“Thế hệ âu lo”

Ngày 23/9/2026, một cụ bà 87 tuổi, bị cưỡng chế ra khỏi căn hộ thuê ở Madrid, nơi bà đã sống hơn bảy mươi năm. Theo Hãng thông tấn Associated Press (AP) của Mỹ, vụ việc châm ngòi cho làn sóng biểu tình về nhà ở lan khắp Tây Ban Nha. Hàng chục nghìn người, trong đó có nhiều người trẻ đã xuống đường tại ngày 3-10, đòi chính phủ hành động quyết liệt trước cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng.

Ngân hàng Thế giới, trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2026, cảnh báo 1,2 tỷ người trẻ ở các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển sẽ bước vào tuổi lao động từ nay tới năm 2035. Ở Pháp, học sinh xuống đường đòi đủ giáo viên, đủ điều kiện học tập - số liệu từ Euronews.

Người trẻ Lisbon với tấm biển "Nhà ở là quyền, không phải đặc quyền" trong cuộc tuần hành "Casa para Viver" (Nhà để ở) ngày 21/3/2026.

Khi nỗi bất an bị kéo xuống đường

Thiếu thốn an sinh là mảnh đất để những lời kêu gọi cực đoan bén rễ. Trong cuốn "Thế hệ âu lo", nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt phân tích tác động của mạng xã hội tới sức khoẻ tinh thần, cách nhìn thế giới của người trẻ. Trên không gian mạng, một nỗi thất vọng riêng lẻ có thể lan thành tâm trạng chung của cả một thế hệ chỉ sau vài ngày.

Milan là ví dụ rõ nhất. Theo Hãng thông tấn AP ngày 24/10/2026, cảnh sát Milan cho biết những vụ bạo lực, cướp phá tuần trước đó có khoảng 2.000 người biểu tình rất trẻ tham gia; trong hai ngày, cảnh sát bắt giữ 45 người, trong đó 34 người chưa thành niên. Cứ bốn người bị bắt thì có ba người chưa tới tuổi trưởng thành. Thành phố phải điều thêm 500 binh sĩ hỗ trợ khoảng 5.000 cảnh sát, nhân viên thực thi pháp luật.

Những con số ấy cho thấy một nguy cơ có thật: người trẻ, chưa đủ trải nghiệm, rất dễ bị cuốn theo một lời kêu gọi lan trên mạng mà không lường hết hậu quả. Từ chỗ đòi một mái nhà, một việc làm, họ có thể trượt sang đập phá tài sản của chính những người lao động như cha mẹ mình, để rồi mang án tích khi tuổi đời còn rất trẻ. Chạy theo trào lưu, coi thường kỷ cương, phép nước không mở ra tương lai cho thế hệ trẻ; nó khép lại chính tương lai ấy.

Bên kia Đại Tây Dương, người trẻ Mỹ cũng đang tìm lời giải theo hướng khác. Thăm dò của Viện Gallup (Mỹ) thực hiện tháng 8/2026 cho thấy 57% người từ 18 tới 34 tuổi có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa xã hội, trong khi tỷ lệ ấy ở nhóm trên 55 tuổi chỉ là 34%.

Tỷ lệ người Mỹ có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa xã hội theo nhóm tuổi. Đồ hoạ: Báo Công Thương, số liệu thăm dò của Gallup tháng 8/2026.

Bài học từ châu Âu vì thế có hai mặt. Người trẻ không tự nhiên mà bất mãn; họ bất mãn khi không thấy chỗ đứng của mình trong tương lai đất nước. Nhưng bất mãn bị thả trôi trên mạng, không có lý tưởng dẫn đường, không có kỷ cương giữ lại, thì rất dễ biến thành hỗn loạn.

Thế hệ viết tiếp câu chuyện hoà bình

Ở Việt Nam, thế hệ Gen Z sinh từ cuối thập niên 1990 tới đầu thập niên 2010, thế hệ Alpha sinh từ đầu thập niên 2010 trở đi. Đó là những thế hệ đầu tiên lớn lên trọn vẹn trong hoà bình, trong một đất nước đã thoát nghèo, hội nhập sâu rộng, có điện thoại thông minh trong tay từ khi còn đi học.

Bạn trẻ Gia Lai trong tà áo dài bên cờ đỏ sao vàng dịp Quốc khánh 2/9.

Người dân chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2026.

Nhưng lớn lên trong hoà bình cũng dễ khiến người ta nghĩ hoà bình là điều tự nhiên mà có khi không hiểu giá trị của nó được đánh đổi cả bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ. Vì thế, muốn thế hệ Gen Z, Alpha lớn lên cùng Tổ quốc, không thể chỉ kêu gọi lòng yêu nước. Phải trao cho người trẻ điều kiện học tập, rèn luyện để có lý tưởng dẫn đường, tri thức để lập thân, việc làm, mái nhà để yên tâm, một không gian mạng lành mạnh để trưởng thành, cùng trọng trách để cống hiến.

Nuôi lý tưởng, giữ gốc

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 tới 2030, ban hành kèm Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021, được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 01/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên "phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật".

Mục tiêu ấy được lượng hoá. Phấn đấu hằng năm, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh; tới năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, văn hoá tuân thủ pháp luật.

Lý tưởng không thể chỉ truyền bằng giờ học trên lớp. Nó được nuôi qua những chuyến về nguồn, những mùa hè tình nguyện, những lần đứng trước lá cờ Tổ quốc ở Quảng trường Ba Đình hay ở Trường Sa. Người trẻ hiểu vì sao có hoà bình hôm nay thì sẽ biết trân trọng, biết giữ gìn nó; sẽ không dễ bị lôi kéo bởi những lời kêu gọi xuống đường mà không biết mình đang phục vụ ai.

