Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nhu cầu tự thân

Tối 18/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức “Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026”. Lễ trao giải diễn ra vào dịp 8 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã tới dự.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và địa phương cùng các tác giả đoạt giải.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại "Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026".

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình và Video clip.

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ đề của Cuộc thi là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở kế hoạch của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã phát động cuộc thi đến cơ sở, thu hút sự tham gia đông đảo của các tác giả dự thi.

Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng. Toàn quốc đã nhận được 905.681 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025, với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, đoàn viên thanh niên đến cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải B cho các tác giả.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương, các đơn vị và địa phương đã tiến hành thẩm định, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm hai vòng sơ khảo và chung khảo theo hình thức chấm kín, độc lập đối với từng tác phẩm.

Cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải B cho các tác giả.

Cuộc thi cũng là dịp để nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm và phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời cung cấp nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội trong và sau thời gian diễn ra cuộc thi, nhất là với những vấn đề lý luận, thực tiễn mới đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới.

Những kết quả đã đạt được và ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi lần thứ Sáu, năm 2026 là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới.

Theo Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi, từ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc hiệu quả của cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương; sự phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các tập thể, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để cuộc thi (nói riêng) và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian tới tiếp tục lan tỏa rộng khắp hơn nữa, hiệu quả ngày càng cao hơn nữa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tại Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; trao tặng 165 giải thưởng cá nhân cho các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng; trao tặng 2 phần thưởng cho tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi. Đảng ủy Công an Trung ương là một trong các đơn vị được trao giải “Các tập thể có thành tích xuất sắc”.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải C cho các tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có tác phẩm dự thi và đạt giải.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận và cảm ơn cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các cơ quan phối hợp đã chủ động, trách nhiệm, tổ chức cuộc thi bài bản; đánh giá cao trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh của các tác giả, nhóm tác giả.

Đồng chí nhấn mạnh, chất lượng các tác phẩm của cuộc thi năm nay được nâng cao, thể hiện ở lập luận sắc bén, tính chiến đấu, dẫn chứng thuyết phục, bám sát thực tiễn sinh động của đất nước; tác giả thuộc nhiều tầng lớp, đến từ mọi miền tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả sự tham gia của tác giả người nước ngoài. Điều đó cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của mọi tổ chức đảng, đảng viên và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

"Mỗi tác phẩm dự thi là một tiếng nói khẳng định niềm tin, lý tưởng cách mạng; mỗi tác giả là một chiến sĩ trên trận địa đấu tranh tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái mới, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội; đồng thời chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác những quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, thù địch, phản động, đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia - dân tộc, gây phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, cản trở các xu hướng tiến bộ xã hội", Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

Lễ trao giải diễn ra trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với những quyết sách lớn nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Cụ thể hóa tinh thần đó, ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, trong đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cốt lõi. Đây là yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước được triển khai ở tầm chiến lược thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một hoạt động cơ bản.

Bối cảnh hiện nay đan xen cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức lợi dụng công nghệ mới, nền tảng số và thuật toán để chống phá quyết liệt

Ban Tổ chức trao giải "Các tập thể có thành tích xuất sắc" cho đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị.

Vì vậy, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cơ bản, sống còn, nhằm khẳng định giá trị bền vững, sức sống chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ chân lý, lẽ phải, phê phán và đấu tranh loại bỏ những quan điểm và hành động sai trái, thù địch, phản động, củng cố thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao sức đề kháng trước mọi âm mưu chống phá.