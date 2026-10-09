Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới (Kỳ cuối)

KỲ CUỐI:

‘ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG’ TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG

Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường chống phá trên không gian mạng, công tác tuyên giáo và dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải thực sự “đi trước mở đường”, “định hướng tư tưởng”, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tiêu chí của người cán bộ tuyên giáo, dân vận trong thời đại mới.

“Đi trước mở đường” - yêu cầu tất yếu của công tác tuyên giáo, dân vận trong kỷ nguyên số

Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác tuyên giáo và dân vận cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Từ công tác giác ngộ lý tưởng, vận động quần chúng trong đấu tranh giải phóng dân tộc đến khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới, lực lượng tuyên giáo và dân vận luôn là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”. Bước vào kỷ nguyên số, vai trò ấy càng trở nên cấp thiết. Không gian mạng hiện không chỉ là môi trường truyền thông mà đã trở thành “mặt trận tư tưởng” quyết liệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “đi trước mở đường” của ngành tuyên giáo và dân vận” [1].

Việt Nam hiện có trên 78 triệu người sử dụng internet và khoảng 73 triệu tài khoản mạng xã hội, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao trên thế giới. Bên cạnh những tiện ích to lớn, môi trường số cũng kéo theo nguy cơ về tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tâm lý cực đoan và làm suy giảm niềm tin xã hội.

“Đi trước mở đường” trước hết là đi trước về nhận thức chính trị, dự báo tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. Công tác tuyên giáo và dân vận không thể chỉ xử lý thông tin khi sự việc đã phát sinh mà phải chủ động nắm bắt tâm trạng xã hội, nhận diện sớm những vấn đề nảy sinh. Nếu chậm nhận diện, định hướng, khoảng trống thông tin sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi tin giả và các luận điệu xuyên tạc. “Đi trước mở đường” còn là chủ động kiến tạo niềm tin xã hội bằng thông tin tích cực và những giá trị chân thực từ thực tiễn đổi mới đất nước, phải “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng”. Thay vì chỉ tập trung phản bác đơn thuần, công tác tuyên giáo cần chủ động xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp và củng cố niềm tin của nhân dân.

Đây không chỉ là yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ mà còn là yêu cầu mang tính chiến lược đối với công tác xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

“Định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức” - nhiệm vụ cốt lõi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay không chỉ đơn thuần là đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mà quan trọng hơn là giữ vững sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Sinh thời, Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tư tưởng không đúng thì công tác ắt sai lầm”, “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”[2]. Vì vậy, thống nhất về nhận thức luôn là điều kiện tiên quyết để thống nhất về hành động. Một khi nhận thức dao động, niềm tin suy giảm thì rất dễ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ bên trong.

Các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận thành quả 40 năm đổi mới của đất nước; kích động tâm lý cực đoan và chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, chúng khai thác các vụ việc tham nhũng, tiêu cực để quy kết thành “bản chất của chế độ”, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức” trở thành yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước”[3]. Điều đó cho thấy công tác tuyên giáo, dân vận không đơn thuần là nhiệm vụ tuyên truyền mà là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với sự tồn vong của chế độ.

Muốn định hướng tư tưởng hiệu quả, trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Công tác lý luận phải gắn chặt với thực tiễn sinh động của đất nước, giải đáp được những vấn đề thực tiễn đặt ra và giúp người dân “thấy đúng, tin đúng và hành động đúng”. Cán bộ tuyên giáo, dân vận phải “nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình”. Chỉ khi thật sự tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân và đối thoại chân thành với nhân dân thì công tác tư tưởng mới có sức thuyết phục.

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng

Lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh rằng, sức mạnh lớn nhất của Đảng là sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Mọi thắng lợi của cách mạng đều bắt nguồn từ thế trận lòng dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong tình hình hiện nay, xây dựng “thế trận lòng dân” không chỉ là yêu cầu riêng về quốc phòng - an ninh mà còn là yêu cầu đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Một xã hội có niềm tin vững chắc thì các luận điệu xuyên tạc khó có thể tồn tại. Ngược lại, nếu niềm tin suy giảm thì thông tin xấu độc rất dễ tác động và gây bất ổn xã hội.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai khảo sát, trao đổi với các thành viên trong thực hiện mô hình “Mặt trận đồng hành - an sinh bền vững” của Long Thành. Ảnh: Đào Nga

Công tác tuyên giáo và dân vận phải “làm chủ trận địa thông tin và mặt trận tư tưởng”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là “chống” mà quan trọng hơn là “xây”, không chỉ phản bác thông tin sai trái mà còn phải chủ động kiến tạo giá trị tích cực và củng cố niềm tin xã hội.

Muốn xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, công tác dân vận phải thật sự hướng mạnh về cơ sở, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước muốn đi vào cuộc sống đều phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Khi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, được bảo đảm quyền làm chủ và được lắng nghe, đối thoại thì niềm tin xã hội sẽ ngày càng được củng cố. Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác tuyên giáo và dân vận cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tận dụng hiệu quả công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nắm bắt dư luận xã hội, lan tỏa thông tin tích cực và tăng cường tương tác với nhân dân. Báo chí cách mạng phải tiếp tục khẳng định vai trò “trụ cột tư tưởng”, là lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo và dân vận ngày càng cao hơn, toàn diện hơn và cấp thiết hơn. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay không chỉ riêng là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó lực lượng tuyên giáo và dân vận giữ vai trò nòng cốt và “đi trước mở đường”.

Phát huy vai trò “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “kiến tạo niềm tin”, lực lượng tuyên giáo và dân vận phải “tâm trong - trí sáng - bút sắc”, thật sự trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Chủ động làm chủ trên không gian mạng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Không ngừng củng cố, tăng cường, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Năng lực định hướng tư tưởng, khả năng quy tụ lòng dân và khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc sẽ là sức mạnh để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Nguyễn Hữu Thọ

[11] http://baochinhphu.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-tuyen-giao-va-dan-van-cua-dang-nam-2025-102251219124233027.htm

[12] Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, tập 7, tr. 466

[13] https://baochinhphu.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-tuyen-giao-va-dan-van-cua-dang-nam-2025-102251219124233027.htm