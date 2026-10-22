Bảo vệ lao động là trọng tâm sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động

Lấy con người làm trung tâm

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Đại biểu Nguyễn Văn Thắng (Đoàn Hà Nội), Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cho rằng, , việc sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, mà trước hết phải nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn lao động, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người lao động.

Quang cảnh cuộc họp tổ Quốc hội. Ảnh: Văn Tuyến

Từ thực tiễn hiện nay, đại biểu đề nghị ưu tiên hoàn thiện bốn nhóm quy định trong dự thảo luật. Thứ nhất, hoàn thiện quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động. Đại biểu đồng tình với việc điều chỉnh thẩm quyền để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng cho rằng không nên chỉ dừng ở việc thay đổi tên gọi hoặc chuyển giao thẩm quyền từ cấp huyện sang cấp xã, cấp tỉnh.

Đại biểu nêu thực tế tại các công trình xây dựng có nhà thầu chính, nhà thầu phụ và các tổ lao động được giao khoán, khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, việc xác định chủ thể có trách nhiệm khai báo, lập hồ sơ bồi thường gặp khó khăn, nhất là với lao động không có hợp đồng bằng văn bản.

Vì vậy, đại biểu cho rằng cần quy định rõ đầu mối trực tiếp khai báo; tổ chức trực tiếp sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo cáo cơ quan chức năng. Quy định này cần gắn với trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn lao động, khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền lợi người lao động, đặc biệt trong các vụ tai nạn chết người hoặc tai nạn lao động nghiêm trọng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Đại biểu thống nhất với định hướng đơn giản hóa thủ tục nhưng nhấn mạnh phải kiểm soát được chất lượng huấn luyện, tránh tình trạng nặng về hồ sơ, chứng nhận nhưng chưa tương xứng với năng lực làm việc an toàn của người lao động.

Thứ ba, cân nhắc kỹ việc đơn giản hóa thủ tục khai báo máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Đại biểu cho rằng, chỉ yêu cầu khai báo khi đưa thiết bị vào sử dụng có thể giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế theo dõi khi thiết bị ngừng sử dụng, chuyển nhượng hoặc thải bỏ, việc quản lý rủi ro có thể xuất hiện khoảng trống.

Thứ tư, rà soát quy định về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở. Đại biểu đề nghị bảo đảm tính đồng bộ giữa quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động với Luật Công đoàn và mô hình tổ chức công đoàn hiện nay.

Trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng trong đại diện, bảo vệ người lao động và phát hiện nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, tại những nơi chưa có công đoàn cơ sở, cần quy định rõ hơn cơ chế để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tham gia bảo vệ người lao động.

Nêu rõ vai trò của công đoàn

Góp ý vào dự thảo Luật, đại biểu Lê Nhật Thành (Đoàn Hà Nội) tập trung vào ba nhóm vấn đề. Thứ nhất, về quyền và trách nhiệm của công đoàn, dự thảo quy định công đoàn cấp trên cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại những cơ sở chưa thành lập công đoàn cơ sở khi được người lao động yêu cầu hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Văn Tuyến

Tuy nhiên, tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người lao động còn hạn chế hiểu biết pháp luật, trong khi tổ chức công đoàn cấp trên ở xa địa bàn. Đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm chủ động nắm tình hình, hướng dẫn của công đoàn cấp trên tại những địa bàn này.

Thứ hai, về khai báo tai nạn lao động, dự thảo giao gia đình nạn nhân hoặc người phát hiện khai báo với UBND cấp xã đối với tai nạn lao động của người làm việc không theo hợp đồng lao động. Đây là nhóm lao động phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thường chưa nắm rõ nghĩa vụ, thời hạn khai báo.

Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc thông tin, hướng dẫn người dân; đồng thời khẳng định, việc chậm khai báo không làm mất quyền được điều tra, xác nhận tai nạn lao động và hưởng chế độ theo quy định pháp luật.

Thứ ba, về điều tra tai nạn lao động, đại biểu đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của biên bản ghi nhận sự việc do UBND cấp xã lập đối với trường hợp người lao động không có hợp đồng lao động bị thương nặng. Quy định này cần bảo đảm biên bản là căn cứ giải quyết chế độ cho người lao động, đồng thời xác định trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh đối với cấp xã.

Đối với quy định giao Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh điều tra các vụ tai nạn của người lao động không có hợp đồng lao động trên toàn địa bàn, đại biểu đề nghị đánh giá tính khả thi, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa sau sắp xếp đơn vị hành chính; nghiên cứu cơ chế phối hợp, huy động lực lượng tại chỗ và thời hạn tiếp cận hiện trường để bảo đảm xử lý kịp thời.

Ngoài ra, với các vụ tai nạn, sự cố trong lĩnh vực đặc thù có sự tham gia của Bộ Nội vụ và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh, đại biểu đề nghị quy định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan trong Đoàn điều tra, tạo cơ sở triển khai thống nhất.