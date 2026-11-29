Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tri ân sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đi trước; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý chí và quyết tâm tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tại diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Công an ban hành Quyết định số 1899/2006/QĐ-BCA thành lập Cục Cảnh sát môi trường. Sau này, đơn vị được đổi tên thành Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Trải qua nhiều lần sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, dù tên gọi, mô hình tổ chức có những thay đổi, lực lượng vẫn luôn giữ vững mục tiêu, lý tưởng và sứ mệnh: kiên quyết đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, sức khỏe nhân dân; góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong 20 năm, toàn lực lượng đã phát hiện hơn 318.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Lực lượng đã khởi tố hoặc đề nghị khởi tố gần 6.000 vụ với hơn 8.800 bị can, xử phạt vi phạm hành chính hơn 259.000 vụ với tổng số tiền gần 3.000 tỷ đồng.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, từ ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, mất an toàn thực phẩm và tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xác định bảo vệ môi trường hôm nay không chỉ là xử lý vi phạm pháp luật mà còn là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của nhân dân và nền tảng phát triển bền vững, trường tồn của dân tộc.

Phát huy truyền thống 20 năm, toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần bảo vệ môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm an ninh môi trường, kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước, Thiếu tướng Thân Văn Hải khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong tổng thể chiến lược gìn giữ và bảo vệ môi trường, quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách đây 20 năm là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường kỷ cương và hiệu lực thực thi pháp luật, xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sức khỏe của Nhân dân.

Chúc mừng, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm “Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm”. Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần “Phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt”.

Cần đặc biệt coi trọng và có các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nhận diện nguy cơ và đấu tranh xử lý; chủ động tham mưu giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật có liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường không chỉ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà phải đóng vai trò kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa, nâng cao chất lượng phát triển, đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới, góp phần kiến tạo nền tảng, hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, đổi mới, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài sẽ gây tổn hại lớn cho nền kinh tế, cho sức khỏe cộng đồng, gây bất an, bức xúc trong Nhân dân, làm suy giảm niềm tin xã hội và phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Do vậy, toàn lực lượng phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của Nhân dân làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, gia tăng đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động hợp tác quốc tế khác, lực lượng phải chủ động phát hiện, đề xuất để tham gia tích cực, phấn đấu vươn lên dẫn dắt, thể hiện dấu ấn ở một số vấn đề phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam, nhất là các vấn đề liên quan Tiểu vùng sông Mê Kông, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược đối ngoại toàn diện tầm cao mới của đất nước bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các cá nhân Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang đứng trước những cơ hội mới trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, làm chủ khoa học, công nghệ;

Hoàn thiện, tăng cường đầy đủ thẩm quyền cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường để chủ động phát hiện, điều tra, xử lý đến cùng các vụ việc, vụ án về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Nghiên cứu hình thành hệ thống thu thập, phân tích xử lý thông tin, dữ liệu môi trường hiện đại, kết nối đa ngành, đa tầng, có khả năng phân tích, nhận diện sớm nguy cơ, thách thức, các hành vi vi phạm về môi trường để xử lý từ sớm, từ gốc.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng bảy cá nhân Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường có thành tích xuất sắc.