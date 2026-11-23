Rừng và cảnh quan tự nhiên cần được nhìn nhận như những "di sản sống." (Ảnh: Cúc Phương/Vietnam+)

Rừng xanh, sông suối, những cánh đồng và muôn loài không chỉ tạo nên sự sống, mà còn là một phần không thể tách rời của lịch sử, văn hóa. Bởi vậy, bảo vệ thiên nhiên, môi trường và phục hồi các hệ sinh thái không chỉ là trách nhiệm trước tương lai, mà còn là cách mỗi thế hệ tiếp nối cội nguồn, gìn giữ những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua hàng nghìn năm.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), câu chuyện bảo tồn thiên nhiên từ Cúc Phương - Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, đang cho thấy một giá trị văn hoá sâu sắc: Bảo vệ rừng không chỉ là gìn giữ tài nguyên, mà còn là bảo vệ môi trường, bảo vệ cội nguồn, bản sắc và “di sản sống” để trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Giữ rừng là giữ di sản thiên nhiên và văn hoá

Trong khuôn viên Vườn quốc gia Cúc Phương (trải rộng trên địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa), những ngày đầu tháng 11/2026, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa 20 học sinh đến từ vùng sinh thái Hồ Sihwa (Hàn Quốc) và 10 học sinh Trường Trung học cơ sở Cúc Phương.

Không chỉ cùng tham quan bảo tàng, tìm hiểu công tác cứu hộ động vật hoang dã, các em còn có dịp trải nghiệm thiên nhiên, giao lưu văn hóa và chia sẻ tình yêu đối với những cánh rừng. Đây cũng là lần đầu tiên các đối tác Hàn Quốc đưa học sinh đến giao lưu tại Cúc Phương, mở ra hướng kết nối tình yêu thiên nhiên giữa thế hệ trẻ hai nước thông qua giáo dục môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Cuộc gặp gỡ đặc biệt này không đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm, đó còn là cơ hội gieo những hạt mầm nhận thức về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ tương lai.

Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ và xây dựng thì rừng rất quý.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương, nhấn mạnh hơn sáu thập kỷ qua, với phương châm “rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ và xây dựng thì rừng rất quý,” Cúc Phương luôn chú trọng, nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.

Theo ông Chính, bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm chung không có biên giới, còn giáo dục thế hệ trẻ chính là cách bền vững để gìn giữ thiên nhiên, môi trường xanh cho tương lai. Những kết nối ấy đang được Vườn thể hiện qua hợp tác quốc tế trong bảo tồn. Việc Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc phối hợp trao trả, hồi hương 28 cá thể rùa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ của Vườn quốc gia Cúc Phương vừa qua là minh chứng thiết thực cho tinh thần chia sẻ trách nhiệm vì đa dạng sinh học.

Các đối tác Hàn Quốc đưa học sinh đến giao lưu tại Cúc Phương. (Ảnh: CP/Vietnam+)

Rộng hơn, câu chuyện ở Cúc Phương đặt ra cách tiếp cận đáng suy ngẫm về văn hóa. Văn hóa không chỉ hiện diện trong những di tích, lễ hội, phong tục hay những giá trị được lưu giữ trong bảo tàng. Văn hóa còn được thể hiện qua cách con người ứng xử với rừng, sông suối, muôn loài; qua sự trân trọng những giá trị tự nhiên, mà không một thế hệ nào có quyền đánh mất.

Qua thực tiễn gần 30 năm gắn bó với hoạt động bảo tồn, ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), cho rằng rừng, các hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa của cộng đồng có mối quan hệ được bồi đắp qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm.

Với nhiều cộng đồng, rừng là nguồn sống, nơi lưu giữ ký ức tổ tiên, nghi lễ và tri thức về cây cỏ, động vật, nguồn nước. Những luật tục bảo vệ rừng thiêng, giữ rừng đầu nguồn hay luật tục, hương ước khai thác tài nguyên cũng hình thành từ quá trình con người chung sống với thiên nhiên. Những luật tục bảo vệ rừng thiêng, giữ rừng đầu nguồn hay luật tục, hương ước khai thác tài nguyên cũng hình thành từ quá trình con người chung sống với thiên nhiên. Vườn quốc gia Cúc Phương là một minh chứng.

