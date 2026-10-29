Bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong giao dịch số

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và kinh tế số đang giúp người dân tiếp cận hàng hóa, dịch vụ dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không gian mạng cũng phát sinh hàng loạt rủi ro mới như quảng cáo sai lệch, thao túng hành vi mua sắm, lừa đảo trực tuyến hay thu thập trái phép dữ liệu cá nhân. Trong đó, nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người có hạn chế về khả năng nhận thức hay hoàn cảnh khó khăn.

Trước thực tế đó, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024) lần đầu tiên dành riêng các quy định pháp lý nhằm bảo vệ nhóm đối tượng đặc thù này, đồng thời siết chặt trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh và các nền tảng số.

Tại Tọa đàm “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong các giao dịch trên môi trường số”, các chuyên gia hàng đầu đã mổ xẻ toàn diện thực trạng, rào cản pháp lý và giải pháp ứng phó. Chương trình có sự tham gia của TS. Nguyễn Ngọc Quyên, Trưởng bộ môn Pháp luật Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường ĐH Luật Hà Nội; Luật sư Nguyễn Tuấn Linh, Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (Liên minh chiến lược với Baker McKenzie)

Đứng trước các nguy cơ trên không gian mạng, các chuyên gia thống nhất đưa ra công thức “3 từ khóa” giúp người tiêu dùng chủ động tự bảo vệ: Nhận biết dấu hiệu bất thường - Kiểm chứng thông tin trước khi chuyển tiền - Phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ngay khi phát sinh sự cố.