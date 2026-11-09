Bảo vệ thực chất quyền lợi người lao động
Sáng 9/11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và các luật liên quan đến lao động. Nhiều đại biểu đề nghị hoàn thiện các quy định nhằm bảo vệ thực chất quyền lợi người lao động, đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó là những kiến nghị về giám sát sức khỏe nghề nghiệp và kiểm soát rủi ro trong đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-ve-thuc-chat-quyen-loi-nguoi-lao-dong-246261109112313366.htm