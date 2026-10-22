Bảo vệ sức khỏe và niềm tin của người dân

Biển quảng cáo “Trung tâm ĐH Y Hà Nội” từng được các đối tượng trưng lên để lừa đảo người dân.

Cảnh báo từ cơ sở y tế trá hình

Đầu tháng 9, Công an TP Hải Phòng đã triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, lật tẩy thủ đoạn giăng bẫy qua mạng xã hội, hù dọa và cố tình gây đau đớn trên bàn thủ thuật để ép bệnh nhân nâng gói dịch vụ giá cắt cổ. Không lâu sau, Công an TP Hà Nội tiếp tục phanh phui tình trạng tương tự, trục lợi từ hàng nghìn người bệnh.

Ngay tại tỉnh ta, thời điểm cuối năm 2024, đầu năm 2025, lực lượng chức năng của tỉnh đã kịp thời ngăn chặn, xử lý cơ sở mang tên Trung tâm ĐH Y Hà Nội, ngõ 315, đường 17/8, phường Minh Xuân.

Ông N.L.Đ. (một người xin được giấu tên) sống gần khu vực trung tâm cho biết: Với biển hiệu lập lờ, cùng những lời quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về việc trung tâm có đội ngũ y, bác sĩ đầu ngành trực tiếp khám, chữa bệnh đã khiến rất nhiều người lầm tưởng. Ông Đ. chia sẻ, bản thân ông cũng nghĩ đây là một cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội danh tiếng mở phòng khám trên địa bàn nên ông cũng tin. Điều đáng buồn là bên trong không phải là không gian khám chữa bệnh chuẩn mực mà chỉ chực chờ “vẽ bệnh”, hòng moi tiền trục lợi.

Bà Phạm Thị Bé, xã Phú Lương chia sẻ thêm: Đầu năm, bà được một nhóm người tự xưng bác sĩ đến hỗ trợ tư vấn khám mắt. Do thị lực giảm sút, lại được quảng cáo là có bác sĩ Viện Mắt Trung ương về trực tiếp khám nên rất tin tưởng. Thế nhưng, thực tế không có bác sĩ tuyến Trung ương nào cả, bà bị đưa về một phòng khám khu vực lân cận. Kết quả là tiền mất nhưng bệnh không khỏi mà tinh thần thêm bức xúc.

Qua tìm hiểu từ các nạn nhân, sự tồn tại của các phòng khám trá hình thời gian qua xuất phát từ một số nguyên nhân chính. Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người dân ở khu vực nông thôn, dễ bị thu hút bởi các chiêu trò quảng cáo “giá rẻ”, “khám miễn phí” hoặc mạo danh các bệnh viện lớn tuyến trung ương để người dân tin và nghe theo và chỉ đến khi tiền mất, bệnh không thuyên giảm họ mới nhận ra rằng đã bị các trung tâm, phòng khám lừa dối.

Siết chặt kiểm tra cơ sở y tế tư nhân

Để bảo vệ sức khỏe và tài sản của nhân dân, tháng 9 vừa qua, Bộ Y tế đã có chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Cục Khám, chữa bệnh, Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất, toàn diện đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Qua đó, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng chỉ định cận lâm sàng, “vẽ bệnh, moi tiền”.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang cho biết: Toàn tỉnh hiện có 453 cơ sở hành nghề y tế tư nhân được cấp phép và đi vào hoạt động, bao gồm 4 bệnh viện đa khoa tư nhân, 19 phòng khám đa khoa và 430 phòng khám chuyên khoa. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành rà soát toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, đợt kiểm tra cao điểm này tập trung vào tất cả các phương diện: Kiểm tra kỹ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn. Về điều kiện hành nghề, đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và điều kiện vệ sinh môi trường. Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy chế chuyên môn, danh mục kỹ thuật được cấp phép, việc kê đơn thuốc và lập hồ sơ bệnh án. Đồng thời kiểm tra kỹ việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, đồng thời rà soát xem các hoạt động quảng cáo dịch vụ y tế có đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là không có vùng cấm, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các phòng khám không đảm bảo điều kiện hoặc có vi phạm - đồng chí Vũ Hùng Vương khẳng định.