Trao tri thức, mở cửa học tập

Ở Việt Nam, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đặt ra những mục tiêu cụ thể tới năm 2030: ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông, không có tỉnh, thành phố nào dưới 60%; tỉ lệ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 35%; phấn đấu cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Nghị quyết cũng chọn đúng những năng lực mà thế hệ Alpha cần cho tương lai: nâng chuẩn năng lực số, trí tuệ nhân tạo cho người học; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; mở rộng các lớp chuyên khối STEM. Tầm nhìn tới năm 2045, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Mỗi người trẻ làm chủ được tri thức, công nghệ là thêm một phần sức mạnh cho đất nước, một phần bảo đảm cho độc lập, chủ quyền.

Tạo điều kiện để có việc làm, ổn định cuộc sống

Sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn. 2. Làm cho dân có mặc. 3. Làm cho dân có chỗ ở. 4. Làm cho dân có học hành" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, tr.175).

Năm 2026, những điều ấy được cụ thể hoá thành chính sách. Theo Báo cáo kinh tế, xã hội của Chính phủ trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026; năm 2027, Chính phủ phấn đấu hoàn thành khoảng 176.000 căn nhà ở xã hội. Luật Dân số số 113/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, bổ sung "người có từ 02 con đẻ trở lên" vào nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Chiến lược phát triển thanh niên, bản điều chỉnh, bổ sung năm 2026, đặt mục tiêu tới năm 2030 tỉ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm dưới 6%, phấn đấu 70% thanh niên có việc làm bền vững, việc làm xanh.

Theo thông cáo của Cục Thống kê về tình hình lao động, việc làm quý III/2026, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 tới 24 tuổi là 9,07%, riêng khu vực thành thị 12,49%; khoảng 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không đi học hay tham gia đào tạo. Những con số ấy được công bố công khai, được đưa vào bàn thảo, được giao cho các cơ quan chịu trách nhiệm. Lời giải phải căn cơ: đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm trong những ngành mới của kinh tế số.

Giữ sạch không gian mạng cho trẻ

Thế hệ Alpha cầm điện thoại thông minh từ rất sớm. Những gì các em xem, nghe, chia sẻ trên mạng sẽ góp phần định hình cách các em nhìn đất nước, nhìn chính mình. Nếu để mặc thuật toán dẫn dắt, những dòng thông tin méo mó, những trào lưu cực đoan có thể lấp chỗ trống mà gia đình, nhà trường để lại.

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, dành riêng Điều 16 cho phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, được bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư trên không gian mạng. Khi trẻ em dùng dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký tài khoản bằng thông tin của mình, có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ truy cập, đăng tải, chia sẻ. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải kiểm soát nội dung để không gây nguy hại cho trẻ em.

Luật mới chỉ là hàng rào. Cái gốc vẫn là gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội cùng nhau đưa vào không gian mạng những câu chuyện thật về đất nước, về những người trẻ đang cống hiến, để thế hệ Alpha có được những hình mẫu đáng noi theo.

Cũng phải nói thẳng với người trẻ: không phải trào lưu nào lan nhanh trên mạng cũng đáng theo. Pháp luật Việt Nam đã vạch rõ ranh giới. Cũng luật này nghiêm cấm đăng tải, phát tán trên không gian mạng thông tin "sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội" (điểm d khoản 1 Điều 7). Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ phạt tiền từ 30 triệu tới 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (điểm c khoản 2 Điều 95).

Để người trẻ cống hiến

Người trẻ sẽ thật sự thấy mình thuộc về một đất nước khi được giao việc, được tin tưởng. Chiến lược phát triển thanh niên, bản điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 01/7/2026, đặt mục tiêu tới năm 2030 tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì so với năm 2020, ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ; hằng năm có ít nhất 20% thanh niên là người dân tộc thiểu số làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Chiến lược gọi tên tinh thần ấy: phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện, nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trao trọng trách cũng là cách tốt nhất để chống lại cảm giác bị gạt ra ngoài mà nhiều người trẻ châu Âu đang trải qua. Một kỹ sư trẻ được giao chủ trì một dự án điện, một nhà khoa học trẻ được giao một đề tài, một đoàn viên được giao phụ trách một công trình thanh niên sẽ thấy tương lai đất nước gắn với tương lai của mình.

Trao trọng trách đi cùng đòi hỏi trách nhiệm. Gần tám mươi năm trước, trong Thư gửi các bạn thanh niên tháng 8/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5). Người chủ tương lai của đất nước không thể là người đứng ngoài, càng không thể a dua theo những trào lưu sinh ra từ hoàn cảnh của xã hội khác, nhằm những mục đích khác. Bình tĩnh trước tin đồn, tỉnh táo trước lời kích động, biết hỏi tin từ đâu ra, ai được lợi khi xã hội hoang mang, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên cảm xúc nhất thời của đám đông: đó là phẩm chất của người thanh niên "có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật" mà Chiến lược phát triển thanh niên đặt ra.

Lớn lên cùng Tổ quốc

Việt Nam chọn một con đường nuôi lý tưởng từ trường học, mở cửa tri thức cho mọi trẻ em, lo việc làm, mái nhà cho người trẻ, giữ sạch không gian mạng, trao trọng trách cho những người dám nghĩ, dám làm. Đó là khoản đầu tư dài hơi nhất cho sự bình yên của đất nước. Khi thế hệ Gen Z, Alpha thấy tương lai của mình nằm trong tương lai của đất nước, các em sẽ lớn lên cùng Tổ quốc, gánh vác việc dựng xây, gìn giữ đất nước như cha anh đã từng gánh vác.

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