Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách của mọi quốc gia. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Quy định mới yêu cầu các nền tảng chủ động hạn chế trẻ vị thành niên tiếp xúc những nội dung không phù hợp, đồng thời nhanh chóng gỡ bỏ tài liệu độc hại trên hồ sơ của người dùng chưa thành niên. Chính phủ Mexico đã trao đổi với đại diện các doanh nghiệp công nghệ và nền tảng trực tuyến, trong đó có Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X… về các biện pháp bảo vệ người dùng là trẻ em và thanh, thiếu niên.

Trước đó, với biện pháp cứng rắn hơn, Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11 tới. Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật hồi tháng 4 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện biện pháp kỹ thuật và hành chính cần thiết, trong đó có xác minh độ tuổi người dùng, để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Văn bản cũng quy định cấm cung cấp cho trẻ em các dịch vụ có khả năng gây nghiện.

Hy Lạp cũng công bố kế hoạch thiết lập một khung pháp lý mới nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các mạng xã hội, dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Điểm cốt lõi của dự luật là chuyển nghĩa vụ việc kiểm soát trẻ em truy cập mạng xã hội từ phía gia đình sang các nền tảng mạng xã hội. Các công ty công nghệ phải áp dụng những giải pháp xác minh độ tuổi phù hợp, đáng tin cậy và không mang tính hình thức.

Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp là các quốc gia mới nhất ban hành các quy định bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các nước Australia, Mỹ, Anh, Pháp, Brazil cũng thúc đẩy các biện pháp hạn chế nhằm siết chặt quản lý việc trẻ vị thành niên sử dụng các nền tảng trực tuyến.