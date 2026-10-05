Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 572/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn. Công ty có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, công ty bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 so với báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, công ty công bố lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 21,437 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán ghi nhận chỉ tiêu này ở mức hơn 15,604 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 5,832 tỷ đồng.

Đối với báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế năm 2025 được công bố tại báo cáo quý IV/2025 là hơn 5,045 tỷ đồng, trong khi số liệu trên báo cáo tài chính năm được kiểm toán là hơn 5,928 tỷ đồng, cao hơn khoảng 884 triệu đồng.

Hành vi trên bị xử phạt theo khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị xử phạt do công bố sai lệch. Ảnh:pchcmc.vn

Ngoài hình thức phạt tiền, công ty bị buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Được biết, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tiền thân là Nhà máy Thuốc trừ sâu Sài Gòn, trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 17/5/1989. Năm 2009, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, mua bán phân bón, giống cây trồng, thuốc thú y thủy sản; đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; tư vấn trồng trọt và xông hơi khử trùng. Hiện công ty có vốn điều lệ 105,3 tỷ đồng, với 10,53 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành./.