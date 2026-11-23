Các đồng chí chủ trì Hội thảo. (Ảnh: TT)

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Bắc Ninh tổ chức.

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Hội thảo. (Ảnh: TT)

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, viện nghiên cứu, học viện, cơ quan báo chí và đông đảo chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái bày tỏ niềm vui khi Bắc Ninh được Trung ương lựa chọn tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong giai đoạn cách mạng mới, trước những thời cơ, vận hội và thách thức đan xen, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để xuyên tạc, chống phá, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bắc Ninh xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ chung chung, trừu tượng, mà phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Phạm Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu chào mừng. (Ảnh: TT)

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội lớn đan xen với những khó khăn, thách thức; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả một lĩnh vực công tác, mà sâu xa hơn là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề có tính quy luật về mối quan hệ giữa nền tảng tư tưởng với đường lối chính trị, giữa sự lãnh đạo của Đảng với hiệu lực quản trị của Nhà nước, giữa mục tiêu của chế độ với quyền làm chủ, lợi ích và niềm tin của Nhân dân.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TT)

Tại hai phiên thảo luận với các chuyên đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trong giai đoạn cách mạng mới và Giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trong giai đoạn cách mạng mới, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, phân tích, làm rõ nhiều nội dung quan trọng.

Các tham luận thống nhất khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là giá trị bền vững, khoa học, đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm. Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ, giữ gìn bản chất cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng sáng tạo và không ngừng bổ sung, phát triển lý luận phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại; bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn liền với phát triển sáng tạo.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: TT)

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số.

Cùng với đó, tập trung phân tích, đánh giá toàn diện thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua.Các tham luận đã phân tích, ghi nhận những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác nghiên cứu lý luận, năng lực dự báo, xử lý thông tin trên không gian mạng và cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị...

Nhận diện những đặc điểm mới của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới, các tham luận chỉ rõ, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, lợi dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói và mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch lợi dụng những chủ trương, quyết sách lớn để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trong giai đoạn cách mạng mới, tại hội thảo các đại biểu đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp có giá trị khoa học và thực tiễn như: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường, củng cố “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và năng lực cảnh báo sớm; chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, từ “quản lý từng nguy cơ” sang “quản trị tương tác giữa các nguy cơ”, chủ động xây dựng thế trận thông tin vững chắc trên không gian mạng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội thảo. (Ảnh: TT)

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu, nhà khoa học. Đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nổi bật là: nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra, trao đổi và luận giải tại Hội thảo. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ; tổng kết, nhân rộng bài học kinh nghiệm và cách làm sáng tạo; hoàn thiện các giải pháp chiến lược cho giai đoạn cách mạng mới.

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội lớn đan xen với những khó khăn, thách thức; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.