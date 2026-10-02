Bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Đoàn Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Hai bên tập trung đánh giá việc thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia theo Biên bản Kỳ họp lần thứ VIII, ký ngày 15/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời trao đổi phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

Nội dung hội đàm đặt trọng tâm vào trách nhiệm quản lý, giữ gìn các công trình sau khi hoàn thành và việc chuẩn bị triển khai bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia hơn 25 triệu USD để thực hiện 24 dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Nguồn kinh phí còn được sử dụng để sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, hỗ trợ trang thiết bị và vật chất cho Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Theo báo cáo tại hội đàm, hầu hết các dự án đã hoàn thành và được bàn giao cho Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tại thủ đô Phnom Penh cùng các tỉnh quản lý, giữ gìn, bảo vệ.

Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đã thống nhất.

Khi các dự án cơ bản hoàn thành, công việc chuyển sang quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình. Hai bên xác định các Đài hữu nghị là công trình lịch sử, văn hóa cần được giữ gìn lâu dài. Việc quản lý phải gắn với trách nhiệm của cơ quan, chính quyền và mặt trận tại từng địa phương có Đài hữu nghị.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu (thứ hai từ phải sang) làm trưởng đoàn.

Phía Việt Nam đề nghị Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp Bộ Quốc phòng Campuchia quan tâm chỉ đạo thủ đô Phnom Penh và các tỉnh tăng cường quản lý, giữ gìn, bảo vệ những công trình đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng, tu bổ, tôn tạo, tổ chức khánh thành và bàn giao.

Hai bên tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của các Đài hữu nghị, gắn với phương châm quan hệ giữa hai nước là láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài.

Hai bên đang chuẩn bị Bản ghi nhớ về bảo vệ và phát huy các Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia giữa Chính phủ hai nước. Sau khi văn bản được ký kết và nhiệm vụ được phân công, các cơ quan liên quan sẽ triển khai những nội dung đã thống nhất. Việc này nhằm duy trì sự phối hợp trong quản lý toàn bộ hệ thống công trình sau khi các dự án kết thúc.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được Chính phủ Việt Nam triển khai. Tính đến sáng 2/10, các lực lượng đã quy tập được 3.058 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 893 hài cốt được quy tập tại Campuchia. Các đơn vị chức năng đã lấy mẫu hơn 98% hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu.

Chiến dịch xác định năm nhóm nhiệm vụ gồm: rà soát, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với mục tiêu phấn đấu đạt 7.000 hài cốt; hoàn thành lấy 230.000 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng cơ sở dữ liệu số về hài cốt liệt sĩ và thông tin thân nhân. Bộ Quốc phòng được giao trực tiếp thực hiện 3/5 nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng và địa phương Campuchia tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Sự hỗ trợ tập trung vào việc cung cấp thông tin, phối hợp khảo sát địa bàn và tạo điều kiện cho các lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cảm ơn Chính phủ, Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án cũng như quá trình trao đổi để tiến tới ký kết bản ghi nhớ.

Trưởng đoàn Việt Nam đề nghị hai bên duy trì phối hợp giữa các cơ quan đầu mối, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quản lý công trình và công tác quy tập liệt sĩ.

Lãnh đạo hai đoàn công tác ký kết biên bản ghi nhớ tại hội đàm.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia để bảo tồn, giữ gìn lâu dài thành quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua, đồng thời vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Phát biểu tại hội đàm, bà Samdech Men Sam An nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.

Bà nhắc lại quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia được thiết lập ngày 24/6/1967 và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước gìn giữ. Trưởng đoàn Campuchia ghi nhận kết quả các dự án hợp tác và sự cần thiết phải tiếp tục quản lý những công trình đã bàn giao.

Hai bên tăng cường phối hợp gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa các Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia.

Bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Sau hơn 10 năm triển khai, 24 dự án đã cơ bản hoàn thành, phần việc còn lại nằm ở từng địa phương là phân công đầu mối quản lý, kiểm tra thường xuyên và bảo vệ công trình.

Trên những địa bàn thông tin về quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh, sự phối hợp giữa các cơ quan hai nước vẫn cần được duy trì để tiếp tục tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về.