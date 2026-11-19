Sau khi Tỉnh ủy ban hành Đề án số 05-ĐA/TU về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh giai đoạn 2025 - 2030, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 15-KH/HNDT ngày 27/2/2026.

Các nhiệm vụ được triển khai gắn với chức năng của tổ chức hội, tập trung vào đổi mới tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tổ chức đối thoại và nắm tình hình hội viên, nông dân. Điểm đáng chú ý là hoạt động của hội ngày càng hướng về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên làm trọng tâm.

Trong năm 2026, 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của hội và nội dung về dịch vụ công trực tuyến. Toàn tỉnh kết nạp mới 3.392 hội viên, đạt 135,68% chỉ tiêu giao.

Không chỉ tập hợp hội viên, các cấp hội còn chú trọng khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong phát triển kinh tế. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút 102.042 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu các cấp.

Từ phong trào, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã hỗ trợ 323 hộ nghèo về vốn, giống, vật tư và kinh nghiệm sản xuất. Trong năm 2026, các cấp hội vận động, hướng dẫn thành lập mới 70 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã và 13 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng 76 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã. Những hoạt động này không chỉ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mà còn tạo sự gắn kết giữa các hội viên, thúc đẩy tinh thần tương trợ, cùng nhau phát triển.

Nếu tuyên truyền, vận động là cách tập hợp, đoàn kết hội viên thì đối thoại trực tiếp chính là kênh quan trọng để tiếng nói của nông dân đến gần hơn với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn.

Trong năm 2026, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 hội nghị đối thoại trực tiếp tại cụm xã Bắc Hà và cụm xã Trấn Yên. Thông qua đối thoại, những khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phát triển sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc, đào tạo nghề, chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ nông sản được đưa ra trao đổi trực tiếp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn, ngân hàng và chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, ở cấp cơ sở, hội nông dân các xã, phường tổ chức 99 cuộc đối thoại. Toàn tỉnh có 4.857 lượt người tham gia, với 449 ý kiến được nêu ra, trong đó, 424 ý kiến được trả lời ngay tại hội nghị. Việc tổ chức đối thoại không chỉ dừng ở tiếp nhận ý kiến mà còn chú trọng xác định rõ lĩnh vực, trách nhiệm của từng cơ quan trong giải quyết kiến nghị. Qua đó, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức hội với hội viên, nông dân và giữa người dân với cấp ủy, chính quyền.

Cùng với đối thoại, hoạt động giám sát cũng được triển khai theo hướng tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Năm 2026, Hội Nông dân tỉnh chủ trì 2 nội dung giám sát chuyên đề tại 5 xã, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030.

Ở cấp xã, phường, các cấp hội chủ trì 80 cuộc giám sát và tham gia, phối hợp 108 cuộc giám sát. Qua giám sát, những hạn chế trong xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai nhiệm vụ, lưu trữ hồ sơ minh chứng ở một số địa phương được chỉ ra, đồng thời có kiến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất.

Đối với hoạt động phản biện xã hội, hội nông dân các xã, phường đã tổ chức 11 lượt phản biện thông qua hội nghị và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của tỉnh với hơn 300 lượt ý kiến. Đây là cơ sở để những vấn đề từ thực tiễn sản xuất, đời sống nông dân được phản ánh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách.

Theo ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, nâng cao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và phối hợp giải quyết kiến nghị sau đối thoại, giám sát được xác định là yêu cầu quan trọng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Hội Nông dân tỉnh chú trọng. Hội Nông dân tỉnh tập trung đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần hội viên, nông dân; chú trọng nắm tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn phát sinh trong sản xuất, đời sống để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng.

Thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp, giám sát, phản biện xã hội, nhiều vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ sản xuất, vốn vay, liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển kinh tế tập thể đã được đưa ra trao đổi, kiến nghị giải quyết. Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn những vấn đề sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Đồng thời, tăng cường đối thoại, nắm tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý thông tin và phản ánh kiến nghị.

Phát huy vai trò đại diện của tổ chức hội không chỉ thể hiện ở số lượng hội viên hay các phong trào thi đua, mà quan trọng hơn là khả năng lắng nghe, phản ánh và đồng hành giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Khi tiếng nói của nông dân được tiếp nhận, kiến nghị được quan tâm giải quyết và quyền làm chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ ngày càng được củng cố, tạo nền tảng để xây dựng nông thôn Lào Cai phát triển bền vững.