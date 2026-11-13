Bảo vệ nền tảng tư tưởng bằng trách nhiệm và hành động

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Thưa đồng chí, trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số và những diễn biến phức tạp trên không gian mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đứng trước những yêu cầu, thách thức gì?

Không gian mạng hiện nay là môi trường thông tin tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Thông tin đúng, sai, tích cực, tiêu cực đan xen. Đáng chú ý, có những thông tin xấu, độc lồng ghép chi tiết đúng với nội dung sai lệch, cài cắm ý đồ, khiến người tiếp nhận khó nhận diện nếu thiếu kiến thức và khả năng kiểm chứng. Chẳng hạn, một sự việc có thật nhưng khi bị tách khỏi bối cảnh, chỉ một vài chi tiết được lựa chọn hoặc gắn với những nhận định chủ quan, có thể bị dẫn dắt theo hướng hoàn toàn khác với bản chất sự việc.

Các thế lực thù địch thường lợi dụng những vấn đề dư luận quan tâm, những hạn chế, bất cập hoặc sự việc chưa được thông tin đầy đủ để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua việc cắt ghép hình ảnh, video, bóp méo phát ngôn hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, họ có thể tạo luồng dư luận tiêu cực, gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin.

Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng không thể chỉ dừng ở phản bác từng thông tin sai trái, mà phải luôn chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục; nâng cao khả năng tự nhận diện, sàng lọc thông tin của cán bộ, đảng viên và người dân.

Cán bộ, công chức ở phường Hương Trà tham gia thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng, cần thực hiện những giải pháp gì để nâng cao khả năng nhận diện, xử lý và đấu tranh với thông tin sai trái trên không gian mạng, thưa đồng chí?

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải nhiệm vụ riêng của một cơ quan hay lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm khi tiếp nhận, sử dụng và lan tỏa thông tin. Trước hết, phải nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và trang bị kiến thức để nhận diện thông tin.

Khi tiếp cận những vấn đề dư luận quan tâm, cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu với các kênh thông tin chính thống. Đặc biệt, cần cảnh giác với thông tin lập lờ, nửa đúng nửa sai, sử dụng chi tiết có thật để cài cắm nội dung xuyên tạc.

Cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội phải ý thức trách nhiệm; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, trong đó có Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không bình luận theo cảm tính, không tiếp tay lan truyền nội dung sai lệch. Khi phát hiện thông tin xấu, độc, cần phản ánh đến cơ quan có trách nhiệm để phối hợp xử lý.

Các tổ chức cơ sở đảng cần thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phổ biến kỹ năng nhận diện, lựa chọn nguồn tin đáng tin cậy và kiểm chứng trước khi chia sẻ.

Cán bộ, công chức ở phường Hương Trà tham gia thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Theo đồng chí, làm thế nào để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn chặt hơn với thực tiễn đời sống, qua đó tạo sức thuyết phục và củng cố niềm tin của Nhân dân?

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể tách rời thực tiễn lãnh đạo, quản lý và đời sống Nhân dân. Chủ trương, đường lối đúng đắn phải được cụ thể hóa bằng kết quả và những chuyển biến người dân có thể nhìn thấy, thụ hưởng. Niềm tin phải được củng cố từ hiệu quả thực hiện chính sách, việc giải quyết những vấn đề thiết thân và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền cần nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cần phân tích nguyên nhân, nhận diện đúng những điều người dân quan tâm và dự báo diễn biến. Khi có vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phải chủ động thông tin, giải thích, đối thoại và xử lý phù hợp; không để những băn khoăn chính đáng kéo dài hoặc khoảng trống thông tin bị lợi dụng.

Cùng với đó, phải phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến Nhân dân; nhìn nhận khách quan những hạn chế, bất cập và có trách nhiệm khắc phục. Cần chủ động lan tỏa kết quả tích cực, mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương cán bộ, đảng viên tận tụy, gần dân, vì dân. Lấy thực tiễn làm cơ sở, lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo sẽ góp phần tạo sức đề kháng trước thông tin xuyên tạc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn với trách nhiệm nêu gương, hiệu quả công việc và thái độ phục vụ Nhân dân của mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Trong tổng thể các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần phát huy vai trò như thế nào để định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch?

Báo chí cách mạng có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí phải định hướng, tạo dòng thông tin chính xác, kịp thời, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá đúng các vấn đề xã hội. Trước hết, các cơ quan báo chí cần xác định rõ trách nhiệm tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đây phải là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hoạt động chuyên môn.

Các cơ quan báo chí cần chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, đổi mới cách thể hiện, phát triển truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, đổi mới phương thức phải đi đôi với nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tính chính xác, tính chiến đấu và sức thuyết phục.

Đồng thời, báo chí phải làm cầu nối hai chiều: chuyển tải chủ trương, chính sách đến người dân; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ thực tiễn đến cơ quan lãnh đạo, quản lý.

Đối với báo Đảng địa phương, bên cạnh nhiệm vụ thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách, cần chú trọng phát hiện, lan tỏa những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm hiệu quả từ cơ sở. Những bài viết có chiều sâu, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, đồng thời tăng sức đề kháng trước các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Thưa đồng chí, từ những yêu cầu trên, thành phố cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, phải chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và nội dung được quan tâm trên không gian mạng. Cần kịp thời nhận diện vấn đề, dự báo diễn biến cụ thể để tuyên truyền, giải thích và xử lý phù hợp.

Nội dung, phương thức tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, có sức thuyết phục. Bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn với kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Cần nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác tuyên giáo và các lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng. Trong môi trường số, đội ngũ này phải có bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng công nghệ, khả năng phân tích, kiểm chứng và xử lý thông tin.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần có trách nhiệm với nội dung đăng tải, bình luận, chia sẻ; tích cực lan tỏa thông tin đúng đắn, giá trị tốt đẹp. Hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyển biến trong đời sống. Khi chủ trương của Đảng được triển khai hiệu quả, quyền lợi chính đáng của Nhân dân được bảo đảm, những vấn đề bức xúc được giải quyết, niềm tin và đồng thuận xã hội sẽ được củng cố. Đây là nền tảng vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở thành phố Huế.

Xin cảm ơn đồng chí!