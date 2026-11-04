Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân tại các dự án sai phạm do chủ đầu tư

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân tại các dự án chung cư sai phạm do chủ đầu tư, cũng như giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số và tạo sinh kế bền vững cho thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề cập đến thực trạng hàng nghìn hộ dân tại các dự án của Tập đoàn Mường Thanh đứng trước nguy cơ phải di dời do sai phạm của chủ đầu tư, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá, quyết tâm xử lý sai phạm của lãnh đạo thành phố Hà Nội là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, công tác này cần được cân nhắc thấu đáo, đảm bảo yếu tố nhân văn, hợp tình hợp lý.

Đại biểu cho rằng các cơ quan chức năng cần rà soát kỹ lưỡng toàn bộ 12 dự án theo quy hoạch. Đối với những công trình không vi phạm nghiêm trọng về an ninh quốc gia, hạ tầng công cộng và có thể cho phép tồn tại sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai, cần xem xét tạo điều kiện để ổn định cuộc sống người dân. Riêng các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về chiều cao, quy hoạch cốt lõi, kiên quyết xử lý dứt điểm theo đúng quy định pháp luật.

Đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh nguyên tắc nhân văn trong quản lý đô thị: "Trong trường hợp buộc phải di dời, tháo dỡ, chính quyền thành phố cần có chính sách an sinh xã hội thỏa đáng, bố trí nhà ở xã hội hoặc nơi ở tạm thời cho người dân, đồng thời buộc chủ đầu tư hoàn trả lại toàn bộ tiền cho người mua nhà". Đại biểu nêu ý kiến, người dân là bên mua và không phải là chủ thể gây ra sai phạm, do đó quyền lợi hợp pháp của họ cần được bảo vệ tuyệt đối.

Bên cạnh trách nhiệm hoàn trả tài chính từ phía doanh nghiệp, đại biểu cũng chỉ rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ để ngăn chặn triệt để các vi phạm tương tự.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (thành phố Huế) trả lời PV. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Quan tâm đến công tác phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (thành phố Huế) cho rằng, việc cụ thể hóa các văn bản dưới luật cần được thực hiện khẩn trương để người dân thụ hưởng chính sách ngay và luôn.

Theo đại biểu, để chuyển đổi số và kỹ năng số thực sự thấm sâu vào đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, hệ thống chính trị cơ sở cần đóng vai trò cầu nối vững chắc. Cán bộ cơ sở phải bám sát địa bàn, thu hẹp khoảng cách, tâm lý e ngại của người dân, giúp các đối tượng yếu thế tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên và thiết thực nhất.

Đặc biệt lưu ý đến bài toán việc làm cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16- 26, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: "Không để người lao động tự tìm đến Nhà nước, mà các cơ quan chức năng phải chủ động tìm đến người lao động". Đại biểu phân tích, đây là “lực lượng vàng" nhưng tỷ lệ thu hút vào thị trường lao động chính thống vẫn còn hạn chế, tiềm ẩn rủi ro bị lôi kéo vào các hình thức lừa đảo trực tuyến hoặc vi phạm pháp luật.

Do đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ giữa nền tảng số và sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh công tác tư vấn trực tiếp tại cơ sở nhằm định hướng nghề nghiệp, tạo sinh kế ổn định và lâu dài cho thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.