"Bên cạnh hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, nơi đây còn lưu giữ dấu tích người tiền sử tại động Người Xưa, cùng những nét văn hóa của cộng đồng người Mường. Bảo tồn Cúc Phương vì thế cũng là gìn giữ một phần lịch sử con người,” Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên nhấn mạnh.

Vì thế, theo ông Nguyên, rừng và cảnh quan tự nhiên cần được nhìn nhận như những di sản sống, với giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái không thể quy đổi hết thành các giá trị kinh tế đơn thuần. “Giữ rừng cũng là giữ ký ức, bản sắc và cơ hội truyền lại di sản cho các thế hệ mai sau,” ông Nguyên nói.

Hoạt động tái thả động vật hoang dã. (Ảnh: Cúc Phương/Vietnam+)

Từ văn hóa trồng cây đến trách nhiệm phục hồi

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã đúc kết triết lý sống thuận tự nhiên qua những câu ca dao, tục ngữ mộc mạc mà sâu sắc: "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt", "Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù." Hay như truyền thống "Tết trồng cây" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động từ mùa Xuân năm 1959.

Hơn sáu thập kỷ qua, từ lời hiệu triệu, kêu gọi của Bác, Tết trồng cây đã trở thành phong trào rộng khắp, thành một nét đẹp trong đời sống xã hội và gắn với Ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Cũng nhờ đó, hàng tỷ cây xanh đã được gieo trồng trên khắp dải đất hình chữ S, phủ xanh những vùng đồi trọc, những cánh rừng bị tàn phá bởi chiến tranh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay, tinh thần ấy cần được tiếp nối bằng một bước phát triển cao hơn trong nhận thức và hành động: Từ văn hoá trồng cây đến văn hoá bảo tồn và phục hồi thiên nhiên, từ bảo vệ từng loài riêng lẻ đến khôi phục các mối quan hệ sinh thái và khả năng tự vận hành của thiên nhiên.

Trong bài viết với tiêu đề “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững” đăng tải đầu tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng nhấn mạnh: “Truyền thống văn hóa các vùng, miền và làng quê Việt Nam từ lâu đã chứa đựng tinh thần hòa hợp với thiên nhiên. Trong thời đại mới, truyền thống ấy cần được nâng lên thành hệ giá trị phát triển hiện đại: Tôn trọng tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên, tiêu dùng có trách nhiệm, sản xuất sạch hơn, công nghệ xanh hơn, quản trị minh bạch hơn và công bằng hơn giữa các thế hệ.”

Cán bộ kiểm lâm tuần tra, bảo vệ rừng. (Ảnh: Cúc Phương/Vietnam+)

Từ định hướng ấy, bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn những hành vi xâm hại thiên nhiên. Điều quan trọng hơn là khôi phục những gì đã mất, trả lại cho các loài sinh vật không gian sống và khả năng sinh tồn.

Với tinh thần đó, Vườn quốc gia được thành lập đầu tiên của Việt Nam đang cụ thể hóa cách tiếp cận trên bằng việc công bố Kế hoạch hành động tái hoang dã giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới xây dựng hệ sinh thái rừng núi đá vôi toàn vẹn, tự vận hành và có khả năng chống chịu cao. Trong đó, tái hoang dã không đơn thuần là đưa một cá thể động vật trở lại rừng. Đó còn là quá trình phục hồi sinh cảnh, khôi phục các mối quan hệ tự nhiên để hệ sinh thái có thể vận hành theo những quy luật vốn có.

Bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn những hành vi xâm hại thiên nhiên.

Đằng sau những mục tiêu ấy là công việc bền bỉ của những người làm bảo tồn. Đó là cán bộ kiểm lâm tuần tra, bảo vệ từng khu vực rừng; cán bộ khoa học theo dõi các loài; những người chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã; cùng cộng đồng dân cư chung tay gìn giữ không gian sinh tồn của muôn loài.

Với người làm công tác bảo tồn thiên nhiên, niềm vui lớn nhất không nằm ở những con số báo cáo, mà ở dấu chân của một loài thú quý xuất hiện trên đường tuần tra, một cá thể động vật đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên hay những sinh vật từng thưa vắng dần xuất hiện trở lại trong sinh cảnh.

