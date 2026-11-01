Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất

Với ý nghĩa đó, ngày 21/9/2026, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 8338/CT-UBND về triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thực hiện khẩn trương, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Chiến dịch hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc đất đai tại bản Huổi Xa, xã Na Son. Ảnh: Phạm Trung

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 20/10, toàn tỉnh có 177.658 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu được rà soát, cập nhật, hoàn thiện thông tin; trong đó 152.235 thửa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, đạt 85,7%. Đối với các thửa đất chưa có dữ liệu, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đang được đẩy nhanh. Toàn tỉnh đã biên tập, chỉnh lý bản đồ và nhập dữ liệu cho 211.841/663.607 thửa, đạt 31,92%; quét 290.312 hồ sơ, đạt 43,78%; nhập dữ liệu thuộc tính cho 309.681 thửa, đạt 46,7%.

Đáng chú ý, 45/45 xã, phường đã hoàn thành kê khai đăng ký đất đai, ban hành thông báo xác nhận kết quả đăng ký cho hơn 375.000 thửa đất. Hồ sơ được bàn giao cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra trước khi chuyển đơn vị tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu. Công tác đo đạc thực địa, lập bản đồ địa chính cũng đang được triển khai tại 45 xã, phường.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian thực hiện gấp. Địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, đất sản xuất phân tán; hồ sơ, bản đồ qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ; một số giấy tờ chưa được bàn giao đầy đủ, người sử dụng đất đi làm xa, tranh chấp hoặc chưa thống nhất ranh giới... là những trở ngại trực tiếp đối với tiến độ. Nếu không có giải pháp quyết liệt, đồng bộ, những vướng mắc này không chỉ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành chiến dịch mà còn có thể tác động đến chất lượng dữ liệu, yếu tố quyết định hiệu quả sử dụng lâu dài.

Bởi vậy, trong thời gian còn lại, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai diện rộng sang tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn. Trước hết, các sở, ngành và chính quyền xã, phường cần rà soát khối lượng công việc, phân loại cụ thể từng nhóm thửa đất; xác định rõ phần việc đã hoàn thành, phần việc còn thiếu và nguyên nhân chậm tiến độ để có phương án xử lý phù hợp. Những địa bàn có khối lượng lớn, địa hình phức tạp hoặc còn nhiều hồ sơ vướng mắc cần được ưu tiên nhân lực, thiết bị và hỗ trợ chuyên môn.

Cán bộ phòng Kinh tế, xã Nậm Kè rà soát hồ sơ đại chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: Nhật Phương

Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa đơn vị đo đạc, cơ quan đăng ký đất đai và chính quyền cơ sở, bảo đảm dữ liệu thực địa, bản đồ và hồ sơ pháp lý được đối chiếu thống nhất ngay từ đầu. Việc ứng dụng công nghệ số, chuẩn hóa quy trình nhập liệu, kiểm tra chéo và phát hiện sai lệch phải được đẩy mạnh, hạn chế tình trạng dữ liệu thiếu, trùng lặp hoặc không khớp giữa các nguồn. Các đơn vị thi công cần chủ động nhân lực, thiết bị, tổ chức đo đạc khoa học, đi đôi với kiểm soát chất lượng; kiên quyết không chạy theo số lượng mà xem nhẹ độ chính xác.

Đặc biệt, người dân phải được xác định là chủ thể đồng hành trong quá trình xây dựng dữ liệu đất đai. Chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch; thông báo lịch đo đạc, hỗ trợ kê khai, tiếp nhận giấy tờ và vận động người sử dụng đất phối hợp xác định ranh giới.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là bước đi quan trọng trong chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhưng giá trị lớn nhất của chiến dịch không chỉ nằm ở số lượng thửa đất được đo đạc, cập nhật, mà ở việc mỗi thửa đất có thông tin chính xác, đầy đủ, có thể khai thác và sử dụng hiệu quả lâu dài.

Với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân, Điện Biên cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, hoàn thành mục tiêu đề ra trước ngày 31/12/2026. Làm tốt nhiệm vụ này chính là xây dựng nền tảng quản lý đất đai minh bạch, hiện đại, đồng thời củng cố niềm tin của người dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.