Người dân phố Tâm Phúc, phường Quảng Phú tích cực ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường góp phần giữ gìn cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhiều năm trở lại đây, BĐKH với các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ, nắng nóng, hạn hán và rét hại diễn biến ngày càng khốc liệt, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng kinh tế - xã hội. Cùng với đó tình trạng quá tải ở một số bãi chôn lấp rác thải; sự xuất hiện bãi rác tự phát ở một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Nhằm ứng phó trước tác động của BĐKH và thực trạng ô nhiễm môi trường, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực như, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT, thích ứng với BĐKH; xây dựng các mô hình BVMT, như mô hình “Dân vận khéo” xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”, “đổi rác lấy cây xanh, lấy đồ dùng”... Những mô hình này không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai mô hình “Tổ tự quản BVMT” tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ cốt lõi của các tổ tự quản không chỉ là dọn dẹp vệ sinh chung mà là đầu mối trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định pháp luật về BVMT, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt ngay tại nguồn.

Ông Đỗ Xuân Nam, Tổ trưởng tổ dân phố Minh Trường, phường Nam Sầm Sơn cho biết: “Từ khi được thành lập đầu tháng 9/2026 đến nay, “Tổ tự quản BVMT” của phố thường xuyên tổ chức cho hội viên và bà con Nhân dân ra quân làm vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư theo phương châm “đường sạch, ngõ đẹp”; đồng thời cử các hội viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định BVMT. Nhờ sự đồng lòng của bà con, các hoạt động của tổ tự quản BVMT của phố bước đầu đã mang lại hiệu quả. Không chỉ cảnh quan, môi trường khu dân cư ngày càng sạch đẹp hơn, mà ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong BVMT cũng được nâng lên rõ rệt”.

Cùng với cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục chú trọng giáo dục BVMT cho học sinh, sinh viên. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành giáo dục, các sở giáo dục từ bậc học mầm non đến đại học trên địa bàn tỉnh đã tích hợp, lồng ghép kiến thức, kỹ năng giáo dục BVMT vào nội dung chương trình môn học. Bậc học mầm non đã thực hiện giáo dục môi trường thông qua hoạt động vui chơi theo chuyên đề “Bé làm quen với môi trường xung quanh”; bậc tiểu học với các môn học Giáo dục sức khỏe, tìm hiểu tự nhiên, xã hội. Bậc THCS, THPT lồng ghép chương trình giáo dục BVMT trong nhiều môn học, đặc biệt là môn Địa lý, Sinh học, Hóa học, tăng cường triển khai dạy học STEM, dạy học thông qua các hoạt động trải nghiệm, thiết thực, ý nghĩa cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác BVMT cũng được các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Theo thống kê của Phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), toàn tỉnh hiện có 37 đơn vị, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục với tổng số 121 trạm quan trắc, gồm 38 trạm quan trắc nước thải và 83 trạm quan trắc khí thải. Phó trưởng Phòng Môi trường, Sở NN&MT Nguyễn Đình Thắng, cho biết: “Sở NN&MT thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý, vận hành các trạm quan trắc theo quy định. Qua đó phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có); bảo đảm dữ liệu quan trắc “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông”, có giá trị pháp lý và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước”.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như, tình trạng quá tải so với công suất thiết kế ban đầu ở một số bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường cục bộ; tiến độ đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt chưa bảo đảm yêu cầu đề ra; một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực miền núi có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trước tác động của BĐKH cùng những “điểm nghẽn” được nhận diện, công tác BVMT không còn là câu chuyện của riêng ai mà đã trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn, đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm và quyết liệt của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Hành trình gìn giữ màu xanh sự sống trước hết phải được khởi nguồn từ sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và kết tinh bằng sự đồng lòng của toàn xã hội. Khi ý thức trách nhiệm được đánh thức cùng sự vào cuộc chung tay của mỗi tổ chức, cá nhân đó sẽ là sức mạnh tổng hợp góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn, vì mục tiêu phát triển bền vững.