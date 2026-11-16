Bảo vệ quyền lợi an sinh của người lao động

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở BHXH tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TL

Với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập trực tiếp bảo đảm cuộc sống hằng ngày, còn BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa khi gặp những biến cố như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất việc làm hoặc khi hết tuổi lao động.

Bởi vậy, việc BHXH tỉnh Thái Nguyên công khai danh sách 116 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng các loại bảo hiểm với số tiền lớn, kéo dài nhiều tháng là vấn đề đáng quan tâm.

Dù nguyên nhân có thể xuất phát từ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, sự thiếu hụt dòng tiền hay ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm vẫn có thể đẩy người lao động vào tình thế bị động, chịu nhiều thiệt thòi.

Khi doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo quy định, những quyền lợi mà người lao động đáng lẽ được thụ hưởng có nguy cơ bị gián đoạn, từ chế độ ốm đau, thai sản đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và trợ cấp thất nghiệp.

Xa hơn, thời gian làm việc, cống hiến của người lao động có thể không được ghi nhận đầy đủ trong quá trình tham gia BHXH, ảnh hưởng đến điều kiện hưởng lương hưu và các chế độ liên quan.

Tình trạng này còn ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng trong môi trường sản xuất, kinh doanh. Những doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm phải tính toán chi phí lao động theo đúng quy định, trong khi những đơn vị cố tình chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh không lành mạnh.

Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, tình trạng này sẽ làm suy giảm niềm tin của người lao động, đồng thời ảnh hưởng đến tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội.

Công khai danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm là bước đi cần thiết, thể hiện sự minh bạch và kiên quyết của BHXH tỉnh Thái Nguyên. Song, chỉ công khai tên hoặc xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe các trường hợp cố tình vi phạm.

Cùng với ngành BHXH, các cơ quan quản lý lao động, thanh tra, thuế và tổ chức công đoàn cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường thanh tra liên ngành, tập trung vào đơn vị nợ lớn, kéo dài; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu trốn đóng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bảo đảm mỗi khoản tiền đóng bảo hiểm được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn cũng chính là bảo vệ điểm tựa an sinh khi người lao động gặp khó khăn, tạo sự an tâm trong quá trình làm việc và củng cố niềm tin vào tương lai. Đây là trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan, đồng thời là yêu cầu quan trọng để xây dựng thị trường lao động lành mạnh, hệ thống an sinh xã hội công bằng, bền vững.