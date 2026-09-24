Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ cơ sở

Trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Thực tiễn Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 cho thấy, khi công tác tư tưởng được gắn với đời sống, những vấn đề từ thực tiễn có thể trở thành chất liệu để hình thành những bài viết chính luận có sức thuyết phục.

Từ thực tiễn cơ sở đến những bài viết chính luận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng phong phú, đa chiều, lan truyền nhanh, nhiệm vụ này không chỉ đặt ra đối với các cơ quan chuyên trách mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quang cảnh diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 là một minh chứng rõ nét. Sau gần 2 tháng triển khai, toàn tỉnh có 4.291 tác phẩm tham gia từ cấp cơ sở, 1.045 tác phẩm được lựa chọn gửi dự thi cấp tỉnh, 435 tác phẩm vào vòng sơ khảo và 50 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn tham gia Cuộc thi cấp Trung ương.

Đằng sau những con số ấy không chỉ là quy mô của một cuộc thi, mà còn cho thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang được cụ thể hóa từ những vấn đề gần gũi với đời sống và trở thành trách nhiệm của nhiều lực lượng ngay từ cơ sở.

Một chủ trương của Đảng, chính sách mới của Nhà nước, vấn đề người dân còn băn khoăn hay một thông tin đang được quan tâm trên mạng xã hội đều có thể trở thành nội dung cần được giải thích, thông tin và định hướng. Vì vậy, bài viết chính luận không nhất thiết phải bắt đầu từ những vấn đề lớn. Có khi, nó bắt đầu từ một thông tin chưa được kiểm chứng trong cộng đồng, một chính sách chưa được hiểu đầy đủ, một vấn đề phát sinh trong đời sống hoặc một mô hình hay, cách làm hiệu quả cần được giới thiệu, nhân rộng.

Điều quan trọng là từ những vấn đề cụ thể ấy, người viết phải nhận diện đúng vấn đề, kiểm chứng thông tin, đặt sự việc trong bối cảnh phù hợp và hình thành luận điểm có căn cứ. Khi đó, lý luận không đứng ngoài cuộc sống mà được soi chiếu, kiểm nghiệm và làm rõ từ thực tiễn.

Đây cũng là điểm đáng ghi nhận qua cuộc thi năm nay. Nhiều tác phẩm bám sát đời sống, kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa đấu tranh, phản bác với lan tỏa những giá trị tích cực. Những con người thật, việc làm thật, mô hình thật trở thành chất liệu để tác giả xây dựng luận điểm và tăng sức thuyết phục cho bài viết.

Cơ sở phải là nơi nắm tình hình sớm, nhận diện vấn đề sớm và thông tin, giải thích kịp thời

Từ đó có thể thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Một nhiệm vụ quan trọng khác là chủ động cung cấp thông tin chính xác, giải thích những vấn đề người dân còn chưa rõ, giúp cái đúng được nhận diện đầy đủ và những giá trị tích cực trong xã hội được lan tỏa.

Ở cơ sở, điều này càng có ý nghĩa. Chi bộ, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng là những lực lượng thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề nảy sinh từ đời sống. Vì vậy, công tác tư tưởng nhiều khi bắt đầu từ những việc rất cụ thể, chẳng hạn như một cuộc trao đổi thẳng thắn, một lần giải thích thấu đáo, một thông tin được cung cấp đúng lúc hay một việc làm thiết thực tạo dựng niềm tin.

Chủ động tạo “sức đề kháng” từ cơ sở

Cuộc thi năm 2026 diễn ra trong bối cảnh công tác tư tưởng đứng trước nhiều yêu cầu mới. Sự phát triển nhanh của công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thông tin được tạo ra, tiếp nhận và lan truyền. Trong môi trường ấy, nếu chỉ chờ thông tin sai trái xuất hiện rồi mới phản bác thì khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn; Nguyễn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”. Yêu cầu đặt ra là công tác tư tưởng phải chủ động hơn trong nắm tình hình, nhận diện vấn đề, cung cấp thông tin và định hướng dư luận.

Với Lâm Đồng, yêu cầu này cần được cụ thể hóa trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phương thức quản trị có nhiều thay đổi và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao. Cơ sở phải là nơi nắm tình hình sớm, nhận diện vấn đề sớm và thông tin, giải thích kịp thời.

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Một chủ trương dù đúng đến đâu, nếu chậm được giải thích, thiếu thông tin hoặc không được chuyển tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu vẫn có thể tạo ra những khoảng trống nhận thức. Ngược lại, khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và có điều kiện trao đổi, giải đáp những vấn đề quan tâm, khả năng nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin sẽ được nâng lên.

Đó chính là quá trình hình thành “sức đề kháng” từ cơ sở. Sức đề kháng ấy không chỉ được tạo nên bởi khả năng phân biệt thông tin đúng - sai hay thói quen kiểm chứng trước khi chia sẻ, mà còn bắt nguồn từ hiểu biết, trách nhiệm và niềm tin. Quan trọng hơn, niềm tin được củng cố bằng những kết quả cụ thể trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Vì vậy, cùng với đấu tranh, phản bác, cần đặc biệt coi trọng nhiệm vụ “xây”. Phát hiện và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những cán bộ tận tụy, những tập thể trách nhiệm; lan tỏa những câu chuyện đẹp trong đời sống xã hội cũng là cách xây dựng môi trường tư tưởng lành mạnh.

Một thông tin sai cần được phản bác bằng căn cứ xác đáng. Nhưng để tạo sức thuyết phục lâu dài, cần có thông tin đúng, lập luận có cơ sở và những kết quả thực tiễn mà người dân có thể nhìn thấy, kiểm chứng. Khi cái đúng được thông tin đầy đủ, cái tốt được lan tỏa và những vấn đề chính đáng được giải quyết kịp thời, công tác tư tưởng sẽ có thêm nền tảng để đi vào chiều sâu.

Từ 4.291 tác phẩm ở cấp cơ sở, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 cho thấy một nguồn lực đáng quý: khi công tác tư tưởng gắn với thực tiễn và tạo điều kiện để nhiều lực lượng tham gia, những vấn đề của đời sống có thể trở thành những thông điệp chính luận gần gũi, có căn cứ và sức thuyết phục.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xét đến cùng, bắt đầu từ những việc rất cụ thể là gần dân hơn, hiểu dân hơn, thông tin kịp thời hơn, giải quyết công việc trách nhiệm hơn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đó cũng là hướng cần tiếp tục phát huy: bắt đầu từ cơ sở, lấy thực tiễn làm điểm tựa, lấy thông tin chính xác làm nền tảng, lấy sự thuyết phục làm phương thức và lấy niềm tin của Nhân dân làm một trong những thước đo hiệu quả của công tác tư tưởng.