Sức sống của lý luận từ thực tiễn

Sức sống của một học thuyết được khẳng định bằng giá trị khoa học, khả năng soi sáng và cải tạo thực tiễn. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới là minh chứng cho sự vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. Kiên định nền tảng tư tưởng phải đi đôi với đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, giải đáp những vấn đề mới đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự phát triển của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và công nghệ giả mạo hình ảnh, âm thanh đang làm cho cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ngày càng phức tạp. Một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch là lợi dụng những hạn chế trong quản lý, điều hành, sai phạm của cán bộ, đảng viên để cắt ghép thông tin, bóp méo sự thật, quy kết hiện tượng cá biệt thành bản chất của cả hệ thống, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu của công cuộc đổi mới.

Với 23 khu công nghiệp, 67 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 750.000 lao động, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Bắc Ninh đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, chủ động cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tư tưởng ngay từ cơ sở.

Giữ vững trận địa tư tưởng đòi hỏi sự kiên định về lý luận, sắc bén trong đấu tranh phản bác và chủ động giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Minh họa: LÊ ANH

Không để những yếu kém từ bên trong làm suy giảm niềm tin

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Phẩm chất, uy tín và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng trực tiếp đến sức thuyết phục của công tác tư tưởng.

Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm đã xác định rõ những hành vi phải kiên quyết ngăn ngừa, đấu tranh: Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; quan liêu, xa rời quần chúng; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng. Đây là những yêu cầu nghiêm khắc về trách nhiệm chính trị, đạo đức cách mạng và kỷ luật của người đảng viên.

Sự né tránh, đùn đẩy của một cán bộ có thể làm đình trệ một công việc, nhưng nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và uy tín của cơ quan, tổ chức. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rằng trách nhiệm trước Đảng gắn liền với trách nhiệm trước nhân dân. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng chính là chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ bên trong.

Trong 9 tháng năm 2026, tại Bắc Ninh, công tác kiểm tra được tiến hành đối với 455 tổ chức đảng, 856 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 740 tổ chức đảng, 535 đảng viên. Ngành thanh tra triển khai 57 cuộc thanh tra, ban hành 33 kết luận. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Điều quan trọng là không dừng lại ở phát hiện sai phạm mà phải thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm, khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tái phạm. Bản lĩnh của Đảng được thể hiện ở tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm.

Trong đấu tranh tư tưởng, cần phân biệt rõ những ý kiến phản ánh, phê bình, góp ý chính đáng của nhân dân với hành vi cố tình bịa đặt, xuyên tạc. Tôn trọng và tiếp thu những ý kiến xác đáng, phát huy vai trò giám sát của nhân dân cũng là phương thức quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Củng cố niềm tin bằng những chuyển biến thực chất

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị, Bắc Ninh đã chủ động đổi mới phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến nay, 100% cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 hoặc Ban Công tác 35; toàn thành phố xây dựng, vận hành 337 kênh truyền thông. Trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 493.000 tin, bài, phóng sự, video, ảnh được đăng tải, phát sóng.

Cùng với lan tỏa thông tin tích cực, Bắc Ninh chú trọng nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông tin chính thống phải nhanh, chính xác, có tính thuyết phục; đấu tranh phản bác phải dựa trên luận cứ khoa học, chứng cứ xác thực và những thành tựu của thực tiễn. Công tác định hướng dư luận cần gắn chặt với việc giải đáp, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Trong quá trình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công tác tuyên truyền, vận động được gắn với thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đến ngày 31-10-2026, Bắc Ninh đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ 1.195,02 ha đất nông nghiệp; bố trí 6 khu tái định cư với tổng diện tích gần 532 ha phục vụ dự án và các dự án liên quan. Tại khu tái định cư Đông Cứu 1, có 194 hộ gia đình, cá nhân đăng ký nhận bàn giao đất. Các địa phương đã giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 cơ sở tôn giáo Công giáo.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, việc tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, hoàn thiện hạ tầng tái định cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống của người dân có ý nghĩa thiết thực đối với việc củng cố sự đồng thuận xã hội. Hiệu quả tuyên truyền, vận động được nâng lên khi những vấn đề nhân dân quan tâm được giải quyết thỏa đáng.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện trách nhiệm nêu gương ngay trong công việc hằng ngày. Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, từng hồ sơ được giải quyết đúng hạn, từng kiến nghị được trả lời thỏa đáng, từng vướng mắc được tháo gỡ kịp thời đều góp phần củng cố uy tín của cấp ủy, chính quyền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trở thành trách nhiệm chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Sức mạnh nội sinh của Đảng được bồi đắp bằng bản lĩnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn và năng lực hiện thực hóa những mục tiêu vì nhân dân. Mỗi bước tiến trong xây dựng Đảng, mỗi thành quả phát triển vì nhân dân đều góp phần củng cố lòng tin, tạo dựng thế trận tư tưởng vững chắc từ lòng dân.