Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước các nguy cơ do ô nhiễm không khí

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng thu hút sự quan tâm của không chỉ người dân mà còn các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách. Đây là vấn đề được lãnh đạo TP Hà Nội rất quan tâm và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để thúc đẩy các giải pháp.

Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Thông tin tại hội nghị, GS, TS Hoàng Xuân Cơ, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết, chất lượng không khí là thước đo hàm lượng các chất có trong không khí, bao gồm các hạt bụi và các chất ô nhiễm dạng khí. Việc hiểu rõ về chất lượng không khí rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống và các hoạt động thường ngày của người dân.

Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu về chất lượng không khí là nồng độ bụi mịn PM 2.5 (những hạt bụi li ti có trong không khí với kích thước 2,5 micromet trở xuống). Đây là tác nhân có thể làm nặng bệnh hô hấp và tim mạch, tăng nguy cơ nhập viện trong các đợt ô nhiễm. Về lâu dài, bụi mịn PM 2.5 liên quan đến đột quỵ, bệnh tim, thiếu máu cục bộ, ung thư phổi, nhiễm khuẩn hô hấp... Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh tim, phổi mạn tính cần được ưu tiên bảo vệ khi chất lượng không khí xấu.

Quang cảnh hội nghị tập huấn "Hiểu đúng về ô nhiễm không khí - từ nhận thức đến hành động".

Đối với các nguồn chính gây ô nhiễm không khí, theo GS, TS Hoàng Xuân Cơ, có nguồn tự nhiên như: Hoạt động núi lửa, cháy rừng và đốt sinh khối, khí thải từ nguồn sinh học... Nguồn do con người gây ra: Sản xuất công nghiệp (nhiệt điện, sản xuất xi măng, thép, hóa chất...); giao thông vận tải (từ ống xả, bụi cuốn lên...), hoạt động xây dựng, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt hằng ngày... Bên cạnh đó, còn có khí thải phát tán/rò rỉ từ bồn chứa, đường ống, giếng khoan hoặc các thiết bị công nghiệp khác.

GS, TS Hoàng Xuân Cơ chia sẻ thông tin tại hội nghị.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm kê khí thải, GS, TS Hoàng Xuân Cơ cho rằng, kiểm kê khí thải đóng vai trò then chốt trong việc đánh giá và xác thực các kế hoạch quản lý chất lượng không khí, cho phép theo dõi tiến độ thực hiện, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí cũng như các cam kết quốc tế. Công tác này cũng giúp hoạch định các biện pháp để kiểm soát, quản lý, giảm phát thải, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế-xã hội.

Kiểm kê phát thải chất ô nhiễm không khí là quá trình thống kê một cách hệ thống lượng chất ô nhiễm thải vào khí quyển từ các nguồn khác nhau trong một phạm vi địa lý và khoảng thời gian xác định. Hiện nay, Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ kiểm kê khí thải cấp thành phố, đã có kết quả bước đầu kiểm kê các nguồn thải ô nhiễm không khí trên địa bàn. Ý kiến chuyên gia tại hội nghị nhấn mạnh, công tác quản lý, nắm rõ nguồn tại cấp xã đóng vai trò quan trọng để thành phố tổng hợp, thực hiện kiểm kê toàn diện và hệ thống.