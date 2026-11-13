Bảo vệ người tiêu dùng trước những rủi ro từ livestream bán hàng

Hoạt động mua bán trên các nền tảng số ngày càng sôi động với sự phát triển của thương mại điện tử, các phiên livestream bán hàng với sự tham gia của nhiều KOL, KOC.

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng nhái trà trộn, giả mạo nhãn hiệu và lợi dụng uy tín thương hiệu để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng. Đặc biệt, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói của bác sĩ, chuyên gia nhằm quảng cáo sản phẩm đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xoay quanh nội dung này, phóng viên báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chống Hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Giám sát Chất lượng và Phòng chống Hàng giả.