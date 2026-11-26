Không thể bảo vệ trẻ em bằng những giải pháp đơn lẻ

Một đứa trẻ có thể được bảo vệ an toàn trong gia đình, được chăm sóc tại trường học, nhưng vẫn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực khi bước vào không gian mạng. Những nguy cơ ấy không còn là câu chuyện riêng của một quốc gia, mà đang đặt ra thách thức chung đối với các nước ASEAN.

Bên cạnh bạo lực trên môi trường số, biến đổi khí hậu, thiên tai và những biến động kinh tế - xã hội cũng tạo ra những tác động ngày càng phức tạp đến đời sống, sự an toàn và cơ hội phát triển của trẻ em. Khi các rủi ro đan xen, những phương thức bảo vệ vốn được thiết kế cho từng vấn đề riêng lẻ có thể không còn đủ sức đáp ứng.

Đó là một trong những vấn đề được nhấn mạnh tại Hội thảo tham vấn quốc gia của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em năm 2026 do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngày 26/11, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho rằng, ASEAN cần đổi mới cách tiếp cận, tăng cường phối hợp và thúc đẩy những giải pháp toàn diện hơn trước các thách thức mới đối với phụ nữ và trẻ em.

Đáng chú ý, hội thảo còn tập trung tham vấn các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Đây là bước chuẩn bị cho Kế hoạch công tác của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2026-2030 và các Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2026-2035.

Đại diện Ban Thư ký ASEAN và Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em của Thái Lan đã chia sẻ kết quả đánh giá việc thực hiện các kế hoạch giai đoạn trước, chỉ ra những kết quả, hạn chế và thách thức còn tồn tại. Từ đó, các đại biểu trao đổi về định hướng hợp tác mới, trong đó có việc nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và hỗ trợ các trường hợp bị bạo lực.

Từ cam kết khu vực đến những thay đổi trong đời sống trẻ em

Được thành lập ngày 7/4/2010 tại Hà Nội, Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em hiện có 22 đại diện đến từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, mỗi nước cử hai đại diện phụ trách lĩnh vực quyền phụ nữ và quyền trẻ em. Trong hơn 16 năm hoạt động, Ủy ban đã góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực, hỗ trợ các quốc gia hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.

Việt Nam là một trong những thành viên tích cực của cơ chế này. Trong thập kỷ qua, nhiều luật, chính sách và chương trình liên quan đến bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới đã được ban hành hoặc sửa đổi. Có thể kể đến Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2030 và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đã thu hẹp 70,7% khoảng cách giới, cao hơn mức trung bình toàn cầu và khu vực. Riêng lĩnh vực tham gia và cơ hội kinh tế đạt 75,2%, đưa Việt Nam vào nhóm 50 nền kinh tế dẫn đầu thế giới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn quốc gia của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Những kết quả này cho thấy tiến bộ về bình đẳng giới, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nhìn nhận quyền phụ nữ và quyền trẻ em trong mối liên hệ chặt chẽ. Một môi trường xã hội bình đẳng hơn, trong đó phụ nữ có cơ hội tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách, cũng góp phần tạo điều kiện để tiếng nói và lợi ích của trẻ em được quan tâm đầy đủ hơn.

Tại hội thảo, đại diện Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ), Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã chia sẻ những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn tới. Các ý kiến tập trung vào việc xác định những nội dung hợp tác thiết thực, đồng thời đưa kinh nghiệm và thực tiễn trong nước vào chương trình nghị sự chung của ASEAN.

Không chỉ bảo vệ trẻ, mà còn giúp trẻ biết tự bảo vệ và lên tiếng

Một điểm đáng chú ý trong giai đoạn hợp tác mới là yêu cầu mở rộng cách tiếp cận bảo vệ trẻ em trước những biến động của xã hội. Bảo vệ trẻ em không thể chỉ là trách nhiệm của riêng một cơ quan quản lý hay một lĩnh vực chuyên môn. Đó là công việc cần sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường và các đối tác quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh trẻ em ngày càng tham gia sâu vào môi trường số và có khả năng tiếp cận thông tin rộng hơn, việc bảo vệ các em cần đi cùng với nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em được lên tiếng về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến mình.

Các em không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà còn có thể trở thành chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng một môi trường sống an toàn. Tiếng nói của trẻ em, nếu được lắng nghe và tiếp nhận nghiêm túc, sẽ giúp các cơ quan quản lý nhận diện những nguy cơ mà đôi khi người lớn chưa nhìn thấy hoặc chưa đánh giá đúng mức.

Hội thảo tham vấn quốc gia của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em năm 2026 - vì thế không đơn thuần là hoạt động rà soát các chương trình hợp tác đã kết thúc. Đây còn là dịp để Việt Nam và các đối tác khu vực xác định những ưu tiên mới, kết nối kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp trước các thách thức ngày càng phức tạp./.