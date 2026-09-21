Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian số

Bài 1: "Cuộc chiến nhận thức" trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi căn bản phương thức truyền tải thông tin, biến không gian mạng thành một “mặt trận” chiến lược. Tại địa bàn địa đầu cực Nam Tổ quốc như Cà Mau, cuộc chiến bảo vệ niềm tin của Nhân dân không chỉ diễn ra qua những thuật toán tinh vi trên không gian ảo, mà đang tác động trực tiếp, hiện hữu đến an ninh trật tự và sự ổn định phát triển ở đời thực.

Ranh giới mong manh

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà công nghệ tiên tiến của các nền tảng mạng xã hội đã và đang chi phối mạnh mẽ cách thức con người tiếp nhận thông tin, định hình tư tưởng và niềm tin xã hội. Chưa bao giờ khái niệm "chiến tranh nhận thức" hay "cuộc chiến thông tin" lại trở nên rõ nét, khốc liệt và vô hình đến thế. Ranh giới giữa thật và giả bị mờ đục bởi hàng loạt nội dung công nghệ cao: công nghệ giả mạo hình ảnh/giọng nói, mạng lưới tài khoản ảo hay video cắt ghép bóp méo bản chất sự việc.

Ðánh giá về thách thức mang tính thời đại này, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhận định:

“Kỷ nguyên AI và mạng xã hội đang tạo ra cuộc cạnh tranh thông tin chưa từng có trong lịch sử báo chí. Thông tin thật - giả đan xen, tốc độ lan truyền nhiều khi vượt trước kiểm chứng, cảm xúc dễ lấn át lý trí”.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp bách đối với công tác tư tưởng của Ðảng. Nghị quyết 25-NQ/TW về “chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” đặt ra yêu cầu cấp bách: Việc làm chủ không gian mạng và làm chủ công nghệ là vấn đề sống còn. Chiến lược này khẳng định rõ: AI, dữ liệu lớn và các nền tảng xuyên biên giới đang định hình lại toàn bộ môi trường thông tin. Trong một thế giới chuyển động theo từng giây, nếu lực lượng làm công tác tư tưởng chậm một nhịp trong việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, lập tức một “khoảng trống thông tin” sẽ xuất hiện và chúng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tin đồn thất thiệt, tin xấu, độc và các luận điệu xuyên tạc.

Chủ quyền quốc gia giờ đây không chỉ giới hạn ở đường biên giới, vùng biển, vùng trời địa lý, mà "chủ quyền quốc gia trên không gian tư tưởng, văn hoá và chủ quyền dữ liệu" đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia trực tiếp, đe doạ đến sự vững bền của chế độ nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác.

Tin đồn dối trá và thủ đoạn xuyên tạc

Ðể thấy rõ tính chất nguy hại và sức tàn phá của tin giả trên không gian mạng, hãy nhìn lại sự việc xảy ra vào tháng 8/2026 tại tỉnh Cà Mau. Thời điểm đó, trên các mạng xã hội xuất hiện và lan truyền dồn dập thông tin thất thiệt về việc tỉnh "tiếp tục thực hiện đợt sắp xếp, sáp nhập hàng loạt đơn vị hành chính cấp xã". Dù là thông tin bịa đặt, chưa qua kiểm chứng nhưng do chạm đúng vào tâm lý lo lắng của một bộ phận cán bộ, công chức, người dân về tổ chức bộ máy và đời sống dân sinh, tin đồn này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nó gây ra sự hoang mang, dao động trong dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng cán bộ cơ sở và các hoạt động hành chính đang vận hành bình thường.

Chính quyền tỉnh Cà Mau đã bác bỏ thông tin về cái gọi là “Phương án giả định sắp xếp ÐVHC lần 2 tỉnh Cà Mau - 64 là 27 đơn vị” lan truyền trên mạng xã hội cuối tháng 8/2026.

Sự việc tháng 8/2026 chỉ là một điển hình cho thấy các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng mọi kẽ hở để chống phá, mà địa bàn Cà Mau lại mang nhiều đặc thù nhạy cảm để chúng đưa vào "tầm ngắm".

Phân tích rõ hơn về bức tranh tổng thể này, đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nhấn mạnh: “Ðặc thù địa hình kênh rạch chằng chịt, địa bàn rộng, bờ biển dài, vùng biển rộng, cùng cộng đồng đa dân tộc, đa tôn giáo và lực lượng lao động biển rất lớn, vừa là tiềm năng phát triển nhưng cũng là những “khoảng trống” mà các thế lực thù địch, phản động luôn chực chờ triệt để lợi dụng trên không gian mạng”.

Qua theo dõi thực tế, các chiêu trò độc hại bám chặt vào các nhóm vấn đề “nóng” của địa phương.

Khi Cà Mau đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển... các đối tượng lập tức khoét sâu vào những mâu thuẫn phát sinh về đền bù, giải phóng mặt bằng, các đơn thư khiếu kiện. Chúng cắt ghép dữ liệu, bóp méo bản chất, quy chụp thành "chính quyền o ép dân" nhằm kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người, tạo dựng các "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ còn cho biết: Khai thác tâm lý vùng sâu, vùng xa, tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ sở tôn giáo, các thế lực phản động lưu vong liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc về “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, kích động tâm lý dân tộc hẹp hòi nhằm gieo rắc sự hoài nghi, làm suy giảm niềm tin chiến lược của Nhân dân đối với Ðảng.

Ngoài ra, chúng còn xuyên tạc công tác quản lý biển, đảo và phòng, chống khai thác IUU, phá hoại công tác tổ chức cán bộ...

Ðời sống ngư dân Cà Mau bám biển dài ngày khiến việc tiếp cận dòng thông tin chính thống đôi lúc còn chậm trễ. (Ảnh chụp tại ấp Biển Tây, xã Sông Ðốc).

Những điểm nghẽn nội tại

Bên cạnh sự tinh vi từ phía kẻ địch, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng Ðảng tại Cà Mau cũng đang bộc lộ những "điểm nghẽn" cần thẳng thắn nhìn nhận.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, điểm nghẽn đầu tiên là về lực lượng và năng lực số ở tuyến cơ sở. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn rộng, khối lượng công việc chuyên môn lớn nhưng biên chế lại tinh gọn. Cán bộ tuyên giáo cấp xã đa số là kiêm nhiệm; ban xây dựng Ðảng xã, phường mỏng, thiếu vị trí phó trưởng ban chuyên trách. Nhận thức và kỹ năng công nghệ, phân tích dư luận, phát hiện tin giả cũng như kỹ năng viết bài đấu tranh sắc bén của một bộ phận cán bộ cơ sở chưa theo kịp sự biến ảo của thuật toán hay công nghệ AI.

Ðịa hình sông nước chia cắt, đời sống ngư dân bám biển dài ngày khiến việc tiếp cận dòng thông tin chính thống đôi lúc còn chậm trễ. Chính "khoảng trống thông tin" địa lý và kỹ thuật này đã tạo cơ hội cho tin đồn thất thiệt hoành hành trước khi lực lượng chức năng kịp định hướng.

Nguyễn Quốc