìn di sản, mà còn là xây dựng bản lĩnh và văn hóa ứng xử của công dân số trước sự tấn công của các sản phẩm độc hại, tin giả và trào lưu lệch chuẩn xuyên biên giới.

Văn hóa truyền thống – nền tảng trường tồn và “sức mạnh mềm” quốc gia

Lịch sử dân tộc đã đúc kết quy luật sinh tồn: Nước có thể lúc thịnh suy, nhưng văn hóa còn thì dân tộc còn. Qua bao biến cố khắc nghiệt, thứ giúp người Việt không bị đồng hóa chính là bản sắc văn hóa kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ của 54 dân tộc anh em. Đó là sự hòa quyện độc đáo giữa tiếng Then vùng cao, văn minh lúa nước Đồng bằng Bắc Bộ, di sản Cung đình và những điệu Hò, điệu Lý trầm mặc miền Trung, không gian Cồng chiêng Tây Nguyên linh thiêng, đến văn hóa sông nước Nam Bộ phóng khoáng và chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách, ấn phẩm văn hóa trong hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Những giá trị cốt lõi như lòng yêu nước, tinh thần tự lực, lòng nhân ái và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” luôn nuôi dưỡng nhân cách, giúp con người Việt Nam tự tin hội nhập mà không hòa tan. Trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia với ba trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, công nghệ không chỉ là công cụ phát triển kinh tế mà đã trở thành không gian sinh hoạt thiết yếu của Nhân dân.

Do đó, giữ gìn bản sắc phải gắn liền với xây dựng văn hóa số. Tầm vóc chiến lược này được khẳng định mạnh mẽ qua Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị, xác định văn hóa là nền tảng, trụ cột và hệ điều tiết phát triển đất nước. Đặc biệt, việc thiết lập Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm với chế độ nghỉ toàn quốc không chỉ tri ân quá khứ, mà còn tạo lập một thiết chế xã hội rộng lớn để mỗi công dân thực hành, thụ hưởng và tiếp nối các giá trị cao đẹp trong thời kỳ mới.

Kỷ nguyên xã hội số, công dân số và hiện tượng lệch chuẩn văn hóa

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của không gian mạng đang tái định hình đời sống xã hội. Khoảng cách không gian, thời gian được thu hẹp tối đa; chỉ qua một thiết bị thông minh, mỗi người dân vừa sống trong đời thực, vừa mang tư cách “công dân số” tương tác xuyên biên giới. Xã hội số mở ra cơ hội quảng bá giá trị dân tộc ra thế giới, nhưng cũng đặt ra mặt trận mới đầy phức tạp: an ninh văn hóa số. Tại Việt Nam, người dân ngày càng tham gia sâu rộng vào môi trường số để giao tiếp, học tập, kinh doanh, tiếp cận dịch vụ công và bày tỏ chính kiến. Đáng trân trọng là đại đa số người dùng luôn phát huy vai trò chủ thể tích cực, giữ vững ý thức văn hóa, xã hội, pháp luật, biết chắt lọc và lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Người dân hưởng ứng ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Tuy nhiên, bên cạnh dòng chảy văn minh là thực trạng lệch chuẩn của một bộ phận cá nhân hạn chế kỹ năng sống, thiếu trách nhiệm cộng đồng và xem nhẹ chuẩn mực chung. Với họ, mạng xã hội bị biến thành diễn đàn phóng đại sự ích kỷ và lòng vô cảm: từ hội chứng “anh hùng bàn phím”, miệt thị ngoại hình, lăng mạ nhân phẩm đến trào lưu “câu view, câu like” bất chấp đạo lý, dàn dựng nội dung nhảm nhí, thậm chí trục lợi trên nỗi đau của người khác. Nghiêm trọng hơn, một số cá nhân tư duy lệch lạc hoặc mang tâm lý bất mãn sau khi bị xử lý vi phạm trước đó đã khai thác các bản tin thiếu bối cảnh toàn diện để cắt xén, bóp méo phát biểu tại hội nghị, nghị trường của lãnh đạo các cấp, đại biểu Quốc hội và nhà khoa học. Họ lồng ghép hình ảnh, đưa lời lẽ quy chụp, lợi dụng tài khoản ảo ẩn danh để kích động người nhẹ dạ hùa theo chửi bới, dùng ngôn từ thô tục sỉ nhục tập thể. Kiểu hành xử núp bóng màn hình này chẳng khác nào thói nói xấu sau lưng ngoài đời thực, đi ngược lại sự quang minh chính đại và lòng tự trọng trong văn hóa Việt.

