3 thành viên HĐQT từ nhiệm

CTCP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (PSC1, mã ck: BT1) dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3/5 thành viên HĐQT và toàn bộ 3 thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, đồng thời bầu nhân sự thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 04/12/2026, HĐQT BT1 sẽ trình cổ đông xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 thành viên gồm ông Phan Văn Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Lê Thanh Thảo và bà Nguyễn Thị Kim Xuân.

Theo BT1, các nhân sự trên xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và điều kiện công tác. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự được thực hiện nhằm kiện toàn bộ máy, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định và duy trì hoạt động quản trị tại Doanh nghiệp.

Đáng chú ý, 3 thành viên HĐQT nói trên mới được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2026. Như vậy, sau hơn 7 tháng của nhiệm kỳ 2026 - 2031, BT1 dự kiến thay 3/5 thành viên HĐQT. Nếu được cổ đông thông qua, Doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung 3 thành viên mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Không chỉ HĐQT, toàn bộ 3 thành viên BKS đương nhiệm cũng xin từ nhiệm. Danh sách gồm ông Trần Quang Vinh - Trưởng BKS, ông Phạm Văn Chiến và ông Nghiêm Xuân Chung. BT1 dự kiến bầu mới toàn bộ 3 thành viên BKS để tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra hoạt động của Doanh nghiệp. Sau khi được bầu, BKS mới sẽ họp để bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS dự kiến được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Danh sách ứng viên sẽ được trình cổ đông xem xét trên cơ sở hồ sơ nhân sự và quy chế đề cử, ứng cử của Doanh nghiệp.

BT1 dự kiến đầu tư hơn 172 tỷ đồng vào nhà máy tại Thanh Hóa

Bên cạnh nội dung kiện toàn nhân sự, ĐHĐCĐ bất thường của BT1 cũng dự kiến xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai dự án nhà máy chế biến giống cây trồng kết hợp gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại KCN Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án được triển khai trên diện tích 16.895 m² tại lô CN-06/02, KCN Bỉm Sơn, với tổng vốn đầu tư hơn 172,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của BT1 chiếm 30%, còn lại 70% được huy động từ vốn vay. Dự án được triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027.

Theo thiết kế, giai đoạn 1 của nhà máy có công suất chế biến 600 tấn hạt giống/năm và sản xuất 7.100 tấn thuốc bảo vệ thực vật, phân bón/năm. Sang giai đoạn 2, công suất chế biến hạt giống dự kiến nâng lên 3.100 tấn/năm.

Theo tờ trình, các hạng mục xây dựng cơ bản đã được đơn vị thi công bàn giao. Nhà máy cũng đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

BT1 cho biết Doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục đầu tư vào dự án nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, hiện đại hóa thiết bị và dây chuyền công nghệ, trong đó tập trung vào khâu chế biến giống cây trồng.

ĐHĐCĐ bất thường của BT1 dự kiến diễn ra lúc 7h30 ngày 04/12/2026 tại trụ sở số 145 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, Hà Nội.