Bảo vệ lợi ích chiến lược trong không gian SNG

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tăng cường hợp tác an ninh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế đầy biến động.Sự phối hợp nhằm đối phó các thách thức chung là nội dung quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 14 Thư ký Hội đồng An ninh các nước thành viên SNG, vừa diễn tại Moskva (Nga), phản ánh nhu cầu xây dựng các cơ chế phối hợp thực chất hơn nhằm bảo vệ ổn định và lợi ích chiến lược của toàn khu vực.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, các nguy cơ xung đột, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và an ninh mạng ngày càng đan xen, đặt các quốc gia trong không gian hậu Xô-viết trước nhiều sức ép an ninh mới.

Trong thông điệp gửi tới các đại biểu dự hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các cơ quan an ninh quốc gia cần nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức chung, bảo đảm an ninh và chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên, góp phần duy trì ổn định trong SNG.

Người đứng đầu Điện Kremli bày tỏ tin tưởng hội nghị đạt được nhiều kết quả thực chất, các đề xuất và khuyến nghị được đưa ra sẽ góp phần mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác đa phương giữa các quốc gia thành viên trong thời gian tới.

Thông điệp của nhà lãnh đạo Nga cho thấy cần có sự thay đổi trong cách tiếp cận an ninh khu vực để phù hợp tình hình thực tế, theo đó, thay vì chỉ tập trung xử lý các mối đe dọa khi chúng đã phát sinh, các nước cần chú trọng hơn đến năng lực nhận diện sớm, dự báo nguy cơ và phòng ngừa khủng hoảng. Trong một môi trường mà những biến động tại một quốc gia có thể nhanh chóng tác động đến các nước láng giềng, chia sẻ thông tin và đánh giá tình hình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đối mặt các nguy cơ an ninh gia tăng trong nhiều lĩnh vực, từ khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức đến buôn bán và tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí, cũng như những thách thức liên quan sự phát triển của công nghệ thông tin-truyền thông, các nước SNG không chỉ tăng cường hợp tác trong khối mà đứng trước nhu cầu mở rộng ra ngoài khu vực.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Nga đã đề xuất thành lập các quỹ dự trữ trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) để hỗ trợ người dân các nước thành viên trong tình huống khẩn cấp. Ông Shoigu cũng lưu ý về an ninh tại Trung Á, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với chính quyền hiện nay ở Afghanistan nhằm giảm các nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định khu vực.

Trung Á có vị trí chiến lược đặc biệt đối với an ninh của không gian SNG. Đây là khu vực nằm gần Afghanistan, nơi tình hình chính trị, an ninh và kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Những nguy cơ từ các tổ chức khủng bố, hoạt động buôn bán ma túy, buôn người và các mạng lưới tội phạm có thể lan rộng qua các tuyến giao thương và hành lang vận tải xuyên quốc gia, trong khi tội phạm sử dụng công nghệ cao có thể gây ra những hậu quả vượt ra ngoài biên giới.

Vì vậy, ổn định tại Afghanistan không chỉ là vấn đề nội bộ của quốc gia này mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích an ninh của các nước Trung Á. Trong bối cảnh đó, hợp tác an ninh trong không gian SNG cần phải được đặt trong một cấu trúc phối hợp rộng hơn, vượt ra ngoài việc trao đổi thông tin truyền thống, hướng tới xây dựng các cơ chế cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu về những nguy cơ xuyên biên giới, phối hợp điều tra và nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu.

Nằm tại vị trí giao thoa giữa châu Âu và châu Á, kết nối nhiều tuyến vận tải, thương mại và năng lượng chiến lược, nên việc duy trì một không gian SNG ổn định sẽ góp phần hạn chế nguy cơ lan rộng của các cuộc xung đột, hoạt động khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Việc tăng cường kiểm soát biên giới, phối hợp chống các mạng lưới cực đoan tại Trung Á góp phần ngăn chặn những nguy cơ lan sang các khu vực lân cận, trong đó có Nam Á và Trung Đông. Hợp tác an ninh hiệu quả cũng sẽ tạo môi trường thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế, thương mại và kết nối khu vực. Với những lợi ích chiến lược, SNG đang phát huy vai trò như một diễn đàn quan trọng thúc đẩy phối hợp an ninh tại không gian hậu Xô-viết, đóng góp thiết thực hơn vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Á-Âu.