Những hành vi trên là biểu hiện đáng lo ngại của sự suy giảm ý thức văn hóa, trách nhiệm xã hội lẫn ý thức thượng tôn pháp luật. Dù xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hay cố tình vi phạm, những người thực hiện và tiếp tay cho việc xuyên tạc, mạt sát cần nhận thức rõ: không gian mạng không nằm ngoài vòng kiểm soát của pháp luật. Thực tế thời gian qua, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp trên Facebook, TikTok về hành vi tung tin sai sự thật, cắt ghép xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân hay uy tín tổ chức, hoặc xử lý hình sự nghiêm khắc đối với những đối tượng cố tình tái phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, cho thấy mọi hành vi trên môi trường số đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu hành vi cố tình vi phạm chỉ ở một bộ phận nhỏ, thì nguy cơ tác động từ văn hóa ngoại lai độc hại và cạm bẫy thuật toán từ các nền tảng ứng dụng số lại là thách thức chung với người dùng thiếu tỉnh táo. Nội dung lệch chuẩn được ngụy trang khéo léo dưới vỏ bọc giải trí, phim ảnh, âm nhạc, video ngắn ăn khách. Nhờ thuật toán AI phân phối siêu tốc, chúng biến hành vi lệch chuẩn thành “trào lưu”, cổ súy lối sống hưởng thụ, thực dụng, coi thường lao động chân chính nhân danh “cá tính” hay “hiện đại”. Trước mắt, người dùng dễ bị cuốn vào ô nhiễm mạng, giảm tập trung, sa vào lối sống ảo và chi tiêu vô độ; về lâu dài sẽ làm xói mòn đạo đức truyền thống, lệch lạc nhân sinh quan giới trẻ, tạo lối sống sùng ngoại cực đoan và thui chột tư duy phản biện. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội triệt để lợi dụng tính vô danh cùng tốc độ lan truyền số để chống phá.

Thư viện sách Học viện Cảnh sát nhân dân hưởng ứng ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Chúng tung bài viết núp bóng “nghiên cứu khoa học”, video giả danh tài liệu xuyên tạc lịch sử giữ nước, hạ thấp anh hùng dân tộc, bôi nhọ lãnh tụ; tinh vi “thay trắng đổi đen”, đánh tráo khái niệm “tự do cá nhân” với sự tùy tiện, vô kỷ luật. Thủ đoạn này trước mắt gây nhiễu loạn thông tin, tạo hoài nghi dư luận, làm tổn thương tình cảm thiêng liêng của Nhân dân; về lâu dài đánh thẳng vào “gốc rễ” tinh thần, khiến người thiếu bản lĩnh mơ hồ chính trị, dễ bị thao túng tư tưởng, làm rạn nứt cấu trúc gia đình và xói mòn “thế trận lòng dân” từ bên trong. Song song đó, thuật toán mạng xã hội tạo ra nguy cơ “hòa tan” nhận thức qua vòng xoáy thông tin một chiều, lặp lại nội dung theo sở thích và định kiến sẵn có, nếu thiếu tỉnh táo, người dùng dễ bị nhốt trong tầm nhìn hạn hẹp, mất khả năng đối thoại đa chiều, dễ cuồng tín thần tượng ảo và vô cảm trước giá trị nhân văn – dẫn tới phân cực xã hội, rối loạn tâm lý, bạo lực ngôn từ trước mắt và đánh mất bản lĩnh văn hóa, tư duy độc lập về lâu dài.

Nhìn tổng thể, sự lệch chuẩn trong ý thức văn hóa, xã hội, pháp luật của một bộ phận cá nhân cùng những tác động tiêu cực trên không gian mạng không chỉ làm suy yếu sức mạnh nội sinh quốc gia, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em và thế hệ trẻ. Khi nhận thức của một bộ phận công dân bị chi phối bởi các trào lưu độc hại, bản sắc văn hóa và nền tảng tinh thần của dân tộc sẽ đứng trước nguy cơ bị xói mòn ngay từ bên trong.

