Bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động

Quyền lợi ngày càng nâng cao

Hầu hết các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn tỉnh đã quan tâm xây dựng, ký kết TƯLĐTT đúng quy định pháp luật.

Đến nay, tỉ lệ doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT đạt 81%; trong 297 bản TƯLĐTT gửi về Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, có 76 bản ký mới năm 2026. Nhiều bản thỏa ước đưa vào các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, như: Tăng tiền ăn ca, phụ cấp xăng xe, nhà ở, thưởng chuyên cần, thưởng lễ, Tết, khám sức khỏe định kỳ...

Bữa ăn ca bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng cho công nhân Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam - Ảnh: K.S

Điển hình tại Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam đóng tại xã Lao Bảo, TƯLĐTT được xây dựng với nhiều nội dung chăm lo thực chất. Doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn ca 25.000 đồng/ngày, cho thuê phòng trọ giá rẻ 100.000 đồng/tháng, trợ cấp tiền nhà ở 500.000 đồng/tháng cho công nhân mới trong 3 tháng đầu, cùng phụ cấp nuôi con nhỏ và thâm niên.

Ông Lê Sinh Công, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam cho hay: “Muốn NLĐ gắn bó, Công đoàn phải lắng nghe từng tâm tư nhỏ nhất để thương lượng với ban giám đốc. Chúng tôi thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước, đồng thời cụ thể hóa các khoản hỗ trợ riêng trong thỏa ước. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao thể chất lẫn tinh thần cho đoàn viên”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, công nhân sản xuất tại Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam cho hay: “Chị em công nhân được khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ bữa ăn ca ngày và đêm đủ dinh dưỡng để tái tạo sức lao động. Với thu nhập ổn định và sự quan tâm từ công ty, tổ chức Công đoàn giúp tôi yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”.

Công nhân tại Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái được làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện - Ảnh: K.S

Anh Nguyễn Nhật Tân, Trưởng chuyền bộ phận nung lốp của công ty chia sẻ: “Anh em được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện. Thu nhập bình quân từ 10-15 triệu đồng/tháng. Việc nhận lương, thưởng luôn kịp thời, không xảy ra tình trạng nợ lương hay các chế độ khác”.

Nhiều CĐCS trên địa bàn tỉnh cũng xây dựng bản TƯLĐTT chất lượng, củng cố niềm tin với NLĐ. Điển hình như Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái quy định hỗ trợ tiền ăn ca 730 nghìn đồng/tháng, phụ cấp trang phục 1 triệu đồng/năm, phụ cấp con nhỏ 500 nghìn đồng/cháu cùng thưởng Tết, thưởng doanh thu...

Hay tại Công ty TNHH MTV Nhất Long Quảng Trị, thỏa ước cam kết trả 100% lương khi ngừng việc, thưởng ít nhất 1 tháng lương dịp Tết và hỗ trợ 100% kinh phí du lịch hàng năm, giúp NLĐ yên tâm làm việc. Công ty TNHH May Tiến Hùng đóng tại xã Ninh Châu cam kết hỗ trợ tiền ăn ca đến 1 triệu đồng/tháng, chi trả 100% lương khi dừng việc, thưởng tháng lương 13 và tài trợ 100% chi phí tham quan nghỉ mát hàng năm, bảo đảm tốt các chính sách phúc lợi cho công nhân...

Hỗ trợ từ tổ chức công đoàn

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, một trong những điều khoản có lợi được cụ thể hóa từ thỏa ước lao động tập thể - Ảnh: K.S

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng TƯLĐTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Hiện nay, vẫn còn 28 bản thỏa ước đã hết hiệu lực; ở một số doanh nghiệp, thực hiện quy trình thương lượng còn mang tính hình thức, nội dung thỏa ước chủ yếu sao chép lại luật hiện hành, chưa cụ thể hóa các điều khoản riêng có lợi hơn cho NLĐ. Một số nội dung quan trọng, như: Bình đẳng giới, chính sách hỗ trợ lao động nữ nuôi con nhỏ, chế độ phúc lợi cho NLĐ vẫn chưa được thể hiện rõ.

Ông Phan Thanh Lân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Nhận thức rõ TƯLĐTT là công cụ bảo vệ từ sớm, từ xa về quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là CĐCS đẩy mạnh rà soát, sửa đổi và nâng cao chất lượng các bản thỏa ước. Chúng tôi phấn đấu hướng dẫn 100% CĐCS tại doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên tổ chức ký kết TƯLĐTT, đối với những đơn vị có thỏa ước đã hết hiệu lực phải tổ chức ký lại kịp thời”.

Thu nhập ổn định cùng sự chăm lo toàn diện giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp - Ảnh: K.S

Cùng với mục tiêu mở rộng tỉ lệ bao phủ và nâng cao chất lượng TƯLĐTT, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị tập trung đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thương lượng. Cán bộ công đoàn chuyên trách sẽ trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ nắm bắt tâm tư công nhân, tư vấn xây dựng khung thỏa ước phù hợp với năng lực tài chính của từng đơn vị.

“Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh chú trọng mở các lớp tập huấn kỹ năng thương lượng cho cán bộ CĐCS; hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá linh hoạt, sát với thực tế từng loại hình doanh nghiệp. Việc kiểm tra định kỳ kết hợp khen thưởng, nhân rộng các mô hình làm tốt cũng sẽ được tăng cường, tạo động lực để TƯLĐTT thực sự phát huy hiệu quả trong việc chăm lo đời sống NLĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, ông Phan Thanh Lân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết thêm.