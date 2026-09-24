Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian số - Bài cuối: Ðầu tư hạ tầng, nâng tầm lực lượng

Các giải pháp không tập trung cho một hình thức truyền thông cụ thể mà đảm bảo tất cả đều trở thành mũi nhọn xung kích trên mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go này.

Hiện đại hoá báo chí - truyền thông

Tính đến nay, quy trình sản xuất cùng các kênh truyền thông của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau ở 4 loại hình báo chí về cơ bản đã được số hoá. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các khâu, các bước vận hành còn khá tách biệt, thiếu tính đồng bộ; việc chuyển đổi nội dung qua lại giữa các loại hình chưa tự động hoá và chưa tích hợp trọn vẹn với công tác điều hành, quản lý khép kín.

Nhằm khắc phục triệt để hạn chế này, Kế hoạch Chuyển đổi số Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau giai đoạn 2026-2030 đề ra lộ trình đầu tư hạ tầng số bài bản. Trong giai đoạn I (2026-2027), đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống mạng lõi toà soạn hội tụ, các máy chủ dữ liệu, hạ tầng lưu trữ dung lượng lớn và hệ thống giám sát an toàn thông tin đạt Cấp độ 3. Hệ thống sẽ tích hợp các mô-đun quản lý sản xuất tin bài, tư liệu truyền thông, nhuận bút, nhân sự, tài sản, cũng như xây dựng mới website hiện đại và ứng dụng di động trên cả hai nền tảng iOS và Android.

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau chú trọng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và hiện đại hoá hạ tầng công nghệ số báo chí. (Trong ảnh: Nhà báo Nguyễn Thị Lâm Anh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trao giấy khen của Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao tại lễ chào cờ đầu tháng 6/2026).

Song song với hạ tầng báo chí, hạ tầng viễn thông toàn tỉnh cũng ghi nhận bước tiến lớn. Ðến tháng 9/2026, trên địa bàn Cà Mau hoàn toàn không còn khóm, ấp nào bị "lõm sóng". Các cơ quan, đơn vị đang vận hành hơn 500 đường truyền Internet ổn định (hơn 50 đường truyền ở khối sở, ban, ngành và hơn 450 đường truyền ở khối phòng, ban cấp xã, phường). Ðặc biệt, ứng dụng "Công dân Cà Mau số" (iCamau) nâng cấp từ CaMau-G đã tích hợp trên 30 tiện ích, thu hút khoảng 50 ngàn lượt cài đặt và sử dụng, tạo kênh tương tác số thông suốt giữa chính quyền và người dân.

Lắng nghe mạng xã hội

Ðể "hiểu dân, nắm địa bàn" và nhận diện sớm các nguy cơ tư tưởng ngay từ khi mới manh nha, các công cụ AI được ứng dụng để phân tích hành vi người dùng, lắng nghe mạng xã hội và quét bản đồ số nhằm phát hiện sớm các "vùng lõm" tư tưởng.

Trước sự “tiến hoá” nguy hiểm của công nghệ tác chiến mạng, Cà Mau xác định không thể dùng phương pháp thủ công để đấu tranh với công nghệ cao. Tỉnh đã và đang triển khai hệ thống giải pháp, mô hình kỹ thuật số mang tính chủ động, đón đầu.

Đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nhấn mạnh.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan chuyên trách vận hành hệ thống rà quét tự động trên không gian mạng dựa trên AI. Khi phát hiện các luồng thông tin tiêu cực, video giả mạo hoặc tin giả, hệ thống lập tức cảnh báo sớm xu hướng dư luận, giúp Ban Chỉ đạo 35 chủ động xây dựng kịch bản xử lý, "đi trước một bước" thay vì bị động dọn dẹp hậu quả.

Ðồng thời, thực hiện Ðề án 05-ÐA/TU của Tỉnh uỷ về “Chuyển đổi số trong các cơ quan Ðảng”, tỉnh mở các khoá tập huấn "cầm tay chỉ việc", đào tạo "thực chiến năng lực số" cho lực lượng nòng cốt. Cán bộ tuyên giáo và cộng tác viên được trang bị kỹ năng dùng AI tạo nội dung chính luận, nhận diện video giả mạo và tổ chức các đợt báo cáo vi phạm tập thể để vô hiệu hoá nhanh chóng các trang, tài khoản độc hại.

Tinh gọn tổ chức, bồi dưỡng nhân lực

Công nghệ là công cụ, nhưng con người mới là yếu tố quyết định. Xoá bỏ tình trạng "ta đi bộ mà địch đi bằng phương tiện hiện đại trên không gian mạng", Cà Mau đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên hội đủ tiêu chuẩn "tâm trong, trí sáng, bút sắc", vừa giỏi nghiệp vụ, vừa thạo kỹ năng số.

Từ thực tiễn cơ sở, đồng chí Phan Thanh Vũ, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ phường Hiệp Thành, đề xuất: "Tỉnh cần quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích tình hình dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian mạng; đồng thời có cơ chế phù hợp để động viên, hỗ trợ lực lượng nòng cốt, cộng tác viên dư luận xã hội hoạt động thường xuyên, hiệu quả".

Các phường, xã kiến nghị tỉnh có cơ chế phù hợp để động viên, hỗ trợ lực lượng nòng cốt, cộng tác viên dư luận xã hội hoạt động thường xuyên, hiệu quả. (Trong ảnh: Lễ bốc thăm thứ tự thi tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026, diễn ra tại phường An Xuyên từ ngày 23-26/6).

Bên cạnh giải pháp công nghệ và nhân lực, Cà Mau tập trung phát huy tối đa "Thế trận lòng dân trên không gian số" thông qua việc thiết lập các đường dây nóng bảo mật trên nền tảng số để tiếp nhận tin tố giác tội phạm mạng và tin giả từ Nhân dân. Vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bí thư chi bộ, trưởng ấp/khóm được phát huy mạnh mẽ qua việc giải thích trực tiếp và sản xuất các sản phẩm truyền thông song ngữ (Việt - Khmer, Việt - Hoa...), tạo lá chắn tự nhiên vững chắc đập tan mọi âm mưu chia rẽ.

Thực tiễn sinh động tại Cà Mau đã chứng minh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian số là cuộc chiến toàn diện, liên tục và đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa tư tưởng, công nghệ và lòng dân. Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự chủ động của các cơ quan báo chí - tuyên giáo và sự đồng lòng của Nhân dân, Cà Mau khẳng định quyết tâm sắt đá trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, làm chủ không gian mạng. Ðây chính là điểm tựa vững chắc để tỉnh nhà phát triển toàn diện, cùng cả nước tự tin vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.