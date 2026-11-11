Bảo vệ người lao động trước rủi ro nghề nghiệp

Chủ động phòng ngừa

Ðặc thù của ngành sản xuất điện là môi trường làm việc có nhiều máy móc, thiết bị kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình vận hành và an toàn lao động. Chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng NLÐ và hoạt động sản xuất. Vì vậy, chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro luôn được các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đặc biệt quan tâm.

Tại Công ty Ðiện lực Dầu khí Cà Mau (Công ty), công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được chú trọng, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trực tiếp làm việc tại Phân xưởng Vận hành, anh Phạm Vũ Nhật Hào, vận hành viên gian máy, chia sẻ: “Làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, tôi khá lo lắng. Tuy nhiên, Công ty có những quy định cụ thể và tổ chức nhiều buổi tập huấn về an toàn lao động. Ðặc biệt, ý thức của mỗi người là yếu tố rất quan trọng, chấp hành tốt quy trình, quy định và hướng dẫn của Công ty chính là cách để chủ động bảo vệ sức khoẻ, tính mạng bản thân”.

Anh Phạm Vũ Nhật Hào thường xuyên kiểm tra máy móc nhằm bảo đảm an toàn lao động.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026, Công ty có 197 lao động, không ghi nhận trường hợp TNLÐ, thương vong hay thiệt hại liên quan. Kết quả tích cực này cho thấy ý nghĩa của việc chú trọng an toàn trong sản xuất, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, không chủ quan trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Ông Trần Quang Mẫn, Phó Giám đốc Công ty, nhấn mạnh: “Xác định an toàn lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất, kinh doanh, vì vậy, công ty triển khai đồng bộ các giải pháp như: nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro, kiểm soát an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho tất cả lao động. Bên cạnh đó, chúng tôi quan tâm chăm sóc sức khoẻ NLÐ, duy trì hệ thống an toàn sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001".

Từ thực tế tại Công ty có thể thấy, xây dựng môi trường lao động an toàn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa người sử dụng lao động và NLÐ. Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc, tổ chức huấn luyện, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp; còn NLÐ phải chấp hành nghiêm quy trình, chủ động phát hiện và báo cáo những nguy cơ mất an toàn.

Gắn an toàn với quyền lợi người lao động

Không chỉ riêng lĩnh vực sản xuất điện, nguy cơ TNLÐ và BNN còn xuất hiện trong nhiều ngành nghề khác, từ xây dựng, cơ khí, chế biến thuỷ sản đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ.

Tại Cà Mau, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện chính sách bảo hiểm TNLÐ, BNN có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ nguồn nhân lực. Ðặc biệt, đối với những công việc có nguy cơ cao, chủ động phòng ngừa cần được thực hiện đồng thời với các giải pháp bảo đảm quyền lợi khi NLÐ không may gặp rủi ro. Bởi TNLÐ không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, khả năng làm việc của người bị nạn mà còn có thể gây ra gánh nặng về kinh tế, tinh thần đối với gia đình.

Trong nhiều trường hợp, quá trình điều trị, phục hồi chức năng kéo dài khiến NLÐ bị giảm hoặc mất thu nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Chính sách bảo hiểm TNLÐ, BNN vì vậy đóng vai trò là cơ chế chia sẻ rủi ro, góp phần hỗ trợ NLÐ khắc phục khó khăn, phục hồi khả năng lao động và từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Việc làm (Sở Nội vụ), cho biết: “NLÐ làm việc ở lĩnh vực, vị trí nào thì nguy cơ TNLÐ và BNN vẫn có thể xảy ra. Tham gia bảo hiểm TNLÐ, BNN giúp NLÐ có những chế độ hỗ trợ để ổn định cuộc sống khi không may xảy ra tai nạn. Thực hiện đầy đủ chính sách không chỉ là nghĩa vụ của người sử dụng lao động mà còn là sự chia sẻ rủi ro, bảo đảm quyền lợi chính đáng của NLÐ”.

Biển báo an toàn được trang bị tại nơi làm việc có nhiều máy móc, thiết bị kỹ thuật phức tạp.

Theo quy định, tuỳ từng trường hợp và điều kiện cụ thể, NLÐ bị tai nạn hoặc mắc BNN có thể được hưởng các chế độ từ quỹ Bảo hiểm TNLÐ, BNN. Việc xem xét giải quyết chế độ căn cứ vào hồ sơ, mức độ suy giảm khả năng lao động và các điều kiện pháp luật quy định.

Ðáng chú ý, chính sách bảo hiểm TNLÐ không chỉ dành cho NLÐ thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc. Theo Nghị định số 143/2024/NÐ-CP, NLÐ không làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng áp dụng cũng có thể tham gia bảo hiểm TNLÐ tự nguyện. Chính sách này góp phần mở rộng cơ hội được bảo vệ trước rủi ro nghề nghiệp đối với một bộ phận lao động tự do.

Phòng ngừa TNLÐ và thực hiện chính sách bảo hiểm TNLÐ, BNN là 2 nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau. Nếu các biện pháp phòng ngừa giúp hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố, thì chính sách bảo hiểm là điểm tựa vững chắc khi NLÐ không may gặp rủi ro. Khi ý thức an toàn được nâng cao, trách nhiệm của người sử dụng lao động được thực hiện đầy đủ và chính sách bảo hiểm phát huy hiệu quả, NLÐ sẽ yên tâm làm việc và ổn định cuộc sống.