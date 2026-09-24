Bảo vệ lứa tuổi vị thành niên trước nguy cơ làm mẹ sớm

Đây là thông tin Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9) với chủ đề “Hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để nâng cao chất lượng dân số” vào sáng 24/9.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, mang thai ngoài ý muốn và nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình vẫn là vấn đề được quan tâm trên toàn cầu. Trong giai đoạn 2015-2019, mỗi năm trên thế giới có khoảng 121 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, trong đó 61% được giải quyết bằng phá thai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ mít tinh.

Đáng lưu ý, khoảng 45% các trường hợp phá thai là không an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe phụ nữ. Điều đó cho thấy việc bảo đảm tiếp cận thông tin và các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả, phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và giảm thiểu những hệ lụy do mang thai ngoài ý muốn.

Thời gian qua, hệ thống cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam từng bước được củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng; phương thức cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng, cơ cấu sử dụng biện pháp tránh thai có những thay đổi phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm dân cư.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đối mặt với một số thách thức, trong đó nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình có xu hướng tăng, nhất là nhóm chưa kết hôn, không chung sống ở mức rất cao. Nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình có xu hướng tăng sẽ làm tăng tỷ lệ có thai ngoài ý muốn, gia tăng số ca phá thai, vô sinh, tăng tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản.

Tình trạng mang thai và sinh con ở tuổi chưa thành niên còn cao tại một số khu vực, nhất là Tây Nguyên và Trung du, miền núi phía Bắc. Tảo hôn và sinh con sớm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, thậm chí rất cao ở một số dân tộc thiểu số. Tình trạng sinh con sớm của phụ nữ 15- 19 tuổi khu vực đồng bào dân tộc thiểu số cao gấp 3 lần so với toàn quốc.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 2026.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cục Dân số chủ động phối hợp triển khai hiệu quả Luật Dân số và các chương trình, đề án về dân số và phát triển, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tạo điều kiện để người dân được lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp với nhu cầu, điều kiện và sức khỏe của bản thân.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác kế hoạch hoá gia đình, chú trọng ưu tiên các đối tượng là người chưa thành niên, người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách.

Tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, sự chủ động trong việc tránh thai ngoài ý muốn sẽ giúp các bạn trẻ làm chủ thành công và tương lai của mình. Với vai trò là trường đại học đào tạo y khoa lớn nhất cả nước, nhà trường luôn xác định tuyên truyền kiến thức bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên là trách nhiệm xuyên suốt.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội kêu gọi sinh viên toàn trường hãy chủ động nâng cao kiến thức thực hiện hành vi an toàn để bảo vệ chính mình. Đồng thời, mỗi bạn sinh viên là tuyên truyền viên tích cực để lan toả thông điệp tránh thai an toàn đến với các bạn trẻ.