Củng cố “sức đề kháng” tâm lý và văn hóa cho công dân số

Bảo vệ thành trì văn hóa trước bài toán số không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý, mà là trách nhiệm tự thân của mỗi công dân số. Trước hết, mỗi người cần nhận thức rõ không gian mạng không phải “vùng xám” đứng ngoài pháp luật hay đạo đức, từ đó rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc trước tin giật gân, tỉnh táo phân biệt tinh hoa với rác thải văn hóa để thoát khỏi bẫy thông tin một chiều. Với những trường hợp từng vi phạm hoặc mang tâm lý bức xúc, thay vì trút giận bằng cách bóp méo thông tin trên mạng, cần giải quyết khiếu nại, kiến nghị qua các kênh tiếp công dân, đối thoại hợp pháp và minh bạch.

Về phía báo chí chính thống, cần nâng cao tính chuẩn xác, toàn diện, kịp thời khi truyền tải thông tin nghị trường và quyết sách của lãnh đạo các cấp, tránh tạo khoảng trống hay đưa tin cắt khúc dễ bị lợi dụng suy diễn. Đồng thời, cơ quan chức năng cần đổi mới tuyên truyền pháp luật trên không gian số theo hướng trực quan để người dân phân định rõ ranh giới giữa góp ý xây dựng với hành vi vu khống, xuyên tạc; tăng cường công cụ giám sát nhằm phát hiện sớm, đính chính kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm.

Cùng với tuyên truyền và xử phạt hành chính, cần phát huy tối đa hạ tầng định danh số để thiết lập cơ chế răn đe kỹ thuật – pháp lý tận gốc. Việc chuẩn hóa thuê bao di động gắn với định danh điện tử (VNeID) và bắt buộc xác thực tài khoản mới được đăng tải, bình luận trên mạng xã hội sẽ xóa bỏ vỏ bọc “ẩn danh”. Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử – luật hóa quy định định danh tài khoản mạng xã hội và xác thực giao dịch số – tạo ra hành lang pháp lý cao nhất để ràng buộc trách nhiệm cá nhân.

Thanh niên Công an nhân dân tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Trên nền tảng này, cơ quan quản lý và nhà cung cấp dịch vụ (kể cả nền tảng xuyên biên giới) cần thực thi nghiêm chế tài khóa tài khoản có thời hạn hoặc từ chối cung cấp dịch vụ vĩnh viễn đối với cá nhân tái phạm nhiều lần (như đã bị xử phạt hành chính đến lần thứ ba về hành vi bịa đặt, cắt ghép xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân). Kinh nghiệm quốc tế, từ quy định tạm ngừng dịch vụ đối với người dùng thường xuyên vi phạm tại Điều 23 Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh Châu Âu đến cơ chế lập danh sách hạn chế theo mã định danh tại Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy, luật hóa định danh gắn với chế tài “tước quyền tiếp cận nền tảng” là giải pháp hữu hiệu nhất để làm sạch không gian mạng từ gốc.

Song song đó, mỗi người dùng cần thực hành nghiêm Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; kiên quyết không “thích”, không “chia sẻ” nội dung nhảm nhí để cắt đứt sự lan truyền độc hại. Mỗi công dân số hãy chủ động báo xấu, tẩy chay thông tin bôi nhọ lịch sử, đồng thời thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, phủ xanh không gian mạng bằng những câu chuyện tử tế, nhân văn. Cuối cùng, sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội sẽ tạo nên “hệ miễn dịch tinh thần” vững chắc cho thế hệ trẻ; kết hợp cùng đội ngũ trí thức và doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa di sản, sáng tạo các sản phẩm văn hóa đậm đà bản sắc Việt đủ sức hấp dẫn để chủ động chiếm lĩnh không gian số.

Văn hóa không chỉ là ký ức quá khứ mà là căn cước định vị dân tộc trên trường quốc tế. Trong kỷ nguyên số, giữ gìn bản sắc, phân biệt đúng – sai, ứng xử văn minh và bảo vệ nền tảng tinh thần không còn là lựa chọn, mà là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy dấu mốc Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) làm điểm tựa tinh thần, ngọn đuốc văn hóa sẽ tiếp tục soi đường, đưa đất nước hiên ngang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.