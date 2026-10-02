Bảo vệ lưới điện trước mùa mưa bão

Công ty Điện lực Đà Nẵng gia cố lưới điện tại khu vực miền núi, bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố trong mùa mưa bão. Ảnh: ĐVCC

Phòng ngừa từ sớm

Ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, trước mùa mưa bão năm 2026, công ty xác định công tác chuẩn bị phải được triển khai từ sớm. Các đơn vị được phân công rõ trách nhiệm, duy trì đầu mối liên lạc và tổ chức trực khi có tình huống thiên tai.

Khi xảy ra mưa bão, công ty và các đơn vị trực thuộc tổ chức trực chỉ huy, trực vận hành 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình lưới điện để kịp thời chỉ đạo xử lý. Điện lực tại địa bàn xảy ra sự cố chủ động kiểm tra hiện trường, cô lập khu vực nguy hiểm và khắc phục bước đầu. Khi cần thiết, các đội xung kích được điều động hỗ trợ.

Năm 2026, Công ty Điện lực Đà Nẵng thành lập 6 đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với 126 cán bộ, công nhân viên, sẵn sàng tăng cường cho các đơn vị khi xảy ra tình huống phức tạp. Vật tư, phương tiện cũng được chuẩn bị theo hướng có thể huy động ngay. Công ty bố trí nguồn dự phòng tại 2 kho chính, đồng thời phân bổ vật tư theo từng khu vực nhằm rút ngắn thời gian cấp phát.

Hiện đơn vị chuẩn bị 100 máy biến áp phân phối cùng dây dẫn, cáp điện và thiết bị phục vụ khôi phục lưới điện, 135 bộ trụ tạm và 70 bộ móng cột đúc sẵn để xử lý các trường hợp cột điện bị gãy, đổ. Toàn công ty có 164 phương tiện gồm xe tải, xe cẩu, xe nâng người và phương tiện chuyên dùng phục vụ xử lý sự cố.

Điện lực Thanh Khê phát quang hành lang tuyến, đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Nguyễn Đình Tuân, với địa bàn rộng, lưới điện trải dài qua nhiều khu vực có địa hình khác nhau, phương án vận hành được xây dựng theo từng tình huống. Khi thiên tai ảnh hưởng lưới điện 110kV, công ty thực hiện theo phương thức của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung và phương thức phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026, đồng thời cập nhật theo diễn biến thực tế.

Bên cạnh đó, các phương án cũng tập trung bảo đảm điện cho những phụ tải đặc biệt quan trọng như cơ quan chỉ đạo, điều hành của thành phố, lực lượng công an, quân sự, biên phòng, các bệnh viện và công trình thiết yếu. Đặc biệt, công ty rà soát, thiết lập phương án cấp điện liên tục 24/24 giờ cho các trạm bơm chống ngập trọng điểm, góp phần bảo đảm khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn.

Bảo đảm an toàn từ mỗi gia đình

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, khu vực phía tây thành phố có nhiều tuyến đường dây đi qua đồi núi, ven sông, suối, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, cây cối ngã đổ và chia cắt giao thông. Trong khi đó, các tuyến ven biển, khu vực nền đất yếu như bãi cát, đồng ruộng có thể chịu tác động trực tiếp của gió bão, làm tăng nguy cơ nghiêng, đổ cột.

Do đó, ngay từ đầu năm, công ty tổ chức kiểm tra, rà soát lưới điện, nhận diện và phân loại các vị trí xung yếu, tập trung vào nguy cơ sạt lở, nghiêng đổ, ngập nước và hư hỏng kết cấu. Những vị trí có nguy cơ cao được gia cố hoặc đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn năm 2026.

Điện lực Đại Lộc gia cố lưới điện tại trụ 75 nhằm chủ động phòng ngừa sự cố mùa mưa bão. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, để hạn chế tai nạn điện trong mùa mưa bão, sự chủ động của người dân có ý nghĩa quan trọng. Công ty Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà, kịp thời sửa chữa những vị trí hư hỏng, không để điện rò rỉ ra mái tôn, cây cối, hàng rào hoặc các khu vực có nước.

Thiết bị điện không nên đặt tại nơi ẩm ướt, có nguy cơ ngập nước. Các gia đình cần sử dụng thiết bị đóng, cắt chống dòng rò chất lượng tốt. Khi chằng chống nhà cửa trước mưa bão, cần chú ý khoảng cách an toàn với đường dây điện.

Khi mưa to, gió lớn, người dân không trú dưới cột điện, gần trạm điện hoặc đường dây. Nếu phát hiện dây điện đứt, cây ngã vào đường dây, cột điện nghiêng, đổ, móng cột sạt lở hoặc có hiện tượng phóng điện, tuyệt đối không đến gần mà cần thông báo ngay cho đơn vị quản lý điện, chính quyền hoặc công an địa phương.

Trong thời điểm mưa bão, giông sét, người dân không sửa chữa điện, không leo lên mái nhà, sân thượng hoặc đứng gần đường dây điện. Máy phát điện cũng không được sử dụng trong nhà hay khu vực kín để tránh nguy cơ ngộ độc khí và mất an toàn...