Bảo tồn đa dạng sinh học. (Ảnh: Cúc Phương/Vietnam+)

Trao truyền “di sản sống” cho các thế hệ mai sau

Từ Cúc Phương nhìn ra các vùng miền, những giá trị bảo tồn không chỉ nằm trong các khu rừng đặc dụng. Đó còn là những cánh đồng, dòng sông, những bến nước và không gian sinh tồn gắn bó với đời sống cộng đồng.

Một cánh đồng đáng quý không chỉ bởi những mùa vàng, mà còn bởi khả năng nuôi dưỡng sự sống. Một dòng sông không chỉ có giá trị bởi nguồn nước phục vụ sản xuất, mà còn bởi hệ sinh thái được duy trì. Những đàn chim di cư, các sinh vật trở lại môi trường sống chính là những tín hiệu cho thấy thiên nhiên đang có cơ hội hồi phục.

L lấy người dân làm trung tâm, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường và sinh kế của người dân để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Nhưng, để những tín hiệu ấy trở thành kết quả bền vững, bảo tồn không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của các lực lượng chuyên trách, mà cần bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức, hành vi của mỗi người dân và cách thức tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế. Không thể kỳ vọng thiên nhiên phục hồi nếu con người vẫn tiếp tục khai thác tài nguyên vượt quá khả năng chịu tải của hệ sinh thái.

Tinh thần này cũng phù hợp với định hướng xuyên suốt của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đó là lấy người dân làm trung tâm, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường và sinh kế của người dân để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Như chuyên gia bảo tồn Trịnh Lê Nguyên phân tích, công tác bảo tồn cần tôn trọng, phát huy tri thức bản địa, những luật tục tiến bộ và vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương. Bởi suy cho cùng, bảo tồn chỉ thực sự bền vững khi người dân không đứng ngoài cuộc, mà được tham gia, được lắng nghe, được bảo đảm quyền lợi và cùng chia sẻ trách nhiệm. Khi lợi ích của cộng đồng gắn liền với việc gìn giữ thiên nhiên, những giá trị sinh thái và văn hóa mới có thể được bảo vệ lâu dài, trở thành nền tảng cho phát triển bền vững.

Giáo dục môi trường trở thành cầu nối quan trọng giữa bảo tồn với văn hóa. (Ảnh: CP/Vietnam+)

Ở góc độ đó, giáo dục môi trường cũng trở thành cầu nối quan trọng giữa bảo tồn thiên nhiên với trao truyền văn hóa. Những bước chân của học sinh dưới tán rừng Cúc Phương, những cuộc giao lưu giữa học sinh Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ mang lại kiến thức, mà còn góp phần hình thành tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm vượt qua ranh giới quốc gia.

Đó cũng là lý do ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương kỳ vọng những hoạt động giao lưu sẽ tiếp tục được mở rộng, thường xuyên và thiết thực hơn, qua đó kết nối thế hệ trẻ, lan tỏa các giá trị bảo tồn của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Đây cũng là con đường để những giá trị được gìn giữ hôm nay trở thành di sản của ngày mai.

Có thể nói, mỗi bước chân tuần rừng, mỗi cá thể động vật được cứu hộ, mỗi mầm cây được chăm sóc, mỗi sinh cảnh được phục hồi đều là một hành động gìn giữ di sản. Một cánh rừng được bảo vệ là một phần cội nguồn được tiếp nối; một loài vật được cứu sống là một nhánh sự sống được nối dài; một thế hệ trẻ biết yêu và bảo vệ thiên nhiên là một giá trị văn hóa được trao truyền.

“Thiên nhiên còn, rừng còn, văn hóa sẽ còn! Bởi giữ màu xanh đại ngàn cũng chính là giữ gìn lịch sử, văn hóa, đời sống sinh kế, bản sắc của nhiều cộng đồng cư dân tại Việt Nam; đồng thời đảm bảo quyền được sống trong một thế giới giàu sự sống của các thế hệ tương lai,” ông Chính nhấn mạnh./.

Bảo vệ rừng. (Ảnh: Cúc Phương/Vietnam+)