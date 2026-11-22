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Bảo đảm môi trường học đường không khói thuốc

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền của mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, được sống, học tập và làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

Theo đó, Luật sửa đổi quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá, xác định cơ sở giáo dục là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên.

Quy định này không chỉ nhằm bảo vệ người không hút thuốc trước tác hại của khói thuốc thụ động mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạn chế việc trẻ em, thanh thiếu niên tiếp xúc với hành vi hút thuốc lá trong đời sống hằng ngày.

Đáng chú ý, Luật bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người yêu cầu, nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc lá tại những địa điểm có quy định cấm.

Đây là cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ người thực hiện quyền phản ánh, tố giác vi phạm, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng và duy trì môi trường không khói thuốc.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung yêu cầu bảo đảm mọi người được cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại của thuốc lá, trong đó có thông tin bằng tiếng dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi

Bảo vệ trẻ em và người chưa đủ 18 tuổi là một trong những định hướng xuyên suốt các nội dung sửa đổi của Luật.

Theo Bộ Y tế, Luật tiếp tục nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi để mua, bán thuốc lá; bán hoặc cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Điểm mới đáng chú ý là Luật quy định tổ chức, cá nhân bán buôn, bán lẻ thuốc lá không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được mình đủ tuổi mua thuốc lá.

Như vậy, thay vì chỉ quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, Luật sửa đổi đặt ra trách nhiệm kiểm tra, xác minh độ tuổi người mua đối với người bán trước khi thực hiện giao dịch.

Luật cũng tiếp tục nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm và các sản phẩm dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi, trừ trường hợp phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cùng với đó, nhiều biện pháp được bổ sung nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá của trẻ em và thanh thiếu niên, như nghiêm cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử cho người tiêu dùng; tiếp thị trực tiếp và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử về thuốc lá; cấm trưng bày thuốc lá tại các điểm bán, trừ trường hợp được Chính phủ cho phép.

Luật cũng nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác thuộc diện cấm.

Việc kết hợp kiểm soát nguồn cung, hạn chế quảng bá sản phẩm, tăng trách nhiệm của người bán và mở rộng các biện pháp bảo vệ môi trường không khói thuốc hướng tới ngăn ngừa trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận và sử dụng thuốc lá ngay từ sớm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ một số nội dung có thời điểm áp dụng riêng.