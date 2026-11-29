Sáng nay (29/11), tại Hà Nội, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân anh hùng, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên Cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xác định đây là một trong những giải pháp căn cơ để phát triển bền vững đất nước, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) khẳng định phải tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái cho thế hệ hiện tại và mai sau. Qua các kỳ Đại hội Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đến nay, tư duy, nhận thức của Đảng về bảo vệ môi trường ngày càng phát triển, hoàn thiện, gắn bảo vệ môi trường với bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và đóng góp chung cho nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

Trong tổng thể chiến lược gìn giữ và bảo vệ môi trường, quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách đây 20 năm là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường kỷ cương và hiệu lực thực thi pháp luật, xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sức khỏe của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự ủng hộ, đùm bọc của nhân dân, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày càng lớn mạnh, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Toàn lực lượng luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản gian khó, hiểm nguy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, tận tụy với công việc, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu quả trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ môi trường. Nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ môi trường sống, vì tương lai dân tộc và nhân loại. Năng lực kiểm định môi trường, ứng dụng khoa học, công nghệ và phối hợp quốc tế từng bước được nâng cao. Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo an ninh môi trường, thu hút đầu tư nước ngoài, du khách quốc tế vào Việt Nam, bổ sung nguồn lực phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" tặng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực, có hiệu quả của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong suốt 20 năm qua; và được đón nhận các phần thưởng, các huân chương chiến công ngày hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương để lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm “Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm”. Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới." - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Cùng với các quan điểm, chủ trương mới về bảo vệ môi trường, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia, lần đầu tiên Đảng ta cũng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của an ninh quốc gia đó là “tạo nền tảng thực hiện thành công các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh môi trường đặt ra trách nhiệm mới rất cao nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Yêu cầu mới đòi hỏi công tác của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong giai đoạn mới phải vươn lên tầm cao mới, với quyết tâm, sự bứt phá rõ rệt hơn hẳn 20 năm qua. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, công tác trọng tâm đối với lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động tham mưu, quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường thì mới là tốt nhất.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cần đặc biệt coi trọng các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về môi trường, các cơ sở dữ liệu có liên quan để nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn từ sớm, từ xa; có phương án phòng ngừa, có kịch bản đối phó và đưa phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc trở thành phương châm hành động của toàn lực lượng.

Triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường không chỉ phòng ngừa, xử lý vi phạm mà phải đóng vai trò kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa, nâng cao chất lượng phát triển và đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới, xã hội mới; góp phần kiến tạo nền tảng, hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, đổi mới, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường. Qua các mặt công tác, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải khẳng định được vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh môi trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển “hai con số” của đất nước, phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Đại diện các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bày tỏ niềm vinh dự tự hào và tinh thần quyết tâm đảm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phải tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cho rằng, những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài sẽ gây tổn hại lớn cho nền kinh tế, cho sức khỏe cộng đồng, gây bất an và bức xúc trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin của xã hội và phát sinh phức tạp về ANTT. Do vậy, hơn bao giờ hết, toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải dốc toàn tâm, toàn lực để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý xử lý chất thải, tội phạm vi phạm luật về an toàn thực phẩm; lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống nhân dân làm mục tiêu và làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Gia tăng đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Muốn vậy, trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động hợp tác quốc tế khác, phải chủ động phát hiện, đề xuất và tham gia tích cực, phấn đấu vươn lên dẫn dắt, thể hiện dấu ấn ở một số vấn đề phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam, nhất là các vấn đề liên quan đến tiểu vùng Mê Kông để góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới của đất nước bằng những kết quả và những sản phẩm cụ thể.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần phục vụ nhân dân; có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; làm chủ khoa học công nghệ từ tính chất đặc điểm tình hình tội phạm.

Yêu cầu công tác trong tình hình mới, cần hoàn thiện, tăng cường đầy đủ thẩm quyền cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường để chủ động phát hiện, điều tra, xử lý đến cùng các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; nghiên cứu hình thành một hệ thống thu thập, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu môi trường hiện đại, kết nối đa ngành, đa tầng, có khả năng phân tích, nhận diện sớm những nguy cơ, thách thức của các hành vi vi phạm về môi trường để có thể xử lý từ sớm, từ xa, từ gốc rễ của mọi vấn đề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với những thành tựu, kết quả đã đạt được sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tâm huyết, với khát vọng đổi mới và cống hiến, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới sáng tạo, hành động đột phá, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Triển lãm "Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường 20 năm - Dấu ấn một chặng đường vẻ vang".

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ, lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường nói riêng, vô cùng vinh dự, tự hào được đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và có phát biểu chỉ đạo hết sức quan trọng.

Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường mà là niềm vui chung, nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn để lực lượng CAND nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – nhà lãnh đạo luôn quan tâm với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, gắn với lợi ích lâu dài của đất nước và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

“Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong 20 năm qua; đồng thời có những chỉ đạo hết sức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.” - Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường nghiêm túc tiếp thu và xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ dốc toàn tâm, toàn lực thực hiện bằng được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa chủ động, tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt nhất.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ; gia tăng đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương chiến công hạng Nhất tặng tập thể Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu.