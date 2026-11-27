Trước thực tiễn đó, Kết luận số 207-KL/TW ngày 10-11-2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW đã bổ sung những định hướng quan trọng, tạo cơ sở để đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ và huy động sự tham gia của toàn xã hội.

Thích ứng với những thay đổi của thị trường

Cùng với sự phát triển của kinh tế số, phương thức giao dịch và tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng. Ảnh minh họa

Sau hơn 6 năm triển khai, Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện, trong đó Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế số, phương thức giao dịch và tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dân có thể đặt mua hàng hóa từ nhiều cửa hàng, thậm chí từ nhà cung cấp ở nước ngoài. Nhưng cũng từ những giao dịch tưởng như đơn giản ấy, không ít người gặp phải tình trạng hàng nhận được không đúng quảng cáo, sản phẩm không rõ nguồn gốc, khó liên hệ với người bán khi phát sinh khiếu nại.

Những hình thức quảng cáo thổi phồng công dụng, livestream bán hàng thiếu kiểm chứng hay việc sử dụng thông tin cá nhân không đúng mục đích cũng khiến ranh giới giữa tiện ích và rủi ro trong tiêu dùng trực tuyến ngày càng khó nhận diện.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, các nền tảng trực tuyến và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức kinh doanh và hành vi tiêu dùng. Thị trường số Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động thương mại nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước thực tế này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các nền tảng số, tập trung vào trách nhiệm bảo vệ thông tin người tiêu dùng, tính minh bạch trong giao dịch và việc thực hiện các quy định về hợp đồng. Cơ quan này đã ban hành khoảng 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt trên 15 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến thu thập, sử dụng thông tin người tiêu dùng; đăng ký, công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và các điều khoản giao dịch không phù hợp quy định pháp luật.

Đáng chú ý, nguy cơ lộ lọt thông tin không chỉ dừng ở việc dữ liệu cá nhân bị khai thác trái phép mà còn có thể dẫn đến những hành vi lừa đảo trong quá trình mua sắm. Những thông tin tưởng chừng đơn giản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng trên đơn hàng trực tuyến, nếu rơi vào tay đối tượng xấu, có thể bị lợi dụng để mạo danh nhân viên giao hàng, tiếp cận và lừa đảo người tiêu dùng.

Ông Phan Thế Thắng, Phó Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng (Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) cho biết, theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, phạm vi thông tin được bảo vệ không chỉ gồm thông tin cá nhân mà còn cả thông tin về quá trình mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và những thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp cần bảo vệ thông tin trong toàn bộ quá trình giao dịch, từ thu thập, tiếp nhận đơn hàng đến sử dụng, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu, bảo đảm đúng mục đích và quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc giải quyết phản ánh liên quan đến thương mại điện tử vẫn còn những vướng mắc. Thông tin người bán chưa rõ ràng, trong khi trách nhiệm giữa người bán, sàn giao dịch và đơn vị vận chuyển đôi khi chưa được xác định cụ thể, khiến quá trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại của người tiêu dùng gặp khó khăn.

Cụ thể hóa chủ trương bằng những giải pháp thiết thực

Để các định hướng của Kết luận số 207-KL/TW sớm đi vào cuộc sống, Bộ Công Thương đã triển khai các chương trình, đề án cụ thể, gồm: Chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030; tiếp đó, Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 8 lĩnh vực ưu tiên.

Cùng với đó, Bộ Công Thương giao Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xây dựng, triển khai Đề án phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm của Đề án là hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là cơ chế phối hợp liên ngành, có ý nghĩa quan trọng trong xử lý những vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm.

Đề án đồng thời chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ và cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng. Trong đó, việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối với Tổng đài 1800.6838 và các nền tảng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại điện tử tại địa phương sẽ tạo thuận lợi cho người dân khi cần tư vấn, hỗ trợ.

Bên cạnh công nghệ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như các kỹ năng mua sắm an toàn, nhận biết hành vi gian lận, lừa đảo trên môi trường mạng… cho người dân tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Các nội dung về tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững và lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường cũng cần được chú trọng.

Để chính sách phát huy hiệu quả, năng lực của đội ngũ cán bộ thực thi tại Trung ương và địa phương cần được nâng cao, có kỹ năng tiếp nhận, xử lý phản ánh, sử dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ người tiêu dùng. Cùng với đó, các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Bảo vệ người tiêu dùng, cần phát huy vai trò tư vấn, hòa giải, giám sát và tuyên truyền. Việc tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong xử lý tranh chấp tiêu dùng xuyên biên giới cũng là yêu cầu cần thiết, nhất là đối với thương mại điện tử.

Bảo vệ người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp. Khi hàng hóa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc và minh bạch thông tin, những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm, dịch vụ sẽ có thêm cơ hội khẳng định uy tín. Ngược lại, các hành vi gian lận, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ từng bước bị kiểm soát, góp phần tạo dựng môi trường cạnh tranh công bằng.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp, mỗi người tiêu dùng cũng cần chủ động trang bị kiến thức, thận trọng trước những quảng cáo thiếu căn cứ và lựa chọn các kênh giao dịch đáng tin cậy. Việc phản ánh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm không chỉ bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn góp phần giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn những hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.