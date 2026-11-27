Hơn 2,5 triệu trẻ em, nhiều vấn đề cần được quan tâm

Ngày 27/11, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) Tp.HCM phối hợp Sở Y tế và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh".

Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng hoạt động của mạng lưới bảo vệ trẻ em sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhận diện những khó khăn từ thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo tham luận của Sở Y tế, tính đến quý III/2026, Tp.HCM có hơn 2,52 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, 9.948 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 12.825 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và hơn 13.300 trẻ đang được hưởng trợ giúp an sinh xã hội.

Mạng lưới chăm sóc trẻ em trên địa bàn hiện có 9 cơ sở trợ giúp xã hội công lập đang chăm sóc 1.209 trẻ và 62 cơ sở ngoài công lập có phép đang chăm sóc 1.947 trẻ. Bên cạnh đó, hệ thống còn có sự tham gia của các tổ chức xã hội, hội bảo trợ, cơ sở giáo dục chuyên biệt, trường tình thương, nhóm lớp và các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Tuy nhiên, quy mô mạng lưới lớn chưa đồng nghĩa với việc mọi trẻ em đều có thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ bảo vệ. Qua quá trình khảo sát thực tế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố nhận diện nhiều vấn đề cần tháo gỡ, trong đó đáng chú ý là tình trạng trẻ em thiếu giấy tờ tùy thân.

Cụ thể, có 382 trẻ chưa được cấp giấy tờ tùy thân. Nhiều trường hợp còn vướng mắc trong xác minh nhân thân, đăng ký khai sinh, xác lập mã định danh cá nhân và đăng ký cư trú. Việc thiếu giấy tờ cũng khiến quá trình tiếp cận chính sách hỗ trợ, cấp thẻ bảo hiểm y tế và các dịch vụ thiết yếu của trẻ gặp trở ngại.

Đáng chú ý, Tp.HCM là địa bàn có biến động dân cư lớn, tập trung đông công nhân, người lao động nhập cư. Theo số liệu của Sở Y tế, trong hơn 2,52 triệu trẻ em đang sinh sống tại cộng đồng, có hơn 564.000 trẻ đăng ký tạm trú và hơn 164.000 trẻ thực tế cư trú nhưng chưa đăng ký thường trú, tạm trú.

Đây là nhóm trẻ cần được quan tâm trong quá trình rà soát, quản lý và kết nối chính sách, nhất là những trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Một vấn đề khác được đặt ra là điều kiện hoạt động của các cơ sở trợ giúp trẻ em ngoài công lập. Dù đang đảm nhận vai trò quan trọng trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của một số cơ sở còn hạn chế.

Hoạt động của một số mái ấm, nhà mở và cơ sở tôn giáo chưa thực sự ổn định, bền vững; vẫn còn trường hợp trẻ em đang được chăm sóc tại các cơ sở ngoài công lập chưa được đến trường.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em.

Trình bày tham luận tại hội thảo, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em cho hay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất ba địa phương đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ trẻ em.

Thành phố cần chú trọng phân định trách nhiệm, bố trí nguồn lực và nhân lực phù hợp, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, việc phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình cần có sự tham gia giám sát, hỗ trợ của công chức văn hóa - xã hội, cảnh sát khu vực, tổ trưởng khu phố, cộng tác viên và các lực lượng tại cộng đồng.

Theo ông Nam, công tác bảo vệ trẻ em cần chuyển từ phương thức xử lý vụ việc sang phòng ngừa chủ động, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và hỗ trợ liên tục.

Cần một đầu mối theo dõi

Một trong những vấn đề được Sở Y tế đặt ra là khả năng phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong mạng lưới bảo vệ trẻ em. Hiện nay, hệ thống có sự tham gia của nhiều ngành như y tế, giáo dục, công an, tư pháp, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Mỗi đơn vị đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng việc kết nối và theo dõi quá trình hỗ trợ trẻ vẫn còn những điểm cần hoàn thiện.

