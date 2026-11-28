Ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI), phát biểu tại tọa đàm

Đây là thông điệp được ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI), chia sẻ tại tọa đàm với chủ đề "Bảo vệ sáng chế - Bảo vệ thành quả nghiên cứu và ngọn lửa đổi mới sáng tạo", tổ chức tại TPHCM ngày 28/11.

Tọa đàm có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặt ra yêu cầu bảo vệ hiệu quả hơn các thành quả nghiên cứu và quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông Tùng, để tạo ra một sáng chế có giá trị và đưa sáng chế đó vào cuộc sống, các nhà khoa học, nhà sáng chế và doanh nghiệp phải trải qua một quá trình lâu dài, đầu tư nhiều trí tuệ, công sức, thời gian và nguồn lực, đồng thời phải chấp nhận không ít rủi ro. Tuy nhiên, tạo ra sáng chế đã khó, đưa sáng chế vào ứng dụng và thương mại hóa còn khó hơn, và bảo vệ được thành quả sáng tạo trên thị trường cũng là một thách thức không nhỏ.

Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm, đặc biệt là hiệu quả bảo vệ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh nếu thành quả nghiên cứu không được bảo vệ kịp thời và hiệu quả, thiệt hại không chỉ thuộc về một nhà sáng chế hay một doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư, môi trường cạnh tranh lành mạnh và động lực tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của toàn xã hội.

Tọa đàm với chủ đề "Bảo vệ sáng chế - Bảo vệ thành quả nghiên cứu và ngọn lửa đổi mới sáng tạo" với sự tham gia của các chuyên gia sở hữu trí tuệ, đại diện hiệp hội doanh nghiệp và luật sư.

Tại tọa đàm, ThS.BS. Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Công ty TNHH Gia Thái DoctorLoan, đã chia sẻ hành trình nghiên cứu, phát triển, đăng ký bảo hộ và thương mại hóa sáng chế.

Từ kinh nghiệm bản thân, bà Loan khẳng định bảo vệ sáng chế là bảo vệ toàn bộ hành trình biến tri thức thành giá trị kinh tế và xã hội, và xa hơn nữa là bảo vệ niềm tin, khát vọng và động lực sáng tạo của các thế hệ nhà khoa học Việt Nam trong tương lai.

Trái lại, khi quyền sở hữu trí tuệ không được bảo vệ hiệu quả, những gì bị tổn thương không chỉ là quyền lợi của một doanh nghiệp, mà còn là giá trị khoa học, quyền lợi của cộng đồng, động lực sáng tạo và năng lực đổi mới sáng tạo của đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam, cho biết khó khăn của nhà sáng chế Việt Nam hiện nay không chỉ nằm ở việc tạo ra những giải pháp kỹ thuật mới, mà còn ở quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ, hoàn thiện công nghệ, đưa sáng chế vào sản xuất, thương mại hóa và bảo vệ thành quả sáng tạo.

Để một sáng chế thực sự đi vào cuộc sống, nhà sáng chế phải vượt qua nhiều giai đoạn với những khó khăn và rủi ro khác nhau. Trong khi đó, phần lớn nhà sáng chế, đặc biệt là các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, khó có thể tự mình giải quyết tất cả những vấn đề này.

Để giải quyết những khó khăn của nhà sáng chế, ông Bình cho hay bản thân nhà sáng chế cần chủ động nâng cao năng lực quản trị và bảo vệ thành quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức tư vấn chuyên môn.