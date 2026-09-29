Bảo vệ trẻ em trước hiểm họa cháy nổ
PCCC và kỹ năng thoát nạn là những kiến thức cần được trang bị từ sớm, đặc biệt với trẻ em. Tuy nhiên, để những kiến thức ấy thực sự trở thành kỹ năng, việc học qua trải nghiệm thực tế sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Những môi trường trải nghiệm sinh động, giúp các em làm quen với những tình huống giả định, rèn sự bình tĩnh, chủ động và kỹ năng tự bảo vệ mình khi có sự cố xảy ra.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-ve-tre-em-truoc-hiem-hoa-chay-no-419886.htm