Thực tế, một trẻ bị bạo lực hoặc xâm hại có thể đồng thời cần được bảo vệ khẩn cấp, khám và điều trị, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp pháp lý, bảo đảm an toàn và phục hồi, hòa nhập cộng đồng. Nếu thiếu đầu mối điều phối, quy trình chuyển gửi và trách nhiệm theo dõi, trẻ có thể phải tiếp cận nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.

Theo Sở Y tế, nhân sự quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn Thành phố hiện có 172 người, gồm 4 công chức cấp Thành phố và 168 công chức kiêm nhiệm tại cấp xã. Trong khi đó, đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm nhiệm công tác gia đình và trẻ em có hơn 19.200 người tại các khu phố, ấp.

Việc công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong khi địa bàn và quy mô dân số quản lý tăng lên, tạo áp lực không nhỏ đối với công tác bảo vệ trẻ em. Đây là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng đánh giá nguy cơ, tham vấn tâm lý, xử lý tình huống khẩn cấp và khả năng phối hợp với nhiều đơn vị.

Khả năng phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong mạng lưới bảo vệ trẻ em được các đại biểu cho rằng cần phải đẩy mạnh, đi sâu sát hơn nữa để thực hiện đúng quyền lợi của người cần được bảo vệ.

Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ trẻ bị sang chấn, tư vấn tâm lý và hỗ trợ hòa nhập vẫn còn thiếu hụt. Điều này đòi hỏi Thành phố không chỉ củng cố bộ máy quản lý mà còn phải phát triển đội ngũ làm công tác xã hội chuyên nghiệp, có đủ năng lực hỗ trợ trẻ em trong những tình huống phức tạp.

Đại diện Sở Y tế đề xuất chuẩn hóa dữ liệu về trẻ em và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; xây dựng cơ chế một đầu mối, nhiều dịch vụ; đồng thời hoàn thiện quy trình tiếp nhận, chuyển gửi và phản hồi thông tin giữa các đơn vị.

Đáng chú ý, Thành phố đang triển khai việc tích hợp các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực, xâm hại vào Cổng thông tin 1022. Theo định hướng của Sở Y tế, quá trình này cần xác định rõ đầu mối trực, thời hạn xử lý, cơ chế bảo mật thông tin và phương thức xử lý các trường hợp khẩn cấp, bảo đảm đặc thù tư vấn, hỗ trợ của dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tp.HCM, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện mạng lưới bảo vệ trẻ em theo hướng đồng bộ, liên thông và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Ông đề nghị Sở Y tế chủ trì rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về các cơ sở công lập, ngoài công lập, mái ấm, nhà mở, trường tình thương và lớp học phổ cập; đồng thời đánh giá năng lực, điều kiện hoạt động và nhu cầu hỗ trợ của từng đơn vị.

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cần hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết giấy khai sinh, mã định danh cá nhân, đăng ký cư trú, thẻ căn cước và bảo hiểm y tế. Mỗi trường hợp phải có một đầu mối quản lý xuyên suốt, tránh tình trạng hồ sơ tồn đọng hoặc trẻ bị bỏ sót. Thành phố cũng cần kết nối hiệu quả quy trình tiếp nhận, chuyển gửi và phản hồi thông tin giữa Tổng đài 111, Cổng thông tin 1022 và mô hình một cửa, bảo đảm trẻ được hỗ trợ kịp thời khi cần can thiệp.

Ông Huỳnh Thanh Nhân đồng thời đề nghị các địa phương phân công, công khai đầu mối phụ trách công tác trẻ em; rà soát toàn bộ trẻ chưa có giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế và trẻ thuộc diện thụ hưởng chính sách. Các cơ sở trợ giúp ngoài công lập cần nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm chất lượng chăm sóc; trong khi thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ đối với những đơn vị đủ điều kiện.

Theo ông, mục tiêu cuối cùng không chỉ là duy trì, phát triển số lượng cơ sở trợ giúp mà phải bảo đảm mọi trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ có nguy cơ, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc, bảo vệ an toàn, kịp thời và có chất lượng.