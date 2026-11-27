Môi trường sống trong lành là nhu cầu thiết yếu, gắn trực tiếp với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, tình trạng một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi gần đây xả thải gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng.

Đơn cử, trước phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm từ trang trại chăn nuôi gà tại tổ dân phố Tân Mai, UBND phường Đa Mai đã kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động từ ngày 1/11/2026, đồng thời khẩn trương xử lý chất thải, vệ sinh môi trường. Tháng 10/2026, Công ty cổ phần Xốp EPS Việt Phát tại phường Phượng Sơn cũng bị xử phạt 65 triệu đồng và đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường trong 4,5 tháng. Trước đó, tháng 9/2026, Nhà máy viên nén gỗ Global Trade tại xã Nghĩa Phương đã bị xử phạt 180 triệu đồng do nhiều vi phạm về bảo vệ môi trường.

Các vụ việc cho thấy, dù hoạt động sản xuất, kinh doanh hay chăn nuôi, mọi tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật. Không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà xem nhẹ trách nhiệm với cộng đồng, để khói bụi, nước thải, chất thải gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân. Việc kiểm tra, xử phạt, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm không chỉ nhằm khắc phục hậu quả mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung.

Thực tế, công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề và khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Gần 80% làng nghề có phương án bảo vệ môi trường được phê duyệt; nước thải sinh hoạt, chăn nuôi từng bước được thu gom, xử lý. Một số cơ sở chăn nuôi quy mô lớn đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, những kết quả này cần được duy trì bằng công tác kiểm tra thường xuyên, tránh tình trạng đầu tư hình thức, có hệ thống xử lý nhưng không vận hành hoặc vận hành không đúng quy trình.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, các xã, phường cần chủ động rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm, nhất là những địa điểm nằm xen kẽ hoặc gần khu dân cư. Kiểm tra không nên chỉ thực hiện khi có phản ánh mà phải được tiến hành định kỳ, kết hợp kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Các hành vi xả thải trái quy định, không có giấy phép môi trường hoặc không thực hiện đúng quy trình xử lý chất thải phải được phát hiện, xử lý nghiêm. Đặc biệt, cần giám sát chặt việc khắc phục hậu quả sau xử phạt, ngăn chặn tình trạng tái phạm.

Cùng với trách nhiệm của cơ quan quản lý, người dân cần phát huy vai trò giám sát cộng đồng, kịp thời phản ánh những dấu hiệu gây ô nhiễm để chính quyền xử lý. Việc tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người dân cũng là thước đo trách nhiệm và hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở. Kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ chính là giải pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giữ gìn môi trường sống trong lành và xây dựng những khu dân cư văn minh, đáng sống.