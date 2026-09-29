Bảo vệ trẻ em trước hiểm họa cháy nổ

Một người bình thường, làm công việc bình thường, nhưng luôn sống tử tế, luôn đặt lợi ích và cảm xúc của tập thể lên trên cái tôi ích kỷ của bản thân, thì người đó đang thực hành "phật pháp" ngay trong đời sống hàng ngày.