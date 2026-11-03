Bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử

Đặc biệt, trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, các tranh chấp phát sinh có thể liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều tỉnh, thành phố, đặt ra yêu cầu phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận, chủ trì và phối hợp giải quyết.

Đại biểu Trần Mạnh Huy (đoàn Đà Nẵng) nêu vấn đề: Khi một vụ việc tranh chấp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố thì cơ quan nào chịu trách nhiệm chủ trì và theo dõi đến khi có kết quả? Đại biểu dẫn ví dụ, một người dân ở Đà Nẵng mua hàng qua nền tảng thương mại điện tử, người bán ở Hà Nội, còn doanh nghiệp vận hành nền tảng đặt trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Khi hàng hóa không đúng cam kết, người bán không phản hồi yêu cầu thương lượng, người tiêu dùng đề nghị cơ quan nhà nước hỗ trợ thì cơ quan nào sẽ tiếp nhận? Nếu hồ sơ cần chuyển đến địa phương khác, ai có trách nhiệm chuyển và người tiêu dùng phải liên hệ với cơ quan nào để theo dõi kết quả giải quyết?

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Theo đại biểu Trần Mạnh Huy, dự thảo luật đã làm rõ hơn trách nhiệm xử lý đối với vụ việc xảy ra tại địa phương và vụ việc liên quan từ hai xã trở lên. Tuy nhiên, đối với những tranh chấp có yếu tố liên tỉnh, quy tắc xác định một cơ quan chủ trì vẫn cần được quy định cụ thể hơn. Nếu không có đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt, hồ sơ có thể bị chuyển qua chuyển lại giữa các cơ quan, người tiêu dùng mất thêm thời gian, công sức, trong khi trách nhiệm giải quyết có nguy cơ bị phân tán, ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn) nhấn mạnh, hiện nay, thương mại điện tử và các hình thức giao dịch trực tuyến phát triển mạnh khiến tranh chấp tiêu dùng không còn giới hạn trong phạm vi một địa phương. Đại biểu đề nghị, cần có quy định rõ ràng để người tiêu dùng chỉ phải tìm đến một cơ quan đầu mối khi cần phản ánh vụ việc, được theo dõi, giải quyết từ đầu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm rõ cơ chế phối hợp trong việc tiếp nhận và có một cơ quan đầu mối thường trực để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng được hướng dẫn, hỗ trợ.

Thực tế cho thấy, thách thức trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử không chỉ nằm ở việc xác định cơ quan tiếp nhận hay cơ quan chủ trì giải quyết, mà còn ở khả năng phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các chủ thể tham gia giao dịch. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu và các nền tảng quản lý trực tuyến để kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng. Qua đó không chỉ đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng gửi phản ánh, tra cứu tình trạng giải quyết và tiếp cận các hình thức hỗ trợ khi quyền lợi bị xâm phạm.