Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ thông tin tại hội nghị.

Tham dự có đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Lãnh đạo xã Nông Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, năng lực phân tích, nhận định tình hình, nhất là trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, lãnh đạo xã Nông Sơn đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên vận dụng hiệu quả những nội dung được tiếp thu vào thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin những diễn biến nổi bật của tình hình thời sự trong nước, quốc tế; những kết quả quan trọng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã Nông Sơn trong tình hình mới.