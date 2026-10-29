Bảo vệ sức khỏe khi thời tiết giao mùa

Cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn người dân trên địa bàn phường An Tường nhận biết muỗi vằn.

Tuyên Quang có địa hình cao cùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm chịu ảnh hưởng bởi gió mùa, thường xuyên đối mặt với sự thay đổi thời tiết thất thường. Đặc biệt trong các thời điểm giao mùa, biến động thời tiết trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến hàng loạt bệnh lý nguy hiểm gia tăng đột biến. Người dân không chỉ dễ mắc các bệnh đường hô hấp cấp tính như: cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, mà những bệnh nhân hen phế quản hay phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cũng đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt cấp cao hơn. Bên cạnh đó, sự biến chuyển của thời tiết còn gia tăng áp lực đáng kể lên hệ xương khớp, tim mạch và đột quỵ; đồng thời tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm như tay - chân - miệng, thủy đậu và sốt xuất huyết bùng phát.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 208 ca tay - chân - miệng, 757 ca do Adeno virus, 9 ca sởi, 9.723 ca mắc cúm. Đáng chú ý, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng và cần được đặc biệt quan tâm. Chỉ trong vòng hơn môt tháng từ ngày 31/8 đến 30/9, toàn tỉnh đã ghi nhận 327 ca mắc mới. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng số ca bệnh đã lên tới 668 trường hợp, tăng 642 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm chủ động kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn, ngành Y tế đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn giám sát, điều tra dịch tễ, đảm bảo khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch, đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân.

Tại các địa phương, công tác phòng chống dịch bệnh đang được triển khai quyết liệt đến tận các tổ dân phố, thôn. Bà Hoàng Thị Nụ, Bí thư tổ dân phố 7, phường Minh Xuân chia sẻ: Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng tổ dân phố đã ghi nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết. Trước tình hình đó, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tổ đã chủ động phối hợp với cán bộ y tế của phường đến từng nhà, rà từng hộ để vận động bà con lật úp các dụng cụ chứa nước không dùng đến, thay nước bình hoa, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà.

Nhân viên y tế Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Minh Tân sắp xếp, kiểm tra lại tủ thuốc để đảm bảo thuốc phòng bệnh cho học sinh khi giao mùa.

Sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở đã giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động chăm sóc sức khỏe. Anh Long Văn Hùng, xã Quảng Nguyên cho biết: “Được cán bộ y tế và địa phương thường xuyên hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh mùa giao mùa, gia đình tôi đã nắm rõ hơn cách tự bảo vệ sức khỏe. Bản thân tôi và gia đình đã chủ động giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa thông thoáng, phát quang bụi rậm quanh nhà và nằm màn để tránh muỗi đốt. Nhờ được hướng dẫn cụ thể nên mọi người trong nhà đều tự giác thực hiện, không còn tâm lý chủ quan như trước”.

Bác sĩ Nguyễn Tất Thắng, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân cần chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt muỗi và lăng quăng tại nơi ở, duy trì thói quen ngủ màn cả ban ngày lẫn ban đêm, mặc quần áo dài và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, đau cơ hay phát ban, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Các chính quyền địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay diệt lăng quăng nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh giao mùa, sự chủ động của mỗi cá nhân và cộng đồng là lá chắn vững chắc nhất. Việc kết hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, chính quyền địa phương cùng ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng bệnh sẽ giúp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.