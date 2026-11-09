Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại, bạo lực

ĐBP - Điện Biên hiện có hơn 214.500 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 31,7% dân số. Trước nguy cơ xâm hại, bạo lực ngày càng đặt ra nhiều thách thức, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời và xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Hằng năm, Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Xã Pu Nhi hiện có trên 2.100 thiếu niên, nhi đồng. Xác định bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, địa phương đã tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực, xâm hại; đồng thời quan tâm tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống.

Ông Nguyễn Đình Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Pu Nhi cho biết: Trong công tác bảo vệ trẻ em, mỗi lực lượng đều có vai trò và trách nhiệm riêng, nhưng cần phối hợp chặt chẽ để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ. Ngành y tế tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em. Lực lượng công an và an ninh cơ sở nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn các hành vi có dấu hiệu vi phạm. Nhà trường thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, biểu hiện của học sinh, trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ. Các đoàn thể và trưởng bản phát huy vai trò tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia. Sự phối hợp đồng bộ từ cơ sở góp phần tạo môi trường an toàn, hạn chế nguy cơ và bảo vệ trẻ em ngay từ sớm.

Học sinh Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh tham gia hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường.

Cùng với tuyên truyền tại cộng đồng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chú trọng lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực, xâm hại vào hoạt động giáo dục, sinh hoạt lớp và ngoại khóa. Qua đó, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối, ứng phó với hành vi không phù hợp và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, tỉnh chú trọng củng cố năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Sở Y tế phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tập trung vào quy trình tiếp nhận, xác minh, báo cáo vụ việc; cơ chế phối hợp liên ngành; phương pháp hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp và chuyển tuyến đối với trẻ em bị xâm hại. Qua đó, giúp cán bộ cơ sở nâng cao khả năng phát hiện, xử lý tình huống và hỗ trợ trẻ em kịp thời, đúng quy định.

Viên chức làm công tác dân số tham gia tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Ông Nguyễn Châu Sơn, Trưởng phòng Dân số - Trẻ em, Sở Y tế cho biết: Ngành Y tế đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo triển khai công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh truyền thông thông qua các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Hiệu quả công tác phối hợp được thể hiện qua kết quả phát hiện, xử lý và hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị xâm hại. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra 11 vụ với 14 đối tượng; 100% đối tượng bị khởi tố. Cả 11 trẻ bị xâm hại đều được can thiệp, hỗ trợ. Thông qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Sở Y tế tiếp nhận 5 cuộc gọi, phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, xử lý thông tin. Ngoài ra, 13 trẻ em được trợ giúp pháp lý; 3 trẻ là nạn nhân bị xâm hại được hỗ trợ chỗ ở, tư vấn tâm lý tại Ngôi nhà Ánh Dương.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Pồn được tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ở cộng đồng, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục được duy trì, góp phần mở rộng mạng lưới phát hiện, hỗ trợ và bảo vệ những người có nguy cơ bị tổn thương. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh duy trì 100 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đạt chuẩn; 613 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 698 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 806 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Thông qua hoạt động tuyên truyền, hòa giải mâu thuẫn, tiếp nhận thông tin và hỗ trợ nạn nhân, các mô hình góp phần phòng ngừa bạo lực ngay từ cơ sở, xây dựng môi trường gia đình và cộng đồng an toàn.

Ông Mai Hoàng Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột và bỏ rơi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc củng cố và vận hành hiệu quả cơ chế báo cáo, hỗ trợ, can thiệp và chuyển tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi gia đình chủ động phòng ngừa, nhà trường quan tâm giáo dục, cộng đồng không thờ ơ trước những nguy cơ và các cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc, trẻ em sẽ có thêm điểm tựa được bảo vệ. Đây là nền tảng để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, nơi mọi trẻ em đều được chăm sóc, tôn trọng và có cơ hội phát triển